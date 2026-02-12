ΟΗΕ: Πιέσεις στη Ρωσία για να σταματήσει τα πλήγματα σε ενεργειακές υποδομές της Ουκρανίας

Η Ουκρανία αντιμετωπίζει φέτος τον δριμύτερο χειμώνα σε τέσσερα χρόνια πολέμου με θερμοκρασίες κοντά στους -20 βαθμούς Κελσίου.

Ο ΟΗΕ άσκησε σήμερα πιέσεις στη Ρωσία «να σταματήσει αμέσως» τα πλήγματά της κατά των ενεργειακών υποδομών της Ουκρανίας, που βυθίζουν στο σκοτάδι και αφήνουν χωρίς θέρμανση ολόκληρες πόλεις, υπενθυμίζοντας ότι «το να στοχοθετούνται μη στρατιωτικές υποδομές απαγορεύεται από το διεθνές δίκαιο».

«Τη χθεσινή νύχτα, η Ρωσία διεξήγαγε ξανά μια επίθεση μεγάλης κλίμακας που είχε στόχο τις ενεργειακές υποδομές σε όλη την επικράτεια της Ουκρανίας. Εκατοντάδες χιλιάδες άμαχοι ξύπνησαν χωρίς φως ούτε θέρμανση», κατήγγειλε ο Ύπατος Αρμοστής του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου Φόλκερ Τουρκ σε ανακοίνωσή του.

Η Ουκρανία αντιμετωπίζει φέτος τον δριμύτερο χειμώνα σε τέσσερα χρόνια πολέμου με θερμοκρασίες κοντά στους -20 βαθμούς Κελσίου.

«Το να στοχοθετούνται μη στρατιωτικές υποδομές απαγορεύεται από το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο. Καλώ τη Ρωσία να σταματήσει αμέσως τα πλήγματα αυτά», πρόσθεσε.

Ο Τουρκ σημείωσε ότι οι συνέπειες αυτών των πληγμάτων επηρεάζουν τη ζωή όλων των πολιτών.

Εκατομμύρια νοικοκυριά αντιμετωπίζουν ως εκ τούτου δυσκολίες πρόσβασης σε ηλεκτρικό ρεύμα, με μόνον μερικές ώρες ηλεκτροδότησης ημερησίως, ενώ σχολεία που δεν είχαν θέρμανση αναγκάστηκαν να κλείσουν τις πόρτες τους, υπενθύμισε. Επίσης παρεμποδίζεται η πρόσβαση σε ιατρική περίθαλψη.

Το Κίεβο δηλώνει ότι τα πλήγματα αυτά έχουν στόχο να κάμψουν το ηθικό των Ουκρανών και να αποδυναμώσουν την αντίστασή τους. Η Μόσχα αρνείται ότι βάζει στο στόχαστρο Ουκρανούς αμάχους, ωστόσο χιλιάδες άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους μετά την έναρξη της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο του 2022.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ