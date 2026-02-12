Μαρινάκης: Το Συμβούλιο Ειρήνης δεν βρίσκεται στο πρόγραμμα του πρωθυπουργού

«Αυτή τη στιγμή, στο πρόγραμμα του πρωθυπουργού είναι τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και η Ινδία», απάντησε σε σχετική ερώτηση.

«Νομίζω η χθεσινή ημέρα ήταν άλλη μια ημέρα που επιβεβαιώθηκε η άποψη, η στρατηγική επιλογή της κυβέρνησης, όχι μόνο η άποψη, για μια ουσιαστικά υπερήφανη, χωρίς ψευτοπατριωτικές κορώνες, εξωτερική πολιτική. Και διαψεύστηκαν για ακόμα μια φορά όλοι όσοι, είτε από το πολιτικό σύστημα είτε από κάποια Μέσα μαζικής ενημέρωσης, έλεγαν ότι είναι πολύ μεγάλο λάθος η παρουσία του πρωθυπουργού στην Τουρκία, εντάσσοντας αυτή την κριτική σε μια ευρύτερη άδικη κριτική περί ενδοτικότητας, υποχωρητικότητας και μιας εξωτερικής πολιτικής, τέλος πάντων, που κάνει κακό στο τέλος της ημέρας στα εθνικά συμφέροντα» τόνισε ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ και κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών, για την συνάντηση του πρωθυπουργού με τον Ταγίπ Ερντογάν.

«Ο πρωθυπουργός παρών, για ακόμα μια φορά, έθεσε όλα τα θέματα. Τα θέματα τα οποία αποτελούν διαχρονική εθνική γραμμή, εθνική θέση, τα έθεσε με σαφήνεια, με αποφασιστικότητα και στην πραγματικότητα η παρουσία του εκεί ήταν η καλύτερη δυνατή απάντηση σε αυτούς που έλεγαν να μην πάμε. Γιατί; Γιατί όπως συνέβη και σε άλλες περιπτώσεις, η άλλη πλευρά, αυτά τα οποία λέει, στα οποία διαφωνούμε, είτε γιατί είναι ενάντια στο διεθνές δίκαιο είτε γιατί είναι ενάντια στην ιστορία θα συνεχίσει να τα λέει. Η διαφορά με την παρουσία μας είναι ότι υπάρχει απάντηση, υπάρχει απάντηση με επιχειρήματα και υπάρχει απάντηση με αποφασιστικότητα. Και στο τέλος της ημέρας, αν δει κανείς και όλα τα υπόλοιπα ζητήματα χαμηλής πολιτικής όπως τα ανέλυσε σήμερα ο υπουργός Εξωτερικών, καταλαβαίνει κανείς ότι όχι απλά δε χάνει η χώρα στο οτιδήποτε από μια τέτοια λογική διαλόγου, αλλά αντιθέτως κερδίζει πολλά και σημαντικά. Σε αυτό λοιπόν το δρόμο θα συνεχίσουμε, ακριβώς με την ίδια λογική, με μόνο μας στόχο, πραγματικά μόνο στόχο, να ψηλώνει ουσιαστικά η χώρα» πρόσθεσε.

Σε ερώτηση για το εάν η Ελλάδα θα συμμετάσχει στο Συμβούλιο Ειρήνης για την Γάζα ο κ. Μαρινάκης ανέφερε: «Αυτή τη στιγμή, στο πρόγραμμα του πρωθυπουργού είναι τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και η Ινδία. Δύο πολύ σημαντικές για την ελληνική εξωτερική πολιτική και τα εθνικά συμφέροντα επισκέψεις, οι οποίες είναι προγραμματισμένες εδώ και καιρό. Δεν υπάρχει κάτι άλλο. Άρα, αυτό το οποίο με ρωτήσατε δεν είναι στο πρόγραμμα του πρωθυπουργού. Αν υπάρχει κάποια οποιαδήποτε άλλη ενημέρωση, θα επανέλθω».

Για το ζήτημα που προέκυψε σε προηγούμενη ενημέρωση πολιτικών συντακτών ανέφερε: «Γιατί με κατηγορούν; γιατί δήθεν απείλησα έναν δημοσιογράφο που δήθεν ρώτησε. Το πρόβλημα λοιπόν εδώ είναι ότι δεν υπάρχει ούτε απειλή ούτε ερώτηση».

«Ερώτηση είναι, στο συγκεκριμένο θέμα, εσείς πιστεύετε, θεωρείτε, νομίζετε ότι το λιμενικό έκανε αποτροπή, ναι ή όχι; Η ερώτηση αυτή με διάφορους τρόπους είχε γίνει πριν από το συγκεκριμένο περιστατικό αρκετές φορές και από τον εν λόγω δημοσιογράφο και από άλλους. Και εγώ είχα δώσει τις απαντήσεις που πιστεύω ότι είναι σωστές. Και από το αρμόδιο υπουργείο και συνολικά από την κυβέρνηση.

Το συμπέρασμα ότι «μόλις παραδεχτήκατε ότι το λιμενικό έκανε αποτροπή», με το μανδύα, τον φερετζέ, του ερωτήματος, δεν είναι ερώτηση. Γιατί αν θεωρήσουμε ότι κάτι τέτοιο είναι ερώτηση, τότε θα μπορούσαμε κι εμείς να αρχίσουμε να ρωτάμε: "Μήπως είστε απατεώνας; Μήπως είστε κλέφτης; Ή πώς θα σας φαινόταν να βγει αύριο το πρωί ένα πρωτοσέλιδο, για εσάς, για οποιονδήποτε άλλον, που να λέει: «Ο τάδε βαράει τα παιδιά του. Είναι κλέφτης. Ισχύει"; Ερώτημα. Να αρχίσουμε όλοι να κάνουμε τέτοια ερωτήματα. Αυτό δεν λέγεται ερώτημα. Αυτό είναι τοποθέτηση που όταν η τοποθέτηση εμπεριέχει στοιχεία λαθροχειρίας, δηλαδή παραποίηση δεδομένων, συνιστά, πολύ πιθανόν να συνιστά, πολύ σοβαρά αδικήματα. Ποια είναι αυτά; Ίσως συκοφαντική δυσφήμιση, ίσως διασπορά ψευδών ειδήσεων, ό,τι τέλος πάντων μπορεί να περιγράφει ο νόμος. Άρα ερώτηση δεν είχαμε» πρόσθεσε.

«Είχαμε απειλή; Από πότε η γνωστοποίηση των δυνατοτήτων που έχει ένας πολίτης, ένας πολιτικός, ένας δημοσιογράφος εκ του νόμου είναι απειλή; Από πότε είναι απειλή; Και να το θέσω και διαφορετικά: είναι απειλή το να στείλεις ένα εξώδικο σε κάποιον αν θεωρείς ότι αυτά τα οποία λέει είναι εκτός οποιασδήποτε λογικής σε σχέση με αυτά που είπες και αλλάζουν εντελώς το νόημα όσων λες; Και αν δεν μπορεί ένας άνθρωπος να καταφύγει στη δικαιοσύνη, όταν θεωρούμε ότι κάποιος βάζει λόγια που δεν είπαμε, τα οποία είναι μάλιστα πάρα πολύ σοβαρά και επικίνδυνα, αν δεν μπορούμε να πάμε στη δικαιοσύνη, τότε πώς μπορούμε να προστατεύσουμε τον εαυτό μας; Να αρχίσουμε να απειλούμε, όπως κάποιοι άλλοι στο παρελθόν: "θα σε χώσω δυο μέτρα κάτω από τη γη";» συμπλήρωσε.

«Και όποιοι μιλάνε για "slapps", για να πάμε και στην ουσία, ψεύδονται. Είναι "slapp" ένα εξώδικο; Γιατί τι λέει η νομοθεσία μας; Αν θεωρείς ότι κάποιος κάνει όλα αυτά, του στέλνεις σε ένα εξώδικο. Του ζητάς να ανακαλέσει. Και αν δεν το κάνει, άρα πιστεύει ότι έχει δίκιο, τότε μπορεί στη συνέχεια να προβεί στις υπόλοιπες ενέργειες. Και αναφέρομαι στο αστικό μέρος. Αυτό γιατί είναι κάτι καταχρηστικό; Γιατί να μην μπορεί ένας άνθρωπος να υπερασπιστεί τον εαυτό του με τη νομική οδό;» είπε.

Στη συνέχεια αναφερόμενος στην ουσία της υπόθεσης είπε: «Τι ήρθε να κάνει ο συνάδελφός σας για ακόμα μια φορά στην ενημέρωση πολιτικών συντακτών; ενώ θα μπορούσε να ρωτήσει, όπως ρώτησε, για το ζήτημα της Χίου και την τραγική κατάληξη που είχε, να πάρει την απάντηση και αν θέλει να επανέλθει, αλλά η απάντηση είναι αυτή, μπορεί να την αξιολογήσει αρνητικά, μπορεί να πει ότι δεν λέμε αλήθεια, μπορεί να πει ότι δεν ισχύει, ήθελε ντε και καλά να φύγει από εδώ με το να υπάρχει έστω και παραπλανητικά μια διατύπωση ότι οι λιμενικοί έκαναν push backs, άρα σκότωσαν 15 ανθρώπους. Αυτός είναι ο στόχος. Αυτός ήταν ο στόχος και αυτός παραμένει ο στόχος. Δηλαδή 15 άνθρωποι σκοτώθηκαν ή κάποιοι συνέτειναν στο να σκοτωθούν από τους άνδρες και τις γυναίκες του λιμενικού σώματος. Οι οποίοι έχουν γυναίκες, παιδιά, τα οποία πάνε στο σχολείο. Και δεν θα τους κάνουμε τη χάρη για κάτι το οποίο ερευνάται να πούμε οτιδήποτε το οποίο θα τους διευκολύνει αυτό το στόχο. Αυτός είναι ο στόχος. Αυτή είναι η ταμπακέρα».

«Ποιοι είναι αυτοί που μιλάμε για αντιπολίτευση; Ξεκινάω από το ΣΥΡΙΖΑ. Αντέδρασε ο εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, ο κύριος Ζαχαριάδης.

Αντέδρασε ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, όπως είπα, η κυρία Σαρβανίδη, η κυρία Δούρου. Πάρα πολύ ωραία. Και γιατί αντέδρασαν;

Γιατί, όσοι έχω δικαίωμα, επικαλέστηκα τα μέσα που μου δίνει ο νόμος σε μια τέτοια περίπτωση.

Στη συνέχεια αναφέρθηκε στις αγωγές και τις μηνύσεις που είχε κάνει ο Αλέξης Τσίπρας, ο Πάνος Σκουρλέτης και στη στάση του ΣΥΡΙΖΑ απέναντι στους δημοσιογράφους» πρόσθεσε.

«Μαθήματα κράτους δικαίου από αυτούς οι οποίοι διαστρεβλώνουν την αλήθεια δεν θα δεχτούμε. Δίνουμε καθημερινά εξετάσεις. Ο καθένας ατομικά και όλοι συλλογικά» σημείωσε.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ