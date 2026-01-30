Ο Ζελένσκι απαντά στον Πούτιν: Έλα στο Κίεβο, αν τολμάς

«Είναι απολύτως αδύνατο για μένα να συναντηθώ με τον Βλαντίμιρ Πούτιν στη Μόσχα» υπογράμμισε ο πρόεδρος της Ουκρανίας.

Τη δική του απάντηση στο ρωσικό κάλεσμα για συνάντηση στη Μόσχα, απηύθυνε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Αρχικά ο πρόεδρος της Ουκρανίας εξέφρασε την αμφιβολία για το αν ο Ρώσος ομόλογός του έχει πράγματι συμφωνήσει να σταματήσει να στοχεύει την ενεργειακή υποδομή του Κιέβου και άλλων μεγάλων πόλεων για μία εβδομάδα, ενώ δήλωσε ότι είναι έτοιμος για «οποιαδήποτε μορφή» συνόδου κορυφής των ηγετών, αλλά όχι μία που να διεξάγεται στη Μόσχα, χαρακτηρίζοντας ένα τέτοιο ενδεχόμενο «αδύνατο».

Ο Ζελένσκι τόνισε ότι δεν θα συναντηθεί με τον Πούτιν στη Λευκορωσία, μια χώρα με ισχυρούς δεσμούς με το Κρεμλίνο. «Είναι απολύτως αδύνατο για μένα να συναντηθώ με τον Πούτιν στη Μόσχα. Αυτό θα ήταν το ίδιο όπως να συναντηθώ με τον Πούτιν στο Κίεβο. Μπορώ εξίσου καλά να τον καλέσω στο Κίεβο - ας έρθει. Τον προσκαλώ δημόσια, αν τολμά, φυσικά» τόνισε. Ο Ουκρανός πρόεδρος δήλωσε πως δεν υπάρχει επίσημη συμφωνία εκεχειρίας μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας όσον αφορά τους ενεργειακούς στόχους.

Υπογράμμισε ότι η απόφαση, την οποία η Ουκρανία θεωρεί «ευκαιρία» και όχι οριστική συμφωνία, ήταν μια πρωτοβουλία που προτάθηκε από τις ΗΠΑ και προσωπικά από τον Ντόναλντ Τραμπ. «Δεν υπάρχουν μυστικά εδώ. Δεν υπήρξε άμεσος διάλογος ούτε άμεσες συμφωνίες σχετικά με αυτό το θέμα μεταξύ μας και της Ρωσίας», σημείωσε. «Εάν η Ρωσία δεν επιτεθεί στις ενεργειακές μας υποδομές – εγκαταστάσεις παραγωγής ή οποιαδήποτε άλλα ενεργειακά περιουσιακά στοιχεία – δεν θα επιτεθούμε στις δικές τους» κατέληξε.

Χθες ο Τραμπ διαβεβαίωσε εξάλλου ότι έχει σημειωθεί «πολλή πρόοδος» μέχρι στιγμής στις διπλωματικές συνομιλίες ανάμεσα στη Μόσχα, το Κίεβο και την Ουάσινγκτον, καθώς ο πόλεμος που ξεκίνησε με την εισβολή των ρωσικών δυνάμεων στην Ουκρανία εισέρχεται σύντομα στον πέμπτο χρόνο του. Οι πρώτες άμεσες τριμερείς διαπραγματεύσεις επί του σχεδίου της Ουάσινγκτον για τον τερματισμό του πολέμου έγιναν την περασμένη Παρασκευή και το Σάββατο στο Αμπού Ντάμπι.

Νέα συνάντηση αναμένεται να γίνει την Κυριακή, στην οποία ενδέχεται να συμμετάσχουν εκ νέου οι ΗΠΑ, σύμφωνα με τον Αμερικανό υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Στο μεταξύ ο Βλαντίμιρ Πούτιν υποδέχθηκε χθες στη Μόσχα τον ομόλογό του των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, σεΐχη Μοχάμεντ μπεν Ζάγεντ αλ Ναχιάν, εκφράζοντάς του την ευγνωμοσύνη του για «τη διεξαγωγή των τριμερών συνομιλιών» την περασμένη εβδομάδα, σύμφωνα με τη ρωσική τηλεόραση.

Ο Μοχάμεντ μπεν Ζάγεντ εξέφρασε εκ νέου από την πλευρά του την υποστήριξη των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων σε «απαραίτητες διπλωματικές λύσεις», αναφέροντας κυρίως τη μεσολάβηση της χώρας του σε ανταλλαγές αιχμαλώτων ανάμεσα στη Ρωσία και την Ουκρανία. Οι ανταλλαγές αυτές, όπως και οι ανταλλαγές πεσόντων στρατιωτών, αποτελούν μέχρι στιγμής τα μόνα συγκεκριμένα αποτελέσματα των διαπραγματεύσεων ανάμεσα στη Μόσχα και το Κίεβο.

Χθες, η Ρωσία παρέδωσε στην Ουκρανία 1.000 σορούς, «που παρουσιάστηκαν από τη ρωσική πλευρά ως αυτές Ουκρανών στρατιωτικών», ανακοίνωσε η ουκρανική αρχή που είναι αρμόδια για τους αιχμαλώτους πολέμου. Ο προηγούμενος επαναπατρισμός αυτού του είδους είχε γίνει στα τέλη Οκτωβρίου. Πέρυσι τον Φεβρουάριο ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι είχε δηλώσει σε αμερικανικό τηλεοπτικό δίκτυο ότι η χώρα του είχε χάσει σχεδόν 46.000 στρατιώτες από το 2022. Ο αριθμός αυτός είχε κριθεί τότε υποτιμημένος από αναλυτές.