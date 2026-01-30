Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, είχε χαρακτηρίσει την ιστορία «εντελώς ψευδή είδηση» και «κατασκευασμένη», προσθέτοντας ότι οι πληροφορίες είχαν αποκτηθεί παράνομα.

Μήνυση στην Εφορία και το Υπουργείο Οικονομικών για 10 δισ. δολάρια, υπέβαλε ο Ντόναλντ Τραμπ καταγγέλλοντας ότι δεν έλαβαν τα απαραίτητα μέτρα για να αποτρέψουν έναν πρώην υπάλληλο της IRS από το να διαρρεύσει σε διάφορα ΜΜΕ τις φορολογικές δηλώσεις του ιδίου καθώς των γιων του. Υπενθυμίζεται πως ο πρώην υπάλληλος της IRS, Τσαρλς Λίτλτζον, καταδικάστηκε σε πέντε χρόνια φυλάκιση το 2024, αφού είχε δηλώσει ένοχος για διαρροή φορολογικών στοιχείων του Τραμπ στους New York Times.

Οι ΝΥΤ είχαν δημοσιεύσει το 2020 αποκλειστικό ρεπορτάζ ότι ο Τραμπ είχε πληρώσει μόνο 750 δολάρια ομοσπονδιακού φόρου εισοδήματος το 2016 και 2017. «Οι κατηγορούμενοι έχουν προκαλέσει στους ενάγοντες ζημία στη φήμη και οικονομική βλάβη, δημόσια ντροπή, έχουν αμαυρώσει άδικα την επιχειρηματική τους φήμη, τους έχουν παρουσιάσει με ψευδή τρόπο και έχουν επηρεάσει αρνητικά τον Πρόεδρο Τραμπ και τη δημόσια θέση των άλλων εναγόντων», αναφέρει η αγωγή.

Αξίζει να σημειωθεί πως ο Ντόναλντ Τραμπ μηνύει υπό την προσωπική του ιδιότητα, όχι ως πρόεδρος των ΗΠΑ στην αγωγή, που κατατέθηκε την Πέμπτη σε ομοσπονδιακό δικαστήριο στο Μαϊάμι. Παράλληλα, στους άλλους ενάγοντες της αγωγής περιλαμβάνονται δύο από τους γιους του, ο Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ και ο Έρικ Τραμπ καθώς και ο Οργανισμός Τραμπ.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, είχε χαρακτηρίσει την ιστορία «εντελώς ψευδή είδηση» και «κατασκευασμένη», προσθέτοντας ότι οι πληροφορίες είχαν αποκτηθεί παράνομα. Ο Λίτλτζον παραδέχτηκε επίσης ότι είχε κλέψει φορολογικά αρχεία χιλιάδων άλλων πλούσιων ανθρώπων το 2019 και 2020, μεταξύ των οποίων οι δισεκατομμυριούχοι Τζεφ Μπέζος και Έλον Μασκ.