«Κλείδωσε» η συνάντηση Μητσοτάκη - Ερντογάν: Έως τα μέσα Φεβρουαρίου στην Άγκυρα

Μέχρι τις 16 Φεβρουαρίου αναμένεται να πραγματοποιηθεί η συνάντηση του Έλληνα πρωθυπουργού με τον Τούρκο πρόεδρο.

Μέχρι τις 16 Φεβρουαρίου αναμένεται να έχει πραγματοποιηθεί η συνάντηση του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Όπως μεταδίδει η ΕΡΤ, οριστικοποιήθηκε η διεξαγωγή του Ανώτατου Συμβουλίου Συνεργασίας Ελλάδας – Τουρκίας στην Άγκυρα, υπό τους δύο ηγέτες. Σύμφωνα με διπλωματική πηγή, η σύγκλιση του Ανώτατου Συμβουλίου Συνεργασίας αναμένεται «κατά πάσα βεβαιότητα» έως τα μέσα Φεβρουαρίου, καθώς στη συνέχεια ξεκινά το Ραμαζάνι.

Πρόκειται για συνάντηση ιδιαίτερης σημασίας, καθώς «η διατήρηση ανοιχτών διαύλων επικοινωνίας κρίνεται απολύτως αναγκαία, προκειμένου να αποφεύγονται κρίσεις και να διασφαλίζεται η ηρεμία στις ελληνοτουρκικές σχέσεις», σε ένα διεθνές περιβάλλον αυξημένης αβεβαιότητας και αστάθειας. «Αθήνα και Άγκυρα συμμερίζονται την άποψη ότι τα ζητήματα που αφορούν τις δύο χώρες θα πρέπει να συζητούνται σε διμερές επίπεδο» ανέφερε η πηγή, σύμφωνα με την ΕΡΤ.

Όπως τόνισε «μπορεί κανείς εύκολα να φανταστεί πώς θα ήταν τα πράγματα εάν, μέσα σε αυτό το περιβάλλον παγκόσμιας αβεβαιότητας, οι ελληνοτουρκικές σχέσεις είχαν διαρραγεί». Πρόσθεσε, όμως, ότι «δεν έχει επιτευχθεί σύγκλιση στα θεμελιώδη ζητήματα», έχει καταστεί εφικτό «να αποφευχθούν σοβαρές εντάσεις και να παραμείνουν σε χαμηλό επίπεδο ζητήματα που στο παρελθόν οδηγούσαν σε κρίσεις».

Η διπλωματική πηγή επισήμανε η Αθήνα προσβλέπει εποικοδομητική συζήτηση, αν και ανέφερε ότι «δεν υπάρχουν ακόμη οι συνθήκες για το μεγάλο βήμα». Αυτό που υπογράμμισε είναι ότι Αθήνα και Άγκυρα δεν είναι σε θέση να εισέλθουν σε ουσιαστική συζήτηση για την υφαλοκρηπίδα και την ΑΟΖ, αφού δεν έχουν κοινή θέση ως προς το εύρος τους και η ελληνική πλευρά θεωρεί το ζήτημα αδιαπραγμάτευτο. «Δεν πρόκειται να μπούμε σε συζήτηση για κανένα θέμα κυριαρχίας», ανέφερε.