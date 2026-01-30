Προς 7ο «πράσινο» μήνα οι ευρωαγορές σε θετικό σερί 5ετίας - Κέρδη 2,6% στον Ιανουάριο

καθ' οδόν για να ολοκληρώσει τον πρώτο μήνα του 2026 με κέρδη 2,6%, εφόσον διατηρηθούν τα τρέχοντα επίπεδα. Μάλιστα, θα είναι η έβδομη συνεχόμενη μηνιαία άνοδός του - στο μεγαλύτερο σερί μηνιαίων κερδών από το 2021.

Κέρδη καταγράφονται στις ευρωαγορές την Παρασκευή, καθώς οι διεθνείς σχέσεις με έμφαση στα γεωπολιτικά και εμπόριο μαζί με τα εταιρικά αποτελέσματα, παραμένουν στο επενδυτικό μικροσκόπιο. Στην τελευταία συνεδρίαση του Ιανουαρίου, ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 ενισχύεται 0,11% στις 607,82 μονάδες και βρίσκεται καθ' οδόν για να ολοκληρώσει τον πρώτο μήνα του 2026 με κέρδη 2,6%, εφόσον διατηρηθούν τα τρέχοντα επίπεδα.

Μάλιστα, θα είναι η έβδομη συνεχόμενη μηνιαία άνοδός του - στο μεγαλύτερο σερί μηνιαίων κερδών από το 2021 ενώ ο Euro Stoxx 50 κερδίζει 0,28% στις 5.974 μονάδες. Ο Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε ότι είναι «πολύ επικίνδυνο» για το Ηνωμένο Βασίλειο να συνάπτει συμφωνίες με την Κίνα ενώ ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ βρίσκεται αυτή τη στιγμή σε 4ήμερη επίσκεψη στην Κίνα, όπου ελπίζει να αποκαταστήσει τους δεσμούς μεταξύ Λονδίνου και Πεκίνου.

Παράλληλα, ο Τραμπ έπεισε τον Ρώσο ομόλογό του, Βλαντιμίρ Πούτιν να μην χτυπήσει την Ουκρανία για μία εβδομάδα εξαιτίας των εξαιρετικά χαμηλών θερμοκρασιών που δοκιμάζουν το Κίεβο και άλλες μεγάλες πόλεις. Το πώς τελικά θα δράσει το Κρεμλίνου στην Ουκρανία θα μπορούσε να αποτελέσει τεστ για την προθυμία της Μόσχας να τηρήσει τις συμφωνίες με την κυβέρνηση Τραμπ. Ο εξετάζει περαιτέρω χτυπήματα στο Ιράν, με τις εικασίες σχετικά με την επόμενη κίνηση του Τραμπ να προκαλούν αστάθεια στην αγορά πετρελαίου.

Στους επιμέρους δείκτες, ο γερμανικός DAX στην Φρανκφούρτη προσθέτει 0,42% στις 24.417 μονάδες, ο γαλλικός CAC 40 σημειώνει άνοδο 0,12% στις 8.082 μονάδες ενώ ο βρετανικός FTSE 100 χάνει 0,10% στις 10.160 μονάδες. Στην περιφέρεια της Ευρωζώνης, ο ιταλικός FTSE MIB στο Μιλάνο αναρριχάται 0,51% στις 45.306 μονάδες και ο ισπανικός IBEX 35 ισχυροποιείται 0,97% στις 17.749 μονάδες.

Στο ταμπλό, η μετοχή της Adidas επιδίδεται σε ράλι 4,2% την Παρασκευή, αφού ο γερμανικός γίγαντας αθλητικών ειδών ανακοίνωσε πως τα έσοδά του αυξήθηκαν 13% το 2025, στο ρεκόρ των 24,8 δισ. ευρώ. Ο τίτλος της ισπανικής τράπεζας CaixaBank σημειώνει άλμα 3,3% καθώς τα καθαρά κέρδη της ισπανικής τράπεζας σημείωσαν άνοδο 1,8% στα 5,89 δισ. ευρώ, τα μερίσματα αυξήθηκαν 15% στα 0,50 ευρώ ανά μετοχή, κάνοντας λόγο για «εξαιρετική χρονιά», ενώ αναβάθμισε τους στόχους ανάπτυξης και κερδοφορίας για το 2026.

Ταυτόχρονα, οι επενδυτές διεθνώς αναμένουν ποιος θα προταθεί ως ο επόμενος πρόεδρος της Fed, μετά την δήλωση του Τραμπ ότι θα ανακοινώσει τον διάδοχο του Τζερόμ Πάουελ την Παρασκευή. Ο πρώην διοικητής της Fed, Κέβιν Γουόρς, ο οποίος υπηρέτησε στην κεντρική τράπεζα κατά τη διάρκεια της χρηματοπιστωτικής κρίσης του 2008, είναι επί του παρόντος το φαβορί στις αγορές προβλέψεων για να εξασφαλίσει τη θέση.

«Ενώ τα πρόσφατα σχόλιά του ήταν υπέρ των χαμηλότερων επιτοκίων, στο παρελθόν είχε ασκήσει έντονη κριτική στην εκτεταμένη χρήση του ισολογισμού της από την Fed», υπενθύμισε ο Τζιμ Ριντ της Deutsche Bank. «Τα ομόλογα και τα futures αντέδρασαν αρνητικά από τη μια μέρα στην άλλη... η αρχική αντίδραση της αγοράς είναι σύμφωνη με την άποψή μας» πρόσθεσε.

Μικτές τάσεις στις αγορές της Ασίας

Μικτή εικόνα στα ασιατικά χρηματιστήρια, μετά τις δηλώσεις Τραμπ για την επιλογή του νέου προέδρου της Fed. Στη Νότια Κορέα, ο Kospi ενισχύθηκε 1,23%, ενώ ο δείκτης μικρής κεφαλαιοποίησης Kosdaq κατέγραψε άνοδο 0,99%. Στην Ιαπωνία, ο Nikkei 225 κέρδισε 0,25% και ο Topix ενισχύθηκε 0,58%. Στην Αυστραλία, ο S&P/ASX 200 κινήθηκε ανοδικά 0,23%. Στο Χονγκ Κονγκ ο Hang Seng υποχώρησε 0,71%, ενώ στην ηπειρωτική Κίνα ο CSI 300 κατέγραψε πτώση 0,51%. Στην Ινδονησία, ο Jakarta Composite ενισχύθηκε 1%.