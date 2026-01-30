Ανεβαίνει η χρήση AI στις επιχειρήσεις της ΕΕ, αλλά το προβάδισμα παραμένει στις μεγάλες. Χαμηλά σκοράρει η χώρα στην χρήση του AI στον επιχειρηματικό κόσμο.

Βήματα για την υιοθέτηση της τεχνητής νοημοσύνης φαίνεται να κάνουν οι επιχειρήσεις ανά την Ευρώπη, με τα δεδομένα της Eurostat να μαρτυρούν αύξηση της τάξης του 6,5% το 2025 έναντι του 2024. Την ίδια στιγμή βέβαια φαίνεται ότι το προβάδισμα σε επίπεδο επιχειρηματικών σχημάτων πηγαίνει στις μεγάλες επιχειρήσεις, γεγονός που ενδέχεται να συνηγορεί στο γεγονός ότι η χώρα μας κατατάσσεται στις τελευταίες θέσεις της λίστας.

1 στις 5 επιχειρήσεις στην ΕΕ χρησιμοποίησε τεχνολογίες AI το 2025

Συγκεκριμένα, βάσει των τελευταίων στοιχείων της Eurostat, το 2025 περίπου το 20% των επιχειρήσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση με 10 ή περισσότερους εργαζομένους χρησιμοποίησε τεχνολογίες τεχνητής νοημοσύνης (AI) για τις επιχειρησιακές τους δραστηριότητες.

Το ποσοστό είναι αυξημένο κατά 6,5% έναντι του 13,5% του 2024. Σε σύγκριση δε με το 2021 (7,7%) και το 2023 (8,1%), η χρήση τεχνολογιών AI γίνεται ολοένα και πιο διαδεδομένη μεταξύ των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων.

Ειδικότερα, το προηγούμενο έτος σχεδόν μια στις πέντε επιχειρήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης με 10 και πλέον εργαζόμενους ή αυτοαπασχολούμενοι δήλωσαν ότι χρησιμοποιούν μία ή και περισσότερες από τις ακόλουθες τεχνολογίες τεχνητής νοημοσύνης:

Τεχνολογίες AI για την ανάλυση γραπτού λόγου (text mining)

Τεχνολογίες AI για μηχανική μάθηση (π.χ. deep learning)

Τεχνολογίες AI για την αυτοματοποίηση ροών εργασίας ή υποβοήθηση στη λήψη αποφάσεων

Τεχνολογίες AI για τη μετατροπή της ομιλίας σε μορφή αναγνώσιμη από μηχανή (αναγνώριση ομιλίας)

Τεχνολογίες AI για την αναγνώριση αντικειμένων ή προσώπων μέσω εικόνων (αναγνώριση και επεξεργασία εικόνας)

Τεχνολογίες AI για τη δημιουργία γραπτού ή προφορικού λόγου ή κώδικα προγραμματισμού (παραγωγή φυσικής γλώσσας, σύνθεση ομιλίας)

Τεχνολογίες AI που επιτρέπουν τη φυσική κίνηση μηχανών μέσω αυτόνομων αποφάσεων βάσει παρατήρησης του περιβάλλοντος

Προβάδισμα χρήσης στις μεγάλες επιχειρήσεις

Σε όλες τις παραπάνω κατηγορίες βέβαια, το προβάδισμα της χρήσης φαίνεται να πηγαίνει στις μεγάλες επιχειρήσεις καθώς το ποσοστό των μεγάλων επιχειρήσεων που χρησιμοποιούν τέτοιου τύπου τεχνολογίες ανήλθε στο 55,03%, σημαντικά υψηλότερο από το αντίστοιχο ποσοστό των μικρών επιχειρήσεων που φτάνει μόλις το 17%.

Σύμφωνα με την έρευνα η διαφορά αυτή αποδίδεται, σε μεγάλο βαθμό, στην αυξημένη πολυπλοκότητα που συνεπάγεται η ενσωμάτωση τεχνολογιών τεχνητής νοημοσύνης στις επιχειρησιακές διαδικασίες.

Μεταξύ των επιμέρους τεχνολογιών, οι επιχειρήσεις στην ΕΕ χρησιμοποίησαν κυρίως τεχνολογίες ανάλυσης γραπτού λόγου (11,75%), τεχνολογίες δημιουργίας εικόνων, βίντεο και ήχου (9,55%) και τεχνολογίες παραγωγής γραπτού ή προφορικού λόγου ή κώδικα (8,76%). Και σε αυτή την περίπτωση, η χρήση από μεγάλες επιχειρήσεις ήταν 3 έως 8 φορές υψηλότερη.

Για παράδειγμα οι μεγάλες επιχειρήσεις που χρησιμοποίησαν ΑΙ για την ανάλυση του γραπτού λόγου έφτασαν το 35,04% του συνόλου με το αντίστοιχο ποσοστό των μικρών να φτάνει το 9,87%. Αντίστοιχα ΑΙ για την παραγωγή εικόνων και βίντεο χρησιμοποίησε το 28% περίπου των μεγάλων επιχειρήσεων και το 8% των μικρών επιχειρήσεων ενώ AI για παραγωγή γραπτού ή προφορικού λόγου ή κώδικα χρησιμοποίησε το 31,68% των μεγάλων επιχειρήσεων και μόλις το 7% των μικρών επιχειρήσεων.

Οι χώρες με τα υψηλότερα ποσοστά υιοθέτησης

Μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ, τα υψηλότερα ποσοστά υιοθέτησης το 2025 καταγράφηκαν στη Δανία (42,0%), τη Φινλανδία (37,8%) και τη Σουηδία (35,0%) ενώ μια στις τρεις επιχειρήσεις χρησιμοποίησε ΑΙ και στο Βέλγιο (34,54%) και το Λουξεμβούργο (33,61%).

Στην περίπτωση της χώρας μας βέβαια σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat προκύπτει ότι λιγότερο από το 10% των ελληνικών επιχειρήσεων χρησιμοποίησε την τεχνητή νοημοσύνη. Για την ακρίβεια η Ελλάδα συγκαταλέγεται στην πεντάδα των χωρών που εμφάνισαν τα χαμηλότερα ποσοστά υιοθέτησης τεχνολογιών ΑΙ την οποία απαρτίζουν η Κύπρος (9,27%), η Ελλάδα (8,93%), η Βουλγαρία (8,55%), η Πολωνία (8,36%) και η Ρουμανία (5,21%).

Άλλες έρευνες και η εικόνα στις ΗΠΑ

Αξίζει να σημειωθεί ωστόσο ότι άλλες έρευνες έχουν επισημάνει ότι τον τελευταίο χρόνο καταγράφηκε μεγάλη αύξηση στην υιοθέτηση ΑΙ λύσεων από ελληνικές επιχειρήσεις. Για παράδειγμα έρευνα της AWS «Unlocking Greece’s AI Potential 2025»,που παρουσιάστηκε τον Οκτώβριο του 2025 ανέφερε ότι το 34% των επιχειρήσεων προσπαθεί να ξεκλειδώσει τα οφέλη της ΑΙ έναντι 22% πέρυσι. Η αύξηση που εντόπιζε η μελέτη ήταν της τάξεως του 55% σε ετήσια βάση, επίδοση που χαρακτηριζόταν ως η δεύτερη υψηλότερη στην Ευρώπη και πρακτικά σημαίνει ότι περισσότερες από 400.000 ελληνικές επιχειρήσεις αξιοποιούν λύσεις τεχνητής νοημοσύνης, εκ των οποίων περίπου 60.000 τις υιοθέτησαν μέσα στο τελευταίο έτος.

Τέλος να αναφέρουμε ότι η εικόνα που καταγράφεται και στις Ηνωμένες Πολιτείες δεν απέχει και πολύ. Οι πιο αξιόπιστες έρευνες συγκλίνουν στο ότι περίπου 20% έως 40% των επιχειρήσεων –με όρους απασχόλησης– έχουν ενσωματώσει λύσεις AI στις λειτουργίες τους, με τη χρήση να αυξάνεται ταχύτατα από το 2023 και μετά.Οι διαφορές στα ποσοστά αντανακλούν κυρίως μεθοδολογικές αποκλίσεις και το γεγονός ότι η υιοθέτηση της τεχνητής νοημοσύνης συγκεντρώνεται σήμερα κυρίως σε μεγαλύτερες εταιρείες και σε κλάδους υψηλής τεχνολογικής έντασης.