Γκουτέρες: Είναι καιρός τα Ηνωμένα Έθνη να έχουν γυναίκα επικεφαλής

H θητεία του θα ολοκληρωθεί στο τέλος της τρέχουσας χρονιάς. Yπηρετεί στη θέση αυτή από το 2017.

Ο Γενικός Γραμματέας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών Αντόνιο Γκουτέρες, η θητεία του οποίου θα ολοκληρωθεί στο τέλος της τρέχουσας χρονιάς, συνηγόρησε για ακόμη μια φορά χθες Πέμπτη υπέρ της ανάδειξης γυναίκας στην ηγεσία του διεθνούς θεσμού.

«Νομίζω ότι ξεκάθαρα, είναι καιρός τα Ηνωμένα Έθνη (...) να έχουν γυναίκα επικεφαλής», είπε ο κ. Γκουτέρες. «Δεν έχω καμιά αμφιβολία», επέμεινε.

Ο πορτογάλος διπλωμάτης υπηρετεί στη θέση από το 2017. Η δεύτερη και τελευταία θητεία του ολοκληρώνεται στο τέλος της χρονιάς και θα πρέπει προηγουμένως να οριστεί ποιος ή ποια θα τον διαδεχθεί. Τα κάπου 81 χρόνια από την ίδρυση του ΟΗΕ το αξίωμα που ασκεί σήμερα κ. Γκουτέρες δεν το ανέλαβε ποτέ γυναίκα.

«Η αλήθεια όμως είναι--είτε πρόκειται για τα Ηνωμένα Έθνη είτε για ηγετικές θέσεις στις πιο ισχυρές χώρες του κόσμου--ότι είναι καιρός να δούμε γυναίκες» να αναλαμβάνουν, ανέφερε.

Το πρόσωπο που αναλαμβάνει τη θέση διορίζει η Γενική Συνέλευση, έπειτα από εισήγηση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ. Η πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης του οργανισμού, η Γερμανίδα πρώην υπουργός Εξωτερικών Ανναλένα Μπέρμποκ, έχει επίσης ταχθεί υπέρ της ιδέας να διαδεχθεί γυναίκα τον κ. Γκουτέρες, παροτρύνοντας χώρες μέλη να ονομάσουν υποψήφιες ως τις αρχές Απριλίου.

Μέχρι σήμερα δεν έχει γίνει γνωστή παρά μόλις μια υποψηφιότητα: η Αργεντινή πρότεινε να αναλάβει Γενικός Γραμματέας ο Ραφαέλ Γκρόσι, ο 64χρονος γενικός διευθυντής του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας (ΔΟΑΕ), που αποτελεί μέρος του συστήματος του ΟΗΕ.

Τα παγκόσμια προβλήματα δεν θα λυθούν αν μόνο μια δύναμη υπαγορεύει τις αποφάσεις

Ο Γενικός Γραμματέας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών Αντόνιο Γκουτέρες επέκρινε χθες Πέμπτη τον τρόπο που συμπεριφέρονται σε γεωπολιτικό επίπεδο χώρες όπως η Κίνα και οι ΗΠΑ του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.

«Τα παγκόσμια προβλήματα δεν θα λυθούν αν μόνο μια δύναμη υπαγορεύει τις αποφάσεις», ανέφερε ο πορτογάλος διπλωμάτης, που αποχωρεί από τη θέση στα τέλη της χρονιάς, κατά τη διάρκεια της τελευταίας του ετήσιας συνέντευξης στη Νέα Υόρκη.

«Ούτε θα λυθούν αν δυο δυνάμεις κόβουν κομμάτια τον κόσμο σε αντίπαλες σφαίρες επιρροής», πρόσθεσε.

Όταν του ζητήθηκε διευκρίνηση, ο κ. Γκουτέρες εξήγησε πως όταν έκανε λόγο για «μια δύναμη» αναφερόταν στις ΗΠΑ, κι όταν έκανε λόγο για δυο ηγεμονικές δυνάμεις αναφερόταν σε δύο στις ΗΠΑ και στην Κίνα.

Ο κόσμος θα όφειλε να δώσει έμφαση στην «πολυμερή συνεργασία», αντέτεινε.

Θα έπρεπε να είναι «δικτυωμένος, χωρίς αποκλεισμούς από τον σχεδιασμό του, κι ικανός να δημιουργεί ισορροπία μέσω εταιρικών σχέσεων. Εταιρικών σχέσεων στο εμπόριο, στην τεχνολογία και στη διεθνή συνεργασία», πρόσθεσε ο Αντόνιο Γκουτέρες.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ