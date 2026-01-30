Συγχώνευση της SpaceX με Tesla ή xAI εξετάζει ο Μασκ

Η SpaceX εξετάζει την εισαγωγή στη Wall Street τον Ιούνιο, γύρω στα γενέθλια του Μασκ, συγκεντρώνοντας έως και 50 δισ. δολάρια, στη μεγαλύτερη ΙΡΟ όλων των εποχών.

Το ενδεχόμενο μιας πιθανής συγχώνευσης της SpaceX με την Tesla, καθώς και μιας εναλλακτικής συνένωσης με την εταιρεία τεχνητής νοημοσύνης xAI, σταθμίζει ο Έλον Μασκ που εξετάζει πώς να ενοποιήσει τους επιχειρηματικούς του κολοσσούς.

Σύμφωνα με το Bloomberg, ο πλουσιότερος άνθρωπος στον κόσμο έχει συζητήσει τη σκοπιμότητα μιας σύμπραξης μεταξύ SpaceX και Tesla, ένα σενάριο που προωθούν ορισμένοι επενδυτές, ενώ ταυτόχρονα, επί τάπητος έχει πέσει και το ενδεχόμενο συνένωσης της SpaceX με την xAI ενόψει μιας αρχικής δημόσιας προσφοράς (IPO).

Όπως αναφέρεται, οποιαδήποτε συναλλαγή θα μπορούσε να προσελκύσει σημαντικό ενδιαφέρον από επενδυτικά κεφάλαια και κρατικά επενδυτικά ταμεία της Μέσης Ανατολής, καθώς ένα ενδεχόμενο deal θα απαιτούσε μεγάλο χρηματοδοτικό σκέλος.

Σε κάθε περίπτωση, δεν έχουν ληφθεί τελικές αποφάσεις, οι λεπτομέρειες μπορεί να αλλάξουν και οι εταιρείες ίσως τελικά να παραμείνουν ξεχωριστές. Η ικανότητα της Tesla να κατασκευάζει συστήματα αποθήκευσης θα μπορούσε να βοηθήσει την SpaceX να χρησιμοποιήσει την ηλιακή ενέργεια στο διάστημα για τη λειτουργία data centers.

Ο Μασκ έχει επίσης συζητήσει τη χρήση των πυραύλων Starship της SpaceX για τη μεταφορά των ρομπότ Optimus της Tesla στη Σελήνη, καθώς και στον Άρη. Η χρηματιστηριακή αξία της Tesla είναι περίπου 1,56 δισ. δολάρια, ενώ μια IPO θα αποτιμούσε την SpaceX σε περίπου 1,5 τρισ. δολάρια.

