ΧΑ: Εναλλαγές προσήμου σε στενό εύρος για τον Γενικό Δείκτη

Σε ήπιους τόνους μέχρι στιγμής οι συναλλαγές στο Χρηματιστήριο της Αθήνας. Εναλλαγές προσήμου για τον Γενικό Δείκτη και τον δείκτη των τραπεζών.

Σε πιο ήπιους τόνους, συγκριτικά με τις αμέσως προηγούμενες συνεδριάσεις, διεξάγονται την Παρασκευή οι συναλλαγές στο Χρηματιστήριο της Αθήνας.

Στο πρώτο ημίωρο της τελευταίας συνεδρίασης του Ιανουαρίου κυριαρχούν ήπιες κινήσεις κατοχύρωσης κερδών, στο μεγαλύτερο μέρος του ταμπλό, τόσο στην υψηλή όσο και στη μεσαία κεφαλαιοποίηση.

Τα εταιρικά αποτελέσματα στις δύο πλευρές του Ατλαντικού συνεχίζουν να διαμορφώνουν κλίμα στις μεγάλες αγορές, το οποίο παρά τις γεωπολιτικές εντάσεις και επιμέρους σημεία προβληματισμού, παραμένει σε γενικές γραμμές θετικό. Μεταξύ των αισιόδοξων, οι αναλυτές της Deutsche Bank που αναμένουν άνοδο του γερμανικού DAX φέτος σε ποσοστό έως και 18%, χάρη στην ισχυρή αύξηση των κερδών και τη βελτίωση του επενδυτικού κλίματος. Προς το παρόν οι μέσες εκτιμήσεις των αναλυτών «δείχνουν» άνοδο του DAX κατά 8%.

Η ελληνική αγορά αυτή την εβδομάδα κινήθηκε πιο αυτόνομα, με αφορμή την ανακοίνωση της MSCI για επίσπευση της αναβάθμισης του ΧΑ στην κατηγορία των ανεπτυγμένων αγορών. Έως το χθεσινό κλείσιμο, ο Γενικός Δείκτης κατέγραφε κέρδη περί του 3,1% σε εβδομαδιαία βάση και περί του 10% σε μηναία, κι έτσι σήμερα αναμένεται να ολοκληρώσει ένα πολύ δυνατό ξεκίνημα στη χρονιά.

Αδιαμφισβήτητος πρωταγωνιστής μέχρι στιγμής ο κλάδος των τραπεζών, χωρίς ωστόσο να απουσιάζουν και μη τραπεζικά blue chips από τη λίστα των μετοχών με διψήφια ποσοστιαία κέρδη εντός του Ιανουαρίου, όπως οι ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, Cenergy, ElvalHalcor, Τιτάν και Viohalco.

Στο ταμπλό της Παρασκευής, ο Γενικός Δείκτης κινείται μέχρι στιγμής με εναλλαγές προσήμου, σε στενός εύρος διακύμανσης 10 περίπου μονάδων. Λίγο μετά τις 11:00 βρίσκεται στις 2.332,84 μονάδες με οριακές απώλειες 0,08%.

Με εναλλαγές και ο δείκτης των τραπεζών, που αυτή τη στιγμή ενισχύεται 0,20% στις 2.72,03 μονάδες, ενώ από τη σύνθεσή του ξεχωρίζει η άνοδος 1,47% της Alpha Bank στα 4,07 ευρώ.

Στο σύνολο του ταμπλό 47 μετοχές διαπραγματεύονται με κέρδη, έναντι 53 που υποχωρούν και 50 αμετάβλητων, ενώ ο συνολικός τζίρος διαμορφώνεται μέχρι στιγμής σε 26,55 εκατ. ευρώ.