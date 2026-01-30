ΔΥΠΑ: Πάνω από 1.000 ευκαιρίες απασχόλησης στον Βόλο στην 51η «Ημέρα Καριέρας»

Στην εκδήλωση θα συμμετάσχουν περισσότερες από 50 επιχειρήσεις, προσφέροντας πάνω από 1.000 θέσεις εργασίας σε διαφορετικούς κλάδους της οικονομίας.

Στον Βόλο στρέφεται το ενδιαφέρον της αγοράς εργασίας το Σάββατο 7 Φεβρουαρίου. Η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) διοργανώνει την 51η «Ημέρα Καριέρας», στο ξενοδοχείο Domotel Xenia Volos, από τις 10:00 έως τις 18:00.

Στην εκδήλωση θα συμμετάσχουν περισσότερες από 50 επιχειρήσεις, προσφέροντας πάνω από 1.000 θέσεις εργασίας σε διαφορετικούς κλάδους της οικονομίας. Η δράση δημιουργεί ουσιαστικές ευκαιρίες απασχόλησης για ανέργους, αλλά και για εργαζόμενους που επιθυμούν να κάνουν το επόμενο επαγγελματικό τους βήμα, ενισχύοντας έμπρακτα τη σύνδεση ανθρώπινου δυναμικού και επιχειρήσεων.

Η συμμετοχή είναι ελεύθερη και δωρεάν και η δήλωση συμμετοχής πραγματοποιείται ηλεκτρονικά σε αυτή τη διεύθυνση.

Οι επιχειρήσεις που λαμβάνουν μέρος καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα κλάδων της οικονομίας, όπως ενδεικτικά: βιομηχανία (τροφίμων, γάλακτος, σιδήρου, τσιμέντων, μεταλλικών κατασκευών κ.ά.), χονδρικό και λιανικό εμπόριο, κατασκευές και τεχνικά έργα, πληροφορική και τηλεπικοινωνίες, μεταφορές, τουρισμό, εστίαση, καθώς και παροχή υπηρεσιών (συμβουλευτικών, υγείας, εκπαίδευσης, κτηματομεσιτικών κ.ά.).

Οι ειδικότητες που αναζητούνται περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, μηχανικούς διαφόρων ειδικοτήτων, τεχνικούς και χειριστές μηχανημάτων, στελέχη παραγωγής και συντήρησης, επαγγελματίες πωλήσεων και logistics, διοικητικούς υπαλλήλους, στελέχη marketing και επικοινωνίας, επαγγελματίες υγείας, καθώς και ειδικότητες ψηφιακών δεξιοτήτων και τεχνολογίας πληροφορικής.

Η «Ημέρα Καριέρας» δίνει τη δυνατότητα στους συμμετέχοντες να έρθουν σε άμεση, δια ζώσης επαφή με την αγορά εργασίας, να συζητήσουν με εκπροσώπους επιχειρήσεων, να παρουσιάσουν το επαγγελματικό τους προφίλ και να διεκδικήσουν θέσεις εργασίας που ανταποκρίνονται στα προσόντα και τις φιλοδοξίες τους.

Στον χώρο της εκδήλωσης θα βρίσκονται, επίσης, στελέχη της ΔΥΠΑ και της ΜΕΜΜΕ, παρέχοντας εξατομικευμένη ενημέρωση και καθοδήγηση για τα ενεργά προγράμματα απασχόλησης, καθώς και για τις υπηρεσίες υποστήριξης προς επιχειρήσεις και πολίτες.