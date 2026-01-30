Ανοίγει ο δρόμος για επιδοτήσεις έως 400 χιλ. ευρώ σε περισσότερους από 2 στους 3 νέους επιχειρηματίες του τουρισμού που υπέβαλαν αίτηση χρηματοδότησης στο πρόγραμμα «Ενίσχυση της ίδρυσης και λειτουργίας νέων τουριστικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων».

Το ποσό – ρεκόρ των 856 εκατ. ευρώ έφτασε ο προϋπολογισμός του προγράμματος «Ενίσχυση της ίδρυσης και λειτουργίας νέων τουριστικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων», ανοίγοντας το δρόμο για επιδοτήσεις σε περισσότερους από 2 στους 3 νέους επιχειρηματίες του τουρισμού που υπέβαλαν αίτηση χρηματοδότησης.

Με την ένατη τροποποίηση του προγράμματος που αυξάνει τον προϋπολογισμό κατά 250 εκατ. ευρώ η συνολική δημόσια δαπάνη της πρόσκλησης φτάνει συνολικά τα 856,2 εκατ. ευρώ εκ των οποίων τα 199,5 εκατ. ευρώ κατευθύνονται στις λεγόμενες Περιφέρειες σε Μετάβαση δηλαδή στις περιφέρειες Αττικής και Νοτίου Αιγαίου και τα υπόλοιπα 656,7 εκατ. ευρώ στις λεγόμενες «Λιγότερο Ανεπτυγμένες Περιφέρειες», δηλαδή στις υπόλοιπες περιφέρειες της χώρας (Βόρειο Αιγαίο, Ανατολική Μακεδονία - Θράκη, Κεντρική Μακεδονία, Ήπειρος, Θεσσαλία, Δυτική Ελλάδα, Κρήτη, Δυτική Μακεδονία, Ιόνια Νησιά, Στερεά Ελλάδα, Πελοπόννησος).

Αυτό σημαίνει πως αυξάνονται αυτόματα οι δικαιούχοι. Και αυτό γιατί οι χρηματοδοτήσεις δίνονται με τη μέθοδο της συγκριτικής αξιολόγησης ξεκινώντας από τα επενδυτικά σχέδια με την υψηλότερη βαθμολογία μέχρι την εξάντληση του προϋπολογισμού για κάθε περιφέρεια.

Τεράστια ζήτηση

Ο αρχικός προϋπολογισμός (δημόσια δαπάνη) του προγράμματος ήταν μόλις 160 εκατ. ευρώ. Ποσό το οποίο αποδείχθηκε ιδιαίτερα μικρό σε σχέση με τη ζήτηση που παρουσιάστηκε καθώς υποβλήθηκαν 6.669 αιτήσεις συνολικό προϋπολογισμού 2,3 δισ. ευρώ με αιτούμενη δημόσια δαπάνη 1,2 δισ. ευρώ.

Έτσι με διαδοχικές αποφάσεις του αναπληρωτή υπουργού Εθνικής Οικονομίας, Νίκου Παπαθανάση, η δημόσια δαπάνη αυξανόταν συνεχώς του προηγούμενους μήνες φτάνοντας εντέλει τα 865 εκατ. ευρώ και καθιστώντας την «Ενίσχυση της ίδρυσης και λειτουργίας νέων τουριστικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων» ένα από τα μεγαλύτερα προγράμματα χρηματοδότησης επιχειρήσεων στην ιστορία των κοινοτικών χρηματοδοτήσεων.

Πλέον, με την τελευταία αύξηση του προϋπολογισμού, υπολογίζεται ότι θα χρηματοδοτηθούν περισσότερα από 4.600 επενδυτικά σχέδια (δηλαδή πάνω από το 68% των προτάσεων) με το συνολικό τους προϋπολογισμό να προσεγγίζει τα 1,6 δισ. ευρώ. Αυτό σημαίνει πως θα μπορέσουν να προστεθούν ακόμη 1.400 επενδυτικά σχέδια στα 3.200 που έχουν εγκριθεί μετά και από την εξέταση των ενστάσεων.

H «ταυτότητα» της δράσης

Υπενθυμίζεται πως η δράση «Ενίσχυση της ίδρυσης και λειτουργίας νέων μικρομεσαίων τουριστικών επιχειρήσεων επιδοτεί επενδυτικά σχέδια υπό ίδρυση και νεοσύστατων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων του τουρισμού με το ποσό της χρηματοδότησης να ξεκινά από τα 80.000 ευρώ και να μπορεί να φτάσει τα 400.000 ευρώ. Το ποσοστό δημόσιας χρηματοδότησης ανέρχεται έως 45% του προϋπολογισμού της αίτησης χρηματοδότησης και προσαυξάνεται κατά 10% εφόσον η επένδυση πραγματοποιηθεί σε απομακρυσμένη ή σεισμόπληκτη ή πυρόπληκτη ή πλημμυροπαθή περιοχή ή μικρά νησιά και με επιπλέον 5% με τη δήλωση κατά την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης στόχου απασχόλησης τουλάχιστον 0,2 ΕΜΕ, τον πρώτο χρόνο μετά την ολοκλήρωση της επένδυσης.

Για τη διαμόρφωση του προϋπολογισμού των προς χρηματοδότηση επενδυτικών σχεδίων στη Δράση, επιλέξιμες βασικές κατηγορίες δαπανών είναι οι ακόλουθες:

Κτίρια, εγκαταστάσεις και περιβάλλον χώρος.

Μηχανήματα - Εξοπλισμός

Ψηφιακός Εξοπλισμός - λογισμικό και υπηρεσίες λογισμικού

Συμπληρωματικά, ενισχύονται δαπάνες για:

α) Πιστοποίηση Συστημάτων Διασφάλισης Ποιότητας, Περιβαλλοντικής Διαχείρισης σύμφωνα με εθνικά, εναρμονισμένα, καθώς και λοιπά ευρωπαϊκά και διεθνή πρότυπα,

β) προβολή εξωστρέφεια και διεθνοποίηση,

γ) μεταφορικά μέσα,

δ) μελέτες και συμβουλευτικές υπηρεσίες,

ε) έμμεσες δαπάνες.