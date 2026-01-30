Βαρτζόπουλος: Η Ελλάδα υλοποιεί μια βαθιά μεταρρύθμιση στον τομέα της ψυχικής υγείας

Ο υφυπουργός παρουσίασε το στρατηγικό πλαίσιο της ελληνικής πολιτικής ψυχικής υγείας.

Στη Διάσκεψη Υψηλού Επιπέδου για την Ψυχική Υγεία και τη Συμπερίληψη (High-Level Conference on Mental Health and Inclusiveness), που πραγματοποιήθηκε στις 27 Ιανουαρίου 2026 στη Λευκωσία, στο πλαίσιο της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συμμετείχε ο υφυπουργός Υγείας κ. Δημήτρης Βαρτζόπουλος, εκπροσωπώντας την Ελλάδα και τον Υπουργό Υγείας κ. Άδωνι Γεωργιάδη.

Στη Διάσκεψη συμμετείχαν ο υπουργός Υγείας της Κυπριακής Δημοκρατίας κ. Νεόφυτος Χαραλαμπίδης, ο Περιφερειακός Διευθυντής Ευρώπης του ΠΟΥ Δρ. Hans Henri P. Kluge, η Υπουργός Υγείας και Κοινωνικής Ασφάλισης του Λουξεμβούργου κ. Martine Deprez, εκπρόσωποι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και φορέων της κοινωνίας των πολιτών.

Στην κεντρική του παρέμβαση με τίτλο «Υποστήριξη, Φροντίδα και Ένταξη: Μια Ολιστική Προσέγγιση για την Ψυχική Υγεία στην Ελλάδα», ο Υφυπουργός παρουσίασε το στρατηγικό πλαίσιο της ελληνικής πολιτικής ψυχικής υγείας, αναδεικνύοντας τη μετάβαση σε ένα σύγχρονο, κοινοτικά βασισμένο σύστημα φροντίδας με έμφαση στη δημόσια ψυχική υγεία, τα ανθρώπινα δικαιώματα και την κοινωνική ένταξη.

Έγινε αναφορά στο Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Ψυχική Υγεία, στον Ν. 5129/2024 για την Ολοκλήρωση της Ψυχιατρικής Μεταρρύθμισης, στη Μακροχρόνια Φροντίδα Ψυχικής Υγείας, στην ενίσχυση της υποστηριζόμενης απασχόλησης και των ΚοιΣΠΕ, καθώς και σε πρωτοβουλίες για την ψυχική υγεία παιδιών και εφήβων, στο πλαίσιο της στρατηγικής «Mental Health in All Policies».

Ο Υφυπουργός Υγείας κ. Δημήτρης Βαρτζόπουλος δήλωσε: «Η ψυχική υγεία αποτελεί πεδίο δημόσιας πολιτικής που διατρέχει την υγεία, την εκπαίδευση, την εργασία και τα ανθρώπινα δικαιώματα. Η Ελλάδα υλοποιεί μια βαθιά μεταρρύθμιση που αποκαθιστά την αξιοπρέπεια των πολιτών και ενισχύει τη συνοχή της κοινωνίας, με επίκεντρο την κοινοτική φροντίδα και τη συμπερίληψη.»

Ο Περιφερειακός Διευθυντής Ευρώπης του ΠΟΥ, Δρ. Hans Kluge, συνεχάρη τον Υφυπουργό, δηλώνοντας: «Νιώθω ιδιαίτερα προνομιούχος που απευθύνομαι σήμερα και στην Αυτού Εξοχότητα, τον Υφυπουργό Υγείας της Ελλάδας, Δρ. Δημήτριο Βαρτζόπουλο, του οποίου η θαρραλέα νομοθετική πρωτοβουλία πέρυσι για το κλείσιμο των τελευταίων ψυχιατρικών ασύλων στην Ελλάδα όχι μόνο ολοκλήρωσε μια μεταρρυθμιστική προσπάθεια 40 ετών, αλλά αποκατέστησε ουσιαστικά την αξιοπρέπεια και την ελπίδα στους πιο ευάλωτους συμπολίτες μας. Σας ευχαριστώ, κύριε Υφυπουργέ».