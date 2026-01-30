Πολιτική | Ελλάδα

Ομάδα εργασίας για τη σύγκλιση των προοδευτικών δυνάμεων από Αλ. Τσίπρα - Τα μέλη της

Σύγκλιση της Σοσιαλδημοκρατίας, της Ριζοσπαστικής Αριστεράς και της Πολιτικής Οικολογίας από το Ινστιτούτο Αλέξη Τσίπρα.

Τη συγκρότηση Ομάδας Εργασίας που θα προχωρήσει σε συζήτηση για τη σύγκλιση της Σοσιαλδημοκρατίας, της Ριζοσπαστικής Αριστεράς και της Πολιτικής Οικολογίας, ανακοίνωσε το Ινστιτούτο Αλέξη Τσίπρα. Όπως επισημαίνεται, η ομάδα «θα επιδιώξει να εμπλουτίσει τον θεωρητικό προβληματισμό και να προχωρήσει την κοινή προβληματική τριών ρευμάτων».

Κεντρική επιδίωξη, όπως αναφέρεται, είναι «η συλλογική ανανέωση του πολιτικού λόγου και η διαμόρφωση ενός συνεκτικού πλαισίου αρχών και κατευθύνσεων, που θα προασπίζεται όσα μας ανήκουν από κοινού, συγκροτώντας μια πειστική εναλλακτική στην κυριαρχία του νεοφιλελευθερισμού». Με γνώμονα αυτό, η ομάδα θα επιχειρήσει τη «διαμόρφωση ενός συγκροτημένου κειμένου πολιτικών αρχών και κατευθύνσεων», οι οποίες θα αποτυπώνουν «τη νέα κοινή προγραμματική και αξιακή αφετηρία».

Φιλοδοξία αποτελεί η «διαμόρφωση ενός ανανεωμένου αλλά και συνεκτικού πολιτικού στίγματος με διάρκεια και προοπτική», αναφέρεται επίσης, Συντονιστής της ομάδας θα είναι ο Δρ. κοινωνιολογίας και συγγραφέας, Γιώργος Σιακαντάρης, και θα αποτελείται από τα εξής μέλη:

  • Νίκος Αλατάς Διεθνολόγος Πολιτικός Επιστήμονας
  • Πολυμέρης Βόγλης Καθηγητής Κοινωνικής Ιστορίας Παν. Θεσσαλίας
  • Δώρα Κοτσακά, Πολιτική Επιστήμονας, Αναπληρώτρια Συντονίστρια ΙΝΑΤ
  • Φανή Κουντούρη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Πολιτικής Επικοινωνίας Πάντειο Πανεπιστήμιο
  • Νίκος Μαραντζίδης, Καθηγητής Πολιτικής Επιστήμης Παν. Μακεδονίας
  • Ιωάννα Ναούμ, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Συγκριτικής Γραμματολογίας ΑΠΘ
  • Νίκος Ράπτης, Επιχειρηματίας, εκπαιδευτικός
  • Φωτεινή Σιάνου, Συνδικαλίστρια -Φεμινίστρια, Πρώην Πρόεδρος της Επιτροπής Γυναικών της Συνομοσπονδίας Ευρωπαϊκών Συνδικάτων
  • Άρης Στυλιανού Καθηγητής Πολιτικής Φιλοσοφίας ΑΠΘ
  • Βασίλης Τσαουσίδης, Καθηγητής στο Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών του ΔΠΘ
  • Θόδωρος Τσέκος, Ομότιμος Καθηγητής Δημόσιας Διοίκησης Πανεπιστημίου Πελοποννήσου
  • Λάμπρος Φλιτούρης, Αναπληρωτής Καθηγητής Ευρωπαϊκής Ιστορίας, Παν. Ιωαννίνων

