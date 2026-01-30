Ομάδα εργασίας για τη σύγκλιση των προοδευτικών δυνάμεων από Αλ. Τσίπρα - Τα μέλη της

Σύγκλιση της Σοσιαλδημοκρατίας, της Ριζοσπαστικής Αριστεράς και της Πολιτικής Οικολογίας από το Ινστιτούτο Αλέξη Τσίπρα.

Τη συγκρότηση Ομάδας Εργασίας που θα προχωρήσει σε συζήτηση για τη σύγκλιση της Σοσιαλδημοκρατίας, της Ριζοσπαστικής Αριστεράς και της Πολιτικής Οικολογίας, ανακοίνωσε το Ινστιτούτο Αλέξη Τσίπρα. Όπως επισημαίνεται, η ομάδα «θα επιδιώξει να εμπλουτίσει τον θεωρητικό προβληματισμό και να προχωρήσει την κοινή προβληματική τριών ρευμάτων».

Κεντρική επιδίωξη, όπως αναφέρεται, είναι «η συλλογική ανανέωση του πολιτικού λόγου και η διαμόρφωση ενός συνεκτικού πλαισίου αρχών και κατευθύνσεων, που θα προασπίζεται όσα μας ανήκουν από κοινού, συγκροτώντας μια πειστική εναλλακτική στην κυριαρχία του νεοφιλελευθερισμού». Με γνώμονα αυτό, η ομάδα θα επιχειρήσει τη «διαμόρφωση ενός συγκροτημένου κειμένου πολιτικών αρχών και κατευθύνσεων», οι οποίες θα αποτυπώνουν «τη νέα κοινή προγραμματική και αξιακή αφετηρία».

Φιλοδοξία αποτελεί η «διαμόρφωση ενός ανανεωμένου αλλά και συνεκτικού πολιτικού στίγματος με διάρκεια και προοπτική», αναφέρεται επίσης, Συντονιστής της ομάδας θα είναι ο Δρ. κοινωνιολογίας και συγγραφέας, Γιώργος Σιακαντάρης, και θα αποτελείται από τα εξής μέλη: