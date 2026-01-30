Apple: Η βασίλισσα

Η Apple (NASDAQ:AAPL) ανακοίνωσε εχθές το καλύτερο τρίμηνο στην ιστορία της με έσοδα που άγγιξαν τα 143,8 δισεκατομμύρια δολάρια, σημειώνοντας αύξηση 16% σε ετήσια βάση και ξεπερνώντας κατά πολύ τις προσδοκίες της αγοράς.

Το iPhone κατέγραψε εκρηκτική ανάπτυξη 23%, ενώ τα κέρδη ανά μετοχή έφτασαν τα 2,84 δολάρια με άνοδο 19%.

Αυτά τα αριθμητικά δεδομένα αποτελούν απόδειξη ότι η Apple όχι μόνο επιβίωσε αλλά ευδοκίμησε σε ένα περιβάλλον όπου οι ανταγωνιστές της αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα εφοδιαστικής αλυσίδας και αυξανόμενο κόστος.

Η κυριαρχία του iPhone

Το πραγματικό αστέρι αυτού του τριμήνου ήταν το iPhone, που κατέγραψε έσοδα ρεκόρ 85,3 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Η αύξηση 23% σε ετήσια βάση δεν είναι απλά ένας εντυπωσιακός αριθμός - αντιπροσωπεύει μια θεμελιώδη μετατόπιση στη δυναμική της αγοράς smartphones.

Ο Tim Cook χρησιμοποίησε τη λέξη «staggering» (συγκλονιστική) για να περιγράψει τη ζήτηση, και πράγματι, η εταιρεία έκλεισε το τρίμηνο με εξαιρετικά χαμηλά επίπεδα αποθέματος στα κανάλια διανομής, καθώς η παραγωγή δεν μπόρεσε να καλύψει την απαιτητική ζήτηση.

Η οικογένεια iPhone 17 αποδείχθηκε πιο ελκυστική από ό,τι είχε εκτιμήσει ακόμα και η ίδια η Apple. Το iPhone 17 Pro και Pro Max προσφέρουν την υψηλότερη απόδοση και διάρκεια μπαταρίας που έχει δει ποτέ ένα iPhone, το iPhone Air συνδυάζει λεπτό σχεδιασμό με ισχυρές δυνατότητες, ενώ το βασικό iPhone 17 προσφέρει εξαιρετική αξία.

Το αποτέλεσμα; Ικανοποίηση πελατών 99% στις Ηνωμένες Πολιτείες και πρώτες θέσεις στις πωλήσεις σε κάθε μεγάλη αγορά που παρακολουθεί η εταιρεία.

Αλλά το πιο σημαντικό στοιχείο είναι η σύνθεση των αγοραστών. Η Apple κατέγραψε ρεκόρ αναβαθμίσεων από παλιότερα μοντέλα και ταυτόχρονα είδε ισχυρή ανάπτυξη διψήφιου αριθμού σε χρήστες που μεταπηδούν από ανταγωνιστικές πλατφόρμες.

Αυτό σημαίνει ότι η Apple κερδίζει μερίδιο αγοράς ενώ ταυτόχρονα διατηρεί την πίστη των υπαρχόντων πελατών της, μια ιδανική εξίσωση για μακροπρόθεσμη ανάπτυξη.

Η κινεζική αναγέννηση

Αν υπάρχει ένα στοιχείο που ξεχωρίζει σε αυτά τα αποτελέσματα, είναι η απόδοση στην Κίνα.

Με αύξηση 38% σε ετήσια βάση και έσοδα ρεκόρ όλων των εποχών για το iPhone, η Apple απαντά κατηγορηματικά σε όσους αμφισβητούσαν τη θέση της στην κινεζική αγορά.

Η κίνηση στα καταστήματα της εταιρείας αυξήθηκε με ισχυρούς διψήφιους ρυθμούς, ενώ τα iPhone κατέλαβαν τις τρεις πρώτες θέσεις στις πωλήσεις smartphones στην αστική Κίνα.

Το εντυπωσιακό είναι ότι η πλειοψηφία των αγοραστών Mac, iPad και Apple Watch εξακολουθούν να είναι νέοι χρήστες αυτών των προϊόντων. Αυτό υποδηλώνει ότι η Apple έχει ακόμα τεράστιο περιθώριο διείσδυσης στην κινεζική αγορά πέρα από το iPhone. Το iPad ήταν το κορυφαίο μοντέλο tablet, το MacBook Air το πιο δημοφιλές φορητό και το Mac Mini το κορυφαίο desktop που αποδεικνύει την ισχύ του οικοσυστήματος της Apple.

Η πρόκληση της μνήμης και οι περιορισμοί εφοδιασμού

Παρά την εκπληκτική ζήτηση, η Apple αντιμετωπίζει σοβαρούς περιορισμούς εφοδιασμού που θα επηρεάσουν το τρέχον τρίμηνο. Το πρόβλημα δεν είναι η μνήμη όπως συμβαίνει με άλλες εταιρείες, αλλά η διαθεσιμότητα των προηγμένων κόμβων παραγωγής, συγκεκριμένα της τεχνολογίας 3 νανομέτρων όπου παράγονται οι πιο σύγχρονοι επεξεργαστές της εταιρείας.

Η εκρηκτική ανάπτυξη 23% στο προηγούμενο τρίμηνο ξεπέρασε κατά πολύ τις εσωτερικές εκτιμήσεις, και η εφοδιαστική αλυσίδα δεν έχει την ευελιξία να προσαρμοστεί άμεσα.

Ο Cook ήταν ειλικρινής: είναι δύσκολο να προβλέψει κάποιος πότε θα εξισορροπηθούν προσφορά και ζήτηση. Η Apple βρίσκεται σε «κατάσταση καταδίωξης προσφοράς» προσπαθώντας να καλύψει την ισχυρή ζήτηση των πελατών.

Όσο για τις τιμές μνήμης, που αποτελούν πονοκέφαλο για όλη τη βιομηχανία, η Apple είδε ελάχιστη επίδραση στο προηγούμενο τρίμηνο αλλά αναμένει μεγαλύτερο αντίκτυπο στο τρέχον.

Η αγορά βλέπει σημαντικές αυξήσεις στις τιμές μνήμης, και η Apple εξετάζει διάφορες επιλογές για να αντιμετωπίσει αυτήν την πρόκληση, χωρίς ωστόσο να αποκαλύπτει λεπτομέρειες για το αν η τιμολόγηση των προϊόντων θα είναι μία από αυτές τις επιλογές.

Η στρατηγική της τεχνητής νοημοσύνης και η συνεργασία με την Google

Ίσως το πιο σημαντικό σημείο του τριμήνου ως προς τη στρατηγική της εταιρείας ήταν η συνεργασία με την Google για την ανάπτυξη της επόμενης γενιάς μοντέλων θεμελίων της Apple.

Η Apple προσδιόρισε ότι η τεχνολογία τεχνητής νοημοσύνης της Google θα παρέχει την πιο ικανή βάση για αυτά τα μοντέλα, τα οποία θα τροφοδοτούν μια πιο εξατομικευμένη έκδοση του Siri που αναμένεται φέτος.

Η στρατηγική της Apple στην τεχνητή νοημοσύνη παραμένει διπλή: επεξεργασία στη συσκευή για προσωπικά και ευαίσθητα δεδομένα, και χρήση του ιδιωτικού υπολογιστικού νέφους για πιο απαιτητικές εργασίες.

Τα αρχικά στοιχεία είναι ενθαρρυντικά: η πλειοψηφία των χρηστών με συσκευές που υποστηρίζουν Apple Intelligence χρησιμοποιούν ενεργά τις δυνατότητες τεχνητής νοημοσύνης.

Δυνατότητες όπως η οπτική νοημοσύνη, που βοηθά τους χρήστες να μαθαίνουν και να ενεργούν με βάση το περιεχόμενο της οθόνης τους, και η ζωντανή μετάφραση, που επιτρέπει απρόσκοπτη επικοινωνία σε διαφορετικές γλώσσες, έχουν γίνει εξαιρετικά δημοφιλείς.

Η αμερικανική επένδυση

Η Apple επιβεβαίωσε την προσήλωσή της στην αμερικανική καινοτομία ανακοινώνοντας ότι έχει δεσμευτεί να επενδύσει 600 δισεκατομμύρια δολάρια σε τέσσερα χρόνια σε κρίσιμες βιομηχανίες όπως η προηγμένη κατασκευή, η μηχανική πυριτίου και η τεχνητή νοημοσύνη.

Η εταιρεία υποστηρίζει σχεδόν μισό εκατομμύριο θέσεις εργασίας με χιλιάδες προμηθευτές σε όλες τις πολιτείες.

Σήμερα, η Apple αποστέλλει διακομιστές για την τροφοδοσία της Apple Intelligence από τη νέα εγκατάσταση κατασκευής της στο Χιούστον.

Εργάζεται με την Corning στο Κεντάκι για την παραγωγή του 100% των προστατευτικών γυαλιών για iPhone και Apple Watch. Και προωθεί την ανάπτυξη μιας ολοκληρωμένης εφοδιαστικής αλυσίδας πυριτίου σε όλη τη χώρα, προμηθευόμενη 20 δισεκατομμύρια αμερικανικά τσιπ το 2025.

Τα περιθώρια κέρδους ενάντια στις προκλήσεις

Παρά τις ανησυχίες για αυξανόμενες τιμές μνήμης και υψηλότερο κόστος, η Apple διατήρησε το μικτό περιθώριο κέρδους στο 48,2%, πάνω από το υψηλό άκρο των προβλέψεών της. Για το τρέχον τρίμηνο, η εταιρεία προβλέπει περιθώρια μεταξύ 48% και 49% - ένα εντυπωσιακό επίτευγμα δεδομένων των προκλήσεων στην εφοδιαστική αλυσίδα.

Το μυστικό βρίσκεται στον ευνοϊκό συνδυασμό προϊόντων. Όταν έχεις ένα ισχυρό κύκλο iPhone, όπως αυτόν που βιώνει τώρα η Apple, το περιθώριο κέρδους επωφελείται τόσο από τη σύνθεση όσο και από την κλίμακα. Τα προϊόντα κατέγραψαν αύξηση περιθωρίου 450 μονάδες βάσης σε τριμηνιαία βάση, ενώ οι υπηρεσίες, που έχουν περιθώριο 76.5%, συνεχίζουν να συνεισφέρουν θετικά.

Η προοπτική και οι προκλήσεις

Για το τρέχον τρίμηνο, η Apple αναμένει ανάπτυξη εσόδων 13% έως 16% σε ετήσια βάση - μια πρόβλεψη που συμπεριλαμβάνει τις εκτιμήσεις της για περιορισμένη προσφορά iPhone. Οι υπηρεσίες αναμένεται να αναπτυχθούν με παρόμοιο ρυθμό με το προηγούμενο τρίμηνο, γύρω στο 14%.

Η πραγματική δοκιμασία θα είναι πώς η Apple θα διαχειριστεί τους περιορισμούς εφοδιασμού χωρίς να χάσει ορμή. Η εταιρεία έχει την αγοραστική δύναμη και τις σχέσεις με τους προμηθευτές για να εξασφαλίσει προτεραιότητα, αλλά ακόμα και για την Apple, υπάρχουν φυσικά όρια.

Το ενθαρρυντικό στοιχείο είναι ότι η Apple κέρδισε μερίδιο αγοράς τόσο στα smartphones όσο και στους υπολογιστές κατά το 2025. Αυτό σημαίνει ότι αναπτύσσεται εις βάρος των ανταγωνιστών της.

Το οικοσύστημα ως ανταγωνιστικό πλεονέκτημα

Με περισσότερες από 2,5 δισεκατομμύρια ενεργές συσκευές, η Apple έχει χτίσει ένα οικοσύστημα που αποτελεί την πιο ισχυρή οικονομική τάφρο στη βιομηχανία τεχνολογίας.

Το ποσοστό ικανοποίησης πελατών είναι εξωπραγματικά υψηλό - 99% για το iPhone 17,98% για το iPad, 97% για το Mac. Αυτά τα νούμερα δεν είναι τυχαία - είναι το απετέλεσμα δεκαετιών εστίασης στην εμπειρία χρήστη.

Η εγκατεστημένη βάση συνεχίζει να αυξάνεται σε όλες τις κατηγορίες προϊόντων και γεωγραφικές περιοχές. Σε αναδυόμενες αγορές όπως η Ινδία, όπου η Apple έχει ακόμα μέτρια μερίδια αγοράς, η πλειοψηφία των αγοραστών είναι νέοι στα προϊόντα - ένα τεράστιο δεξαμενή ανάπτυξης για το μέλλον.

Το τελικό συμπέρασμα

Αυτό το τρίμηνο της Apple ήταν μια δήλωση.

Ενώ οι ανταγωνιστές της παλεύουν με περιορισμούς μνήμης, αυξανόμενο κόστος και επιβραδυνόμενη ζήτηση, η Apple κατέγραψε το καλύτερο τρίμηνο της ιστορίας της.

Η εταιρεία όχι μόνο πούλησε περισσότερα προϊόντα, αλλά κέρδισε μερίδιο αγοράς, διατήρησε τα περιθώρια κέρδους της, και ενίσχυσε την υφιστάμενη βάση της.

Οι προκλήσεις είναι πραγματικές, μιας και οι περιορισμοί εφοδιασμού θα επηρεάσουν τις πωλήσεις βραχυπρόθεσμα, ενώ παράλληλα οι τιμές μνήμης αυξάνονται και το μακροοικονομικό περιβάλλον παραμένει αβέβαιο. Αλλά αν κάποια εταιρεία μπορεί να πλοηγηθεί σε αυτές τις προκλήσεις, αυτή είναι η Apple.

Με την ισχυρότερη γκάμα προϊόντων που έχει δημιουργήσει ποτέ, μια συνεργασία με την Google που υπόσχεται να φέρει την τεχνητή νοημοσύνη στο επόμενο επίπεδο, και ένα οικοσύστημα 2,5 δισεκατομμυρίων συσκευών που συνεχίζει να αναπτύσσεται, η Apple διαμορφώνει το μέλλον.

Και αυτό που είδαμε αυτό το τρίμηνο είναι μόνο η αρχή.