Συνάντηση Σι-Στάρμερ: Στο «τραπέζι» η επανεκκίνηση των σχέσεων Κίνας-Βρετανίας

Ο κινέζος πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ άρχισε σήμερα συνομιλίες με τον βρετανό πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ, με σκοπό να ξεπεραστούν οι συσπάσεις στη διμερή σχέση και να ενισχυθεί η διμερής συνεργασία ως προς το εμπόριο και την ασφάλεια, σύμφωνα με κινεζικά κρατικά ΜΜΕ.

Ο κινέζος ηγέτης υποδέχθηκε τον βρετανό πρωθυπουργό στο παλάτι του λαού, στο Πεκίνο. Πρόκειται για την πρώτη επίσκεψη επικεφαλής της κυβέρνησης της Βρετανίας στον ασιατικό γίγαντα έπειτα από εκείνη που είχε κάνει η συντηρητική Τερέζα Μέι το 2018. Η Ντάουνινγκ Στριτ ανέφερε πως θέλει να προωθήσει «πραγματιστική» συνεργασία καθώς η σχέση με το Πεκίνο χαρακτηριζόταν από εντάσεις τα τελευταία χρόνια.

Για το Λονδίνο, όπως και αρκετές άλλες πρωτεύουσες, το ζητούμενο είναι να εξερευνηθούν δρόμοι πιο σταθερής συνεργασίας με τη δεύτερη μεγαλύτερη οικονομία του κόσμου, με φόντο τις εντεινόμενες αντιπαλότητες, εμπορικές και γεωστρατηγικές, καθώς και τη ροπή του αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ να θέτει υπό αμφισβήτηση παραδοσιακές συμμαχίες.

Η Βρετανία, ιστορικός όσο και στενός σύμμαχος των ΗΠΑ, δεν εξαιρείται.

Ενώ η Κίνα βρίσκεται απευθείας στο στόχαστρο διαφόρων πολιτικών της Ουάσιγκτον.

Η επίσκεψη του κ. Στάρμερ στην Κίνα ακολουθεί αυτές του πρωθυπουργού του Καναδά Μαρκ Κάρνι και του προέδρου της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν.

Ο πρωθυπουργός των Εργατικών δίνει προτεραιότητα στην τόνωση της άτονης οικονομικής δραστηριότητας στη χώρα του και βλέπει στην Κίνα ισχυρό οικονομικό κινητήρα.

Στην επίσκεψη του στην Κίνα--τρίτο μεγαλύτερο εμπορικό εταίρο της Βρετανίας--συνοδεύουν τον Κιρ Στάρμετ κάπου εξήντα επικεφαλής εταιρειών και αντιπρόσωποι βρετανικών πολιτιστικών φορέων και οργανισμών.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ