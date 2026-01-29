ΕΕ: Στη λίστα των τρομοκρατικών οργανώσεων οι Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν

«Οι υπουργοί Εξωτερικών της ΕΕ μόλις έκαναν το αποφασιστικό βήμα να χαρακτηρίσουν τη Φρουρά της Επανάστασης τρομοκρατική οργάνωση. Όποιο καθεστώς σκοτώνει τον λαό του εργάζεται προς τον χαμό του», ανέφερε η Κάλας.

Οι υπουργοί Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης συμφώνησαν να συμπεριλάβουν τους Φρουρούς της Επανάστασης του Ιράν στον κατάλογο των τρομοκρατικών οργανώσεων, ανακοίνωσε η επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας Κάγια Κάλας, με ανάρτησή της στην πλατφόρμα Χ.

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν χαιρέτισε σήμερα την απόφαση των κρατών μελών της ΕΕ να χαρακτηρίσουν τους Φρουρούς της Επανάστασης «τρομοκρατική οργάνωση».

«"Τρομοκρατικό", έτσι χαρακτηρίζεται ένα καθεστώς που καταστέλλει τις διαδηλώσεις του δικού του λαού στο αίμα», υπογράμμισε η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν σε ανάρτησή της στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης Χ.