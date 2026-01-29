Κάλας: Πιθανή η ένταξη των ιρανών Φρουρών της Επανάστασης στις τρομοκρατικές οργανώσεις της ΕΕ

«Επιβάλλουμε νέες κυρώσεις στο Ιράν και περιμένω επίσης ότι θα εντάξουμε το ιρανικό Σώμα των Φρουρών της Επανάστασης στον κατάλογο των τρομοκρατικών οργανώσεων», δήλωσε.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση πιθανότατα θα περιλάβει τους ιρανούς Φρουρούς της Επανάστασης στον κατάλογό της με τις τρομοκρατικές οργανώσεις, δήλωσε σήμερα η επικεφαλής της εξωτερικής πολιτικής του συνασπισμού Κάγια Κάλας λίγο πριν από την έναρξη συνεδρίασης του συμβουλίου υπουργών Εξωτερικών της ΕΕ.

«Επιβάλλουμε νέες κυρώσεις στο Ιράν και περιμένω επίσης ότι θα εντάξουμε το ιρανικό Σώμα των Φρουρών της Επανάστασης στον κατάλογο των τρομοκρατικών οργανώσεων», δήλωσε.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ