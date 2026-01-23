ΕΕ - Ινδία: Στο Νέο Δελχί οι Λάιεν και Κόστα για τη διμερή σύνοδο κορυφής

Τη Δευτέρα, θα παραστούν στους εορτασμούς και στην παρέλαση επ’ ευκαιρία της 77ης Ημέρας της Δημοκρατίας της Ινδίας, ως επίτιμοι προσκεκλημένοι της Προέδρου της Ινδίας.

Την Ινδία, με στόχο «την προώθηση του εμπορίου, την αμυντική συνεργασία, και τη σύσφιξη των δεσμών μεταξύ των δύο μεγαλύτερων δημοκρατιών του κόσμου», επισκέπτονται η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα.

Τη Δευτέρα, θα παραστούν στους εορτασμούς και στην παρέλαση επ’ ευκαιρία της 77ης Ημέρας της Δημοκρατίας της Ινδίας, ως επίτιμοι προσκεκλημένοι της Προέδρου της Ινδίας Ντραουπάντι Μούρμου, ενώ την Τρίτη, οι πρόεδροι φον ντερ Λάιεν και Κόστα θα συμμετάσχουν σε διμερή σύνοδο κορυφής, με την οποία «η μοναδική εταιρική σχέση ΕΕ-Ινδίας θα περάσει σε άλλο επίπεδο», όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση.

Ειδικότερα, όπως σημειώνεται, «οι διαπραγματεύσεις βρίσκονται στο τελικό στάδιο για μια συμφωνία ελεύθερων συναλλαγών η οποία, εάν συναφθεί, θα δημιουργήσει μια αγορά 2 δισεκατομμυρίων ανθρώπων, μειώνοντας τους ετήσιους δασμούς για τους εξαγωγείς κάθε μεγέθους κατά 4 δισεκατομμύρια ευρώ και εξασφαλίζοντας τον εφοδιασμό με κρίσιμα υλικά και προϊόντα».

Επιπλέον, οι ηγέτες αναμένεται να συνάψουν «μια εταιρική σχέση στον τομέα της ασφάλειας και της άμυνας, ώστε η συνεργασία να επεκταθεί στους τομείς της αμυντικής βιομηχανίας, της ασφάλειας στη θάλασσα, της ασφαλούς συνδεσιμότητας, και του διαστήματος».

Στο Νέο Δελχί, η πρόεδρος φον ντερ Λάιεν θα συνοδεύεται και από την ύπατη εκπρόσωπο, Κάγια Κάλας και τον επίτροπο Μάρος Σέφτσοβιτς, καθώς και από άλλους ανώτερους αξιωματούχους της ΕΕ.

Κατά την παραμονή της στο Νέο Δελχί, η πρόεδρος θα έχει συναντήσεις με ανώτερους εκπροσώπους της ινδικής κυβέρνησης και της επιχειρηματικής κοινότητας, σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ