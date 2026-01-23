Μητσοτάκης: Οι διατλαντικές σχέσεις γίνονται πιο πολύπλοκες - Η Ευρώπη να υπερασπιστεί τα συμφέροντά της

Λίγες ώρες μετά την ολοκλήρωση της έκτακτης Συνόδου Κορυφής των 27 στις Βρυξέλλες, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης παραχώρησε συνέντευξη στο Euronews, στην εκπομπή Europe Today και στην Meabh Mc Mahon

«Οι συζητήσεις (σ.σ. για τις ευρωατλαντικές σχέσεις) γίνονται όλο και πιο πολύπλοκες και πρέπει να τις διαχειριστούμε με διαφορετικό τρόπο», είπε χαρακτηριστικά ο Κυριάκος Μητσοτάκης, σε συνέντευξή του στο Euronews, τονίζοντας πως ήταν καλά και θετικά τα σχόλια που έκανε ο Αμερικανός πρόεδρος για να αποκλιμακωθεί η κατάσταση.

Ο πρωθυπουργός ρωτήθηκε για την ευρωπαϊκή στάση για το Συμβούλιο Ειρήνης για τη Γάζα, το οποίο έχει ήδη ξεκινήσει ο Αμερικανός Πρόεδρος και ανέφερε ότι τα όσα έχουν ανακοινωθεί μέχρι σήμερα υπερβαίνουν το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ και «δεν θα μπορούσαμε να λάβουμε μέρος σε κάτι τέτοιο». Όμως «οφείλουμε να διασφαλίσουμε πως θα υπάρξει ευρωπαϊκή παρουσία», σημείωσε.

«Αυτό που ανακοινώθηκε από τον Τραμπ υπερβαίνει τη θητεία του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ. Είναι πολύ σημαντικό οι Ηνωμένες Πολιτείες να εμπλακούν στην ανοικοδόμηση της Γάζας. Δεν νομίζω ότι μπορεί να υπάρξει εκεχειρία χωρίς την εμπλοκή Ντόναλντ Τραμπ, αλλά νομίζω ότι πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι το να πάμε προς τα εμπρός σε ό, τι έχει παγιωθεί είναι κάτι στο οποίο οι ευρωπαϊκές χώρες δεν μπορούν να συμμετάσχουν», ανέφερε και πρόσθεσε:

«Όμως θα θέλαμε να είμαστε κομμάτι μιας συμφωνίας σε σχέση με τη Γάζα. Αν υπάρχει ένας τρόπος και μπορούμε να δουλέψουμε με τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, αλλά μόνο για τη Γάζα και μόνο και μόνο για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, η Ελλάδα θα ήταν ιδιαιτέρως ευτυχής να βρει μια συναίνεση για να το πράξει. Δεν νομίζω ότι μπορούμε να ενταχθούμε σε αυτό που έχει ήδη παρουσιαστεί ως τώρα, αλλά οφείλουμε να εργαστούμε και να διασφαλίσουμε ότι υπάρχει μια ευρωπαϊκή παρουσία σε σχέση με το μέλλον της Γάζας».

Παράλληλα, ρωτήθηκε για τη συμφωνία της Mercosur και είπε πως υπάρχουν συγκεκριμένα πλεονεκτήματα τα οποία υποστηρίζει. Ο κ. Μητσοτάκης είπε ότι «υπάρχουν περισσότερα οφέλη από ό,τι αρνητικά σε αυτές τις μεγάλες εμπορικές συμφωνίες».