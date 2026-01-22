Ο Στάρμερ ανησυχεί για τη συμμετοχή του Πούτιν στο «Συμβούλιο Ειρήνης»

«Προφανώς έχω ανησυχία για την παρουσία του Πούτιν σε ένα Συμβούλιο Ειρήνης», είπε ο Στάρμερ σε συνέντευξη που παραχώρησε στο Channel 4 News.

Ο βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ εξέφρασε σήμερα την ανησυχία του σχετικά με την πιθανολογούμενη συμμετοχή του ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν στο «Συμβούλιο Ειρήνης» που συγκρότησε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.

Χθες Τετάρτη, ο Τραμπ δήλωσε πως ο Πούτιν αποδέχθηκε την πρόσκληση που του απηύθυνε. Αργότερα όμως, ο ισχυρός άνδρας του Κρεμλίνου είπε πως θα τη μελετήσει προτού απαντήσει.

«Προφανώς έχω ανησυχία για την παρουσία του Πούτιν σε ένα Συμβούλιο Ειρήνης», είπε ο Στάρμερ σε συνέντευξη που παραχώρησε στο Channel 4 News. «Διεξάγει πόλεμο σε μια ευρωπαϊκή χώρα. Πέφτουν βροχή οι βόμβες στην Ουκρανία», είπε και συμπλήρωσε πως «δεν πρέπει να αφήσουμε τα γεγονότα της περασμένης εβδομάδας να μας αποπροσανατολίσουν».

Σήμερα επίσης, ο βρετανός πρωθυπουργός ενημέρωσε τον γενικό γραμματέα του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε ότι το Ηνωμένο Βασίλειο είναι έτοιμο να διαδραματίσει στο ακέραιο τον ρόλο του για τη διαφύλαξη της ασφάλειας στην περιοχή της Αρκτικής.

Όπως ανέφερε εκπρόσωπος της Ντάουνινγκ Στριτ, κατά την τηλεφωνική επικοινωνία που είχαν νωρίτερα σήμερα, Στάρμερ και Ρούτε «συζήτησαν για τις επαφές του γενικού γραμματέα του ΝΑΤΟ στο Νταβός και την πρόοδο που σημείωσαν οι Σύμμαχοι στο ζήτημα της ασφάλειας στην Αρκτική».

«Συμφώνησαν πως ήταν ζωτικής σημασίας οι σύμμαχοι στο ΝΑΤΟ να συνεχίσουν τις προσπάθειες για να ενισχύσουν τη συνεργασία στον τομέα της ασφάλειας στην περιοχή», είπε ο εκπρόσωπος και συμπλήρωσε ότι ο Στάρμερ ενημέρωσε τον Ρούτε πως «το Ηνωμένο Βασίλειο είναι έτοιμο να διαδραματίσει στο ακέραιο τον ρόλο του».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ