Metron Analysis: Στις 16 μονάδες το προβάδισμα ΝΔ, η δημοφιλία Καρυστιανού

Με διαφορά 16 μονάδων προηγείται η ΝΔ στην εκτίμηση ψήφου σύμφωνα με την δημοσκόπηση της Metron Analysis που παρουσιάστηκε στο βραδινό δελτίο ειδήσεων του MEGA την Πέμπτη 22 Ιανουαρίου.

Όπως και στις προηγούμενες δημοσκοπήσεις της Metron Analysis, πάνω από τα δύο τρία των ερωτωμένων απαντούν ότι τα πράγματα πάνε στη λάθος κατεύθυνση και λιγότερο από ένα τρίτο ότι πάνε προς τη σωστή κατεύθυνση.

Επίσης, η δημοσκόπηση αποτυπώνει τις τάσεις της κοινής γνώμης σε μια περίοδο έντονης πολιτικής κινητικότητας, λόγω της φερόμενης ίδρυσης νέων κομμάτων από τη Μαρία Καρυστιανού και τον Αλέξη Τσίπρα.

Ως προς το πώς ορίζουν υποκειμενικά την προσωπική τους κατάσταση οι ερωτώμενοι, το υψηλότερο ποσοστό παραμένει αυτό της απάντησης ότι είναι σε χειρότερη κατάσταση, με μια μικρή άνοδο αυτών που υποστηρίζουν ότι είναι σε καλύτερη.

Ως προς τα προβλήματα της χώρας, οι πολίτες ιεραρχούν την ακρίβεια και την οικονομία, ενώ συνεχίζει να ανεβαίνει και το ποσοστό των απαντήσεων που αναφέρουν και την κρίση των θεσμών. Ουσιαστικά εδώ έχουμε την συνάντηση ανάμεσα στην κρίση κόστους ζωής και τον αντίκτυπο των εξελίξεων ιδίως γύρω από το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Ενδιαφέρον έχει και η άνοδος στις απαντήσεις που αναφέρουν την ανασφάλεια και την ανεπάρκεια της κυβέρνησης.

Αυτό έχει ως αποτέλεσμα η κυβέρνηση να παίρνει αρνητική βαθμολογία σε όλους σχεδόν τους τομείς της πολιτικής της, με μόνη εξαίρεση όπου έχει σχετικά θετικότερη αντιμετώπιση τον τομέα της εξωτερικής πολιτικής. Όμως, οι πολίτες βγάζουν «κόκκινες κάρτες» και για την καθημερινότητα και για τα θέματα δημοκρατίας και θεσμών και για τα θέματα της οικονομίας.

Αντίστοιχα, αρνητική παραμένει η βαθμολογία συνολικά της κυβέρνησης, όπου το 70% έχει αρνητική γνώμη και μόνο το 25% θετική.

Αντίστοιχα η αξιολόγηση του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη παραμένει αρνητική, με το 68% να έχει αρνητική γνώμη και μόνο το 27%. Και εδώ η μικρή βελτίωση σε σχέση με προηγούμενες δημοσκοπήσεις δεν ακυρώνει τη γενικά αρνητική εικόνα.

Παραμένει αρνητική η αξιολόγηση της αξιωματικής αντιπολίτευσης και του αρχηγού της

Την ίδια στιγμή εξακολουθεί να κυριαρχεί μια πάρα πολύ αρνητική αποτίμηση για την αξιωματική αντιπολίτευση, με ένα σταθερό ποσοστό 81% αρνητικών γνωμών σε όλες τις πρόσφατες έρευνες, καταδεικνύοντας μια δομική αδυναμία να επιτελέσει τον ρόλο του αντίπαλου δέους απέναντι στην κυβέρνηση.

Η αρνητική αποτίμηση επεκτείνεται και στο πρόσωπο του Νίκου Ανδρουλάκη ως αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης με 79% αρνητικές γνώμες.

Ισχυρή υποστήριξη στους αγρότες και στις κινητοποιήσεις τους

Την ώρα που ολοκληρώνονται οι αγροτικές κινητοποιήσεις έχει ενδιαφέρον ότι παρά την κυβερνητική προσπάθεια να παρουσιαστούν ως εχθρικές προς τις υπόλοιπες κοινωνικές ομάδες εξακολουθούν να έχουν ισχυρή κοινωνική υποστήριξη. Το 75% υποστηρίζει ότι τα αιτήματα είναι δίκαια, με την υποστήριξη να είναι πλειοψηφική σε όλες τις κατηγορίες πολιτικής αυτοτοποθέτηση με την εξαίρεση των κεντροδεξιών και πλειοψηφική υποστήριξη σε όλες τις κοινωνικές ομάδες.

Αντίστοιχα, τα μπλόκα αντιμετωπίζονται ως δικαιολογημένη μορφή αγώνα από το 63% των ερωτηθέντων, με την υποστήριξη να είναι πλειοψηφική από όσους αυτοτοποθετούνται στο κέντρο και αριστερότερα και πιο εχθρικούς τους κεντροδεξιούς, ενώ αντίστοιχα έχουν την υποστήριξη όλων των κοινωνικών κατηγοριών, με την εξαίρεση όσο αυτοτοποθετούνται στην ανώτερη τάξη.

Δημοτικότητες πολιτικών αρχηγών

Ως προς τις δημοτικότητες των πολιτικών αρχηγών (θετικές / μάλλον θετικές γνώμες) αποτυπώνεται μια άνοδος της Ζωής Κωνσταντοπούλου, και ακολουθούν ο Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Δημήτρης Κουτσούμπας, ενώ αποτυπώνεται μια υποχώρηση του Νίκου Ανδρουλάκη.

Στην ερώτηση για τον καταλληλότερων αρχηγών και με βάση αυθόρμητες απαντήσεις ο «Κανένας» εξακολουθεί να διατηρεί ένα προβάδισμα με 29% έναντι 27% του Κυριάκου Μητσοτάκη, ενώ ακολουθούν η Ζωή Κωνσταντοπούλου και ο Νίκος Ανδρουλάκης.

Πρόθεση και εκτίμηση ψήφου

Ως προς την πρόθεση ψήφου, που γίνεται με μετρήσεις μόνο για κόμματα που ήδη υπάρχουν και άρα δεν περιλαμβάνει εκτίμηση για δυνητικά κόμματα, η Νέα Δημοκρατία αποτυπώνει μια μικρή άνοδο σε σχέση με την προηγούμενη δημοσκόπηση ανεβαίνοντας στο 22,3%. Υποχώρηση, όμως έχουν και άλλα κόμματα: το ΠΑΣΟΚ στο 9,8%, ο ΣΥΡΙΖΑ στο 3%, η Πλεύση Ελευθερίας στο 9,2%, η Ελληνική Λύση στο 8,4%. Η αδιευκρίνιστη ψήφος φτάνει στο 11,7%

Η Νέα Δημοκρατία εμφανίζει μια συσπείρωση στο 64,2% έχοντας διαρροές προς την Ελληνική Λύση, τη Φωνή Λογικής και την επιλογή «Άλλο». Ο αποδιαρθρωμένος ΣΥΡΙΖΑ κατευθύνεται προς τη Νέα Αριστερά, την Πλεύση Ελευθερίας, το ΠΑΣΟΚ, τα «άλλα κόμματα» και την αναποφάσιστη ψήφο. Το ΠΑΣΟΚ διατηρεί μια συσπείρωση 75,5% με διαρροές πρωτίστως προς την Πλεύση Ελευθερίας, την Ελληνική Λύση αλλά και τη Νέα Δημοκρατία.

Στην εκτίμηση ψήφου η Metron Analysis δίνει τη Νέα Δημοκρατία με μικρή άνοσο στο 28,5, κάτω δηλαδή από το «ψυχολογικό» όριο του 30% πολύ μακριά από κάθε ενδεχόμενο αυτοδυναμίας, το ΠΑΣΟΚ με υποχώρηση στο 12,5%, την Πλεύση Ελευθερίας επίσης σε υποχώρηση στο 11,7% όπως και την Ελληνική Λύση στο 10,7%, ενώ δίνει σε άνοδο τα «Λοιπά».

Η απήχηση των κομμάτων που δεν έχουν ακόμη ανακοινωθεί

Η δημοσκόπηση εξέτασε επίσης τη δυνητική απήχηση κομμάτων που δεν έχουν ακόμη ανακοινωθεί. Κάτι που σημαίνει ότι είναι η δυνητική απήχηση κομμάτων που δεν έχουν ανακοινώσει πρόγραμμα, οργανωτική μορφή και ηγεσία.

Ως προς ενδεχόμενο κόμμα υπό τον Αλέξη Τσίπρα ένα 10% δηλώνει πολύ πιθανό να το ψηφίσει και ένα 9% αρκετά πιθανό, διαμορφώνοντας μια αφετηρία 19%, με ένα 66% να δηλώνει ότι είναι απίθανο να το ψηφίσει. Ισχυρότερη απήχηση μεταξύ όσων αυτοτοποθετούνται στην αριστερά και την κεντροαριστερά αλλά και το κέντρο.

Ως προς ενδεχόμενο σχηματισμό υπό τον Αντώνη Σαμαρά, εδώ υπάρχει ένα 4% που δηλώνει πολύ πιθανό να τον ψηφίσει και ένα 7% που δηλώνει αρκετά πιθανό, άρα μια αφετηρία γύρω στο 11%. Ισχυρότερη παρουσία στους κεντροδεξιούς και δεξιούς ψηφοφόρους αλλά και στους κεντρώους.

Ενδιαφέρον έχει ότι ο Αντώνης Σαμαράς έχει σημαντική απήχηση σε ψηφοφόρους προερχόμενους από τη Νέα Δημοκρατία, την Ελληνική Λύση αλλά και τους αναποφάσιστους. Αυτό σημαίνει ότι εάν αποφάσιζε να κάνει την κίνηση, τότε το πλήγμα στη Νέα Δημοκρατία θα είναι αρκετά μεγάλο.

Όσο για ενδεχόμενο κόμμα υπό την κ. Μαρία Καρυστιανού, το 16% θεωρεί πολύ πιθανό (+2% σε σύγκριση με την προηγούμενη μέτρηση) να την ψηφίσει και το 17% αρκετά πιθανό, διαμορφώνοντας μια αρκετά ισχυρή δυνητική αφετηρία. Ισχυρότερη απήχηση έχει μεταξύ των κεντρώων ψηφοφόρων, αλλά έχει ισχυρή παρουσία και μεταξύ των κεντροαριστερών και αριστερών ψηφοφόρων, έχοντας όμως και δεξιόστροφο ακροατήριο.