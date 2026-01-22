Μερτς: Ευγνώμων για την αλλαγή στάσης Τραμπ για τη Γροιλανδία - «Παραμένουμε σε επαγρύπνηση» λέει ο Μακρόν

Ο καγκελάριος της Γερμανίας Φρίντριχ Μερτς καλωσόρισε την αλλαγή στάσης του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για τη Γροιλανδία, αφού είχε προηγουμένως εκφράσει τον φόβο ότι η διένεξη θα μπορούσε να προκαλέσει ρήξη στο ΝΑΤΟ.

«Είμαι πολύ ευγνώμων που ο πρόεδρος Τραμπ πήρε αποστάσεις από τα αρχικά σχέδιά του για κατάληψη της Γροιλανδίας. Είμαι επίσης ευγνώμων που απέφυγε να επιβάλει επιπρόσθετους δασμούς από την 1η Φεβρουαρίου» είπε ο Μερτς στους δημοσιογράφους, προσερχόμενος στην έκτακτη σύνοδο κορυφής των ηγετών της ΕΕ στις Βρυξέλλες.

Μακρόν: «Η Γαλλία και η Ευρώπη θέλουν σεβασμό»

Η Γαλλία και η Ευρώπη θέλουν «σεβασμό», υπογράμμισε ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν προσερχόμενος στο έκτακτο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στις Βρυξέλλες.

Όπως δήλωσε, η άτυπη σύνοδος κορυφής αποσκοπεί στο να καταδείξει ότι «όταν η Ευρώπη είναι ενωμένη, ισχυρή και αντιδρά γρήγορα, οι εξελίξεις κινούνται με τάξη και ψυχραιμία». Ο Εμανουέλ Μακρόν εξέφρασε την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι, έπειτα από μια εβδομάδα που ξεκίνησε με κλιμάκωση, απειλές εισβολής και εμπορικές απειλές, η κατάσταση επανήλθε σε ένα «πολύ πιο αποδεκτό πλαίσιο», τονίζοντας ωστόσο ότι «η Ευρώπη παραμένει σε επαγρύπνηση». Επισήμανε, επίσης, ότι «όταν η ΕΕ αντιδρά ενιαία και αξιοποιεί τα μέσα που διαθέτει, μπορεί να επιβάλει τον σεβασμό ακόμη και υπό απειλή».

Αναφερόμενος στο ΝΑΤΟ και τη Γροιλανδία, ο Εμανουέλ Μακρόν δήλωσε ότι θα συζητηθούν οι στρατιωτικές ασκήσεις που προγραμματίζει η Συμμαχία, σημειώνοντας ότι «η Γαλλία είναι διαθέσιμη να συμμετάσχει». Παράλληλα, υπογράμμισε ότι διαβεβαίωσε τη Δανή πρωθυπουργό για τη στήριξη της Γαλλίας στις επικείμενες συζητήσεις, επαναλαμβάνοντας ότι η Ευρώπη είναι έτοιμη να χρησιμοποιήσει τα μέσα που διαθέτει, εφόσον επανεμφανιστούν απειλές.

Ο Γάλλος πρόεδρος σημείωσε ότι τα ζητήματα ασφάλειας της Αρκτικής θα συζητηθούν στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ, ενώ τα θέματα που άπτονται της κυριαρχίας της Γροιλανδίας εμπίπτουν στις διμερείς σχέσεις Ηνωμένων Πολιτειών και Δανίας και αποτελούν αρμοδιότητα της Κοπεγχάγης. «Πρέπει να προσεγγιστούν με ψυχραιμία», είπε χαρακτηριστικά.

Τέλος, ερωτηθείς για τις σχέσεις του με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, ο Εμανουέλ Μακρόν περιορίστηκε να πει ότι «δεν εξαρτώνται από εμένα», ενώ ο ίδιος δήλωσε «ήρεμος και σταθερός».

Λιθουανία: «Η συνεργασία θα έπρεπε να είναι λέξη κλειδί»

Η Λιθουανία εξακολουθεί να θεωρεί τις ΗΠΑ ως τον στενότερο φίλο της, δήλωσε ο πρόεδρος της χώρας Γκιτάνας Ναουσέντα προσερχόμενος στην έκτακτη σύνοδο κορυφής των Ευρωπαίων ηγετών στις Βρυξέλλες.

«Η συνεργασία θα έπρεπε να είναι η λέξη κλειδί, αντί για την αντιπαράθεση», είπε στους δημοσιογράφους.

Ο Ναουσέντα πρόσθεσε ότι θεωρεί σημαντικό οι ΗΠΑ και η Ευρωπαϊκή Ένωση να επιλύσουν μαζί όλα τα ζητήματα ασφαλείας.

«Χρειαζόμαστε τη διατλαντική σχέση στην Ευρώπη και τη Ρουμανία»

Ο πρόεδρος της Ρουμανίας Νικούσορ Νταν χαιρέτισε την επιστροφή των διατλαντικών σχέσεων «στις κανονικές παραμέτρους», όπως είπε, πριν από την έκτακτη σύνοδο των Ευρωπαίων ηγετών στις Βρυξέλλες.

«Το γενικό μήνυμά μου είναι ότι χρειαζόμαστε αυτήν τη διατλαντική σχέση, στην Ευρώπη και τη Ρουμανία. Είναι πολύ καλό ότι με τον διάλογο η σχετική ένταση μειώθηκε και επιστρέψαμε στις κανονικές παραμέτρους», είπε.

Ο Νταν πρόσθεσε ότι το Βουκουρέστι εξετάζει ακόμη το αν θα ενταχθεί στο «Συμβούλιο Ειρήνης» του Ντόναλντ Τραμπ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ