Λούτνικ: Οι ΗΠΑ παραμένουν προσηλωμένες στην εφαρμογή της εμπορικής συμφωνίας με την ΕΕ

Λούτνικ: Οι ΗΠΑ παραμένουν προσηλωμένες στην εφαρμογή της εμπορικής συμφωνίας με την ΕΕ
Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο διέκοψε την διαδικασία έγκρισης της συμφωνίας ΗΠΑ-ΕΕ απαντώντας έτσι στις απειλές του Ντόναλντ Τραμπ για την Γροιλανδία

Οι Ηνωμένες Πολιτείες παραμένουν προσηλωμένες στην εφαρμογή της εμπορικής συμφωνίας ΗΠΑ-Ευρωπαϊκής Ένωσης, έγραψε στο Χ ο αμερικανός υπουργός Εμπορίου Χάουαρντ Λούτνικ μετά την συνάντησή του με τον ευρωπαίο επίτροπο Μάρος Σέφτσοβιτς στο Νταβός.

«Παρά τον θόρυβο και τα πρωτοσέλιδα, παραμένουμε προσηλωμένοι στην εφαρμογή της εμπορικής συμφωνία ΗΠΑ-ΕΕ και πάντοτε θα τιμάμε τους βαθείς δεσμούς με τους φίλους μας στην Ευρώπη», έγραψε στην ανάρτησή του ο Λούτνικ.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο διέκοψε την διαδικασία έγκρισης της συμφωνίας ΗΠΑ-ΕΕ απαντώντας έτσι στις απειλές του Ντόναλντ Τραμπ για την Γροιλανδία και για την επιβολή επιπλέον δασμών κατά οκτώ ευρωπαϊκών χωρών, απειλές που οδήγησαν την Ευρωπαϊκή Ενωση να αρχίσει την εξέταση αντιμέτρων.

Η απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ανακοινώθηκε στο Στρασβούργο χθες την ώρα που ο Τραμπ απηύθυνε ομιλία από το βήμα του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ. Λίγες ώρες μετά, ο Τραμπ απέσυρε τις απειλές για την επιβολή επιπλέον δασμών στις ευρωπαϊκές χώρες και έκανε λόγο για «πλαίσιο συμφωνίας» για το μέλλον της Γροιλανδίας.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

