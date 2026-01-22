Bpifrance: Ο Τραμπ είναι «ένα παιδί που χρειάζεται να το ησυχάσουμε»

Ο γενικός διευθυντής της δημόσιας τράπεζας επενδύσεων της Γαλλίας δήλωσε ότι ο Ντόναλντ Τραμπ έχει «παιδικές τεχνικές διαπραγμάτευσης».

Ο Νικολά Ντιφούρκ, ο γενικός διευθυντής της δημόσιας τράπεζας επενδύσεων της Γαλλίας Bpifrance, δήλωσε σήμερα ότι ο Ντόναλντ Τραμπ έχει «παιδικές τεχνικές διαπραγμάτευσης» και ότι τώρα πλέον θα χρειαστεί «να ησυχάσουμε το παιδί».

Απέναντι στον αμερικανό πρόεδρο, πρέπει «να κρατάς την ηρεμία σου, γιατί έχει μία τεχνική διαπραγμάτευσης σχεδόν παιδική», δήλωσε ο Νικολά Ντιφούρκ στο δίκτυο BFMTV/RMC.

«Είναι της τάξεως της "Πρωταρχικής Κραυγής" και επιδεινώνεται με την ηλικία», δήλωσε ο Νικολά Ντιφούρκ, ο οποίος εκφράζεται ευθέως και χωρίς περιφράσεις.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες «έχουν ανάγκη την Ευρώπη (...) δεν πρέπει να δώσουμε την εντύπωση ότι είμαστε παιδιά τρομοκρατημένα από τον πατέρα, αυτός είναι το παιδί», πρόσθεσε.

«Και ο πρόεδρος της (Γαλλικής) Δημοκρατίας έχει δίκιο που λέει ότι, αν το παιδί αρχίσει να κάνει ό,τι νάναι, όπως να προσθέτει 200% δασμούς στο κονιάκ, είναι θεμιτό να αρχίσουμε να κραδαίνουμε πολύ δυνατά το εργαλείο της Ευρωπαϊκής Ενωσης, τηνAnti-Coercion Act, το"μπαζούκα", που μας επιτρέπει να ησυχάζουμε τους εχθρούς και ειδικότερα να ησυχάζουμε τα παιδιά», είπε.

«Η επιλογή των αμερικανικών τεχνολογιών ως δεδομένο είναι υπερβολικά εύκολη και πρέπει να σταματήσει», είπε προσθέτοντας ότι «το πακέτο Office 365 της Microsoft μπορεί στην εντέλεια να αντικατασταθεί από ένα πολύ φθηνότερο ευρωπαϊκό software».

Ως προς τον κινεζικό βιομηχανικό ανταγωνισμό, πρότεινε την δημιουργία συναίνεσης των δύο τρίτων των ευρωπαϊκών χωρών για να υψωθούν τελωνειακοί φραγμοί με στόχο την προστασία της ευρωπαϊκής βιομηχανίας. Βρίσκει ωστόσο «υπερβολικά αργούς» τους ρυθμούς λήψης αποφάσεων στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τα θέματα αυτά και προτείνει «μαζικές προσλήψεις στις Βρυξέλλες ανθρώπων για να χειριστούν τους φακέλους του dumping».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ