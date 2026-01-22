Πολιτική | Διεθνή

ΥΠΕΞ Βρετανίας: Δεν θα υπογράψουμε σήμερα τη συνθήκη για το «Συμβούλιο Ειρήνης»

Ιβέτ Κούπερ / Πηγή Φωτογραφίας: ΑΡ
To Λονδίνο επικαλείται την ενδεχόμενη συμμετοχή της Ρωσίας στην πρωτοβουλία Τραμπ με έχει στόχο την επίλυση παγκόσμιων συγκρούσεων

Η Βρετανία δεν θα υπογράψει σήμερα τη συνθήκη για το Συμβούλιο Ειρήνης του Aμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε η υπουργός Εξωτερικών Ιβέτ Κούπερ, επικαλούμενη ανησυχίες για ενδεχόμενη συμμετοχή της Ρωσίας στην πρωτοβουλία αυτή που έχει στόχο την επίλυση παγκόσμιων συγκρούσεων.

«Δεν θα είμαστε σήμερα μεταξύ αυτών που θα υπογράψουν, επειδή πρόκειται για μια νομική συνθήκη η οποία θέτει πολύ ευρύτερα ζητήματα, ενώ έχουμε επίσης ανησυχίες σχετικά με τη συμμετοχή του (Rώσου) προέδρου Πούτιν σε κάτι το οποίο μιλάει για ειρήνη», δήλωσε η Κούπερ στο BBC News από το Νταβός.

