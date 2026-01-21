Το Κίεβο διαψεύδει επικείμενη συνάντηση Ζελένσκι-Τραμπ στο Νταβός

Ο Ζελένσκι «βρίσκεται στο Κίεβο» και όχι στο Νταβός, όπως άφησε να εννοηθεί ο Αμερικανός ομόλογός του Ντόναλντ Τραμπ, ανακοίνωσε η ουκρανική προεδρία.

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι «βρίσκεται στο Κίεβο» και όχι στο Νταβός, όπως άφησε να εννοηθεί ο Αμερικανός ομόλογός του Ντόναλντ Τραμπ, ανακοίνωσε η ουκρανική προεδρία.

Νωρίτερα, στην ομιλία του στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ ο Αμερικανός πρόεδρος είπε ότι θα συναντηθεί σήμερα στο Νταβός της Ελβετίας με τον Ζελένσκι ο οποίος «ίσως να βρίσκεται μέσα στην αίθουσα αυτή τη στιγμή».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ