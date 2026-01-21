Πολιτική | Διεθνή

Το Κίεβο διαψεύδει επικείμενη συνάντηση Ζελένσκι-Τραμπ στο Νταβός

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
Το Κίεβο διαψεύδει επικείμενη συνάντηση Ζελένσκι-Τραμπ στο Νταβός
Ο Ζελένσκι «βρίσκεται στο Κίεβο» και όχι στο Νταβός, όπως άφησε να εννοηθεί ο Αμερικανός ομόλογός του Ντόναλντ Τραμπ, ανακοίνωσε η ουκρανική προεδρία.

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι «βρίσκεται στο Κίεβο» και όχι στο Νταβός, όπως άφησε να εννοηθεί ο Αμερικανός ομόλογός του Ντόναλντ Τραμπ, ανακοίνωσε η ουκρανική προεδρία.

Νωρίτερα, στην ομιλία του στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ ο Αμερικανός πρόεδρος είπε ότι θα συναντηθεί σήμερα στο Νταβός της Ελβετίας με τον Ζελένσκι ο οποίος «ίσως να βρίσκεται μέσα στην αίθουσα αυτή τη στιγμή».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

Παραγγέλνουμε από efood και Wolt; Τι ισχύει με τα ντελίβερι λόγω κακοκαιρίας

Πλημμύρες: Γιατί συγκεκριμένες περιοχές της Ελλάδας κινδυνεύουν περισσότερο

Γιατί εμφανίστηκαν ειδοποιήσεις 112 σε τερματικά POS

tags:
Ντόναλντ Τραμπ
Βολοντίμιρ Ζελένσκι
ΗΠΑ
Ουκρανία
Φόρτωση BOLM...
gazzetta
gazzetta reader insider insider