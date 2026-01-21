Μαρινάκης: Δεν βάζουμε στο ζύγι ζητήματα Διεθνούς Δικαίου

«Για τη Γροιλανδία δεν κρύψαμε τα λόγια μας, ούτε πρόκειται ποτέ να βάλουμε νερό στο κρασί μας, όχι μόνο η Ελλάδα. Και συνολικά η Ευρώπη» ανέφερε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.

«Ζούμε σε μια περίοδο πρωτοφανών προκλήσεων και καταστάσεων που δεν μπορούσε κανείς να φανταστεί πριν από κάποια χρόνια. Κι αυτό δεν είναι μία έκτακτη συνθήκη. Είναι μία νέα κανονικότητα, δυστυχώς - και αναφέρομαι σε όλα όσα έχουν συμβεί τα τελευταία χρόνια συνολικά στον κόσμο και σε περιοχές πάρα πολύ κοντά μας», επισήμανε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης σε ραδιοφωνική συνέντευξή του στον ALPHA Radio 9,89.

«Για τη Γροιλανδία δεν κρύψαμε τα λόγια μας, ούτε πρόκειται ποτέ να βάλουμε νερό στο κρασί μας, όχι μόνο η Ελλάδα. Και συνολικά η Ευρώπη. Δεν μπορούμε να παίζουμε με ζητήματα Διεθνούς Δικαίου, ούτε μπορούμε να τα βάζουμε στο ζύγι με οτιδήποτε άλλο. Μιλάμε για ευρωπαϊκό έδαφος και αυτό είναι κάτι το οποίο σε καμία περίπτωση, όχι μόνο η Ελλάδα, και συνολικά η Ευρώπη, δεν πρόκειται να διαπραγματευθούν. Για αυτό και θεωρώ ότι η συνάντηση των Ευρωπαίων ηγετών σε κάτι παραπάνω από 24 ώρες είναι ιδιαιτέρως κρίσιμη. Αυτά όλα τα είπε ενώπιον του Προέδρου της Δημοκρατίας ο πρωθυπουργός και, κυρίως, για να ακουστούν και εντός και εκτός Ελλάδος. Και αν μου επιτρέπετε και ένα σχόλιο: Ακριβώς αυτός ήταν και ο λόγος που ένιωσα την ανάγκη να βγάλω χτες μια ανακοίνωση».

Ο κ. Μαρινάκης τόνισε ότι «το ΠΑΣΟΚ του κ. Βενιζέλου ή της αείμνηστης Φώφης Γεννηματά δεν θα διαστρέβλωνε τα λεγόμενα του κυβερνητικού εκπροσώπου τής χώρας για εθνικά θέματα. Ήμουν σαφής, όπως είπα και σε εσάς σήμερα, και μάλιστα το είπα και δεύτερη φορά για να μην παρερμηνευθεί, ότι δεν βάζουμε στο ζύγι ζητήματα Διεθνούς Δικαίου. Η Γροιλανδία είναι ευρωπαϊκό έδαφος και δεν πρόκειται σε αυτό να κάνει πίσω κανείς από εμάς. Ο κ. Ανδρουλάκης, ίσως πιεσμένος και από το εσωτερικό τού κόμματός του, επειδή πλέον υπάρχουν πολλές φωνές αμφισβήτησης -δεν με νοιάζουν τα κίνητρα, ούτε είναι δική μου δουλειά να τα εξετάσω, ούτε να μπω σε αυτή την κουβέντα- έκανε νομίζω ένα πολύ μεγάλο πολιτικό φάουλ, το οποίο στρέφεται και ενάντια στην πραγματικότητα, στα συμφέροντα της χώρας. Έβγαλα χτες μια ανακοίνωση, παρέθεσα το ακριβές αυτού που είπα σε έναν άλλο ραδιοφωνικό σταθμό χτες, στον συνάδελφό σας τον κ. Πορτοσάλτε. Δεν είχαμε κάποια απάντηση, έστω ένα mea culpa, έστω και κάτι από το ΠΑΣΟΚ».

Σχετικά με το ότι θα μπορούσαν να είχαν μεταφερθεί λάθος οι δηλώσεις του κυβερνητικού εκπροσώπου στον κ. Ανδρουλάκη, ο κ. Μαρινάκης σχολίασε: «Ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης δεν είναι ένας τηλεσχολιαστής, που μπορεί να κάνει ένα λάθος, ούτε ένας ο οποίος συμμετέχει σε ένα πάνελ μιας εκπομπής. Ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης είναι πυλώνας της Δημοκρατίας μας και πρέπει να καταλάβει ότι το γεγονός ότι έχει νέες ”πολιτικές παρέες” και αναφέρομαι στα κόμματα των ακραίων λαϊκιστών των οποίων τη ρητορική έχει υιοθετήσει το κόμμα του και οι βουλευτές του και κάποιες φορές και ο ίδιος, ή συνυπογράφει προτάσεις δυσπιστίας μαζί τους, δεν του επιτρέπει να παραποιεί τα λόγια των πολιτικών του αντιπάλων και να διαστρεβλώνει την πραγματικότητα».

Στη συνέχεια ο κ. Μαρινάκης κλήθηκε να σχολιάσει την κριτική για την ανάρτηση του πρωθυπουργού για τον Νικολάς Μαδούρο κι επισήμανε: «Κατ΄αρχάς είναι δύο εντελώς διαφορετικά θέματα. Το ένα είναι που σας λέω εγώ, είναι μία ”μονταζιέρα” από τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης σε ζήτημα που άπτεται των εθνικών θέσεων και το άλλο είναι μία ξεκάθαρη διατύπωση του πρωθυπουργού, η οποία σε καμία περίπτωση δεν υπονοούσε καν την απόσταση, την οποιαδήποτε απόσταση της χώρας μας, από το διεθνές δίκαιο. Το να λες ”δεν είναι η ώρα”, στην πραγματικότητα τι λες; Γιατί όλοι γνωρίζουμε νομίζω ελληνικά καλά, έτσι; Λες ότι, όταν έρθει αυτή η ώρα, δηλαδή λίγες ώρες μετά, να το θέσω. Όταν λες σε κάποιον ”δεν είναι ώρα τώρα να μιλήσω για αυτό”, λες ότι ”πρέπει να μιλήσω και θα μιλήσω όταν έρθει η ώρα”. Δεν λες δεν υπάρχει ζήτημα διεθνούς δικαίου. Και αυτό, επειδή μου δίνετε αυτή την ευκαιρία να το πω, ήταν άλλη μία προσπάθεια παραπλάνησης της κοινής γνώμης και δημιουργίας εντυπώσεων, ενώ ο πρωθυπουργός στην πραγματικότητα προανήγγειλε ότι η χώρα μας θα μιλήσει στο πιο επίσημο πλαίσιο που μπορούσε να μιλήσει, λίγες ώρες μετά, και μίλησε για το διεθνές δίκαιο και μαθήματα εξωτερικής πολιτικής η κυβέρνηση αυτή από τα κόμματα αυτά, που συμπράττουν με τους λαϊκιστές και έχουν τη ρητορική τους, η κυβέρνηση Μητσοτάκη που έχει μεγαλώσει όσο καμία άλλη ουσιαστικά τη χώρα, δεν νομίζω ότι μπορεί να δεχτεί».

Σχετικά με το Συμβούλιο Ειρήνης και τα περί πιθανής ελληνικής συμμετοχής σε δύναμη για τη Γροιλανδία ο κ. Μαρινάκης τόνισε ότι το ζήτημα είναι νομικά σύνθετο και οποιαδήποτε απόφαση θα ληφθεί μόνο σε πλήρη συνεννόηση με τους ευρωπαίους εταίρους μας. Η Ελλάδα, ως μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, λειτουργεί αυστηρά εντός του θεσμικού πλαισίου του ΟΗΕ. Διευκρινίζεται ότι στη χώρα δεν υπάρχει καμία συζήτηση για συμμετοχή ελληνικής δύναμης στη Γροιλανδία και ότι η Ελλάδα ευθυγραμμίζεται πλήρως με την ευρωπαϊκή θέση και το διεθνές δίκαιο.

Σχετικά με τη διαχείριση των αγροτικών κινητοποιήσεων και των αιτημάτων του πρωτογενούς τομέα και την πιθανή συνάντηση του πρωθυπουργού με κτηνοτρόφους, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος αναγνώρισε την ταλαιπωρία των πολιτών, αλλά υποστήριξε ότι η κυβέρνηση διαχειρίστηκε την κρίση χωρίς «λογική '80» ή υπερβολικές παροχές. «Ικανοποιήθηκαν αιτήματα του πρωτογενούς τομέα χωρίς δημοσιονομικό εκτροχιασμό, ολοκληρώθηκαν πληρωμές για το 2025, και δεν μετακυλίστηκε κόστος στους φορολογούμενους». Στα θετικά υπολογίζει το ότι «υπήρξαν σοβαροί συνομιλητές» αλλά ήταν «αρνητικό ότι δεν υπάρχουν θεσμικοί, σταθεροί εκπρόσωποι αγροτών (πλην ΕΘΕΑΣ)», κάτι που θεωρείται πρόβλημα για μελλοντικό διάλογο.

Για το «αγροτικό επιμελητήριο» ο κ. Μαρινάκης ανέφερε ότι ο πρωτογενής τομέας θεωρείται κρίσιμος για την οικονομία. Τόνισε ότι για να μπορούν να λύνονται τα ζητήματα και από αυτήν την κυβέρνηση αλλά και από τις επόμενες κυβερνήσεις, χρειάζεται σταθερή, δημοκρατικά νομιμοποιημένη δομή εκπροσώπησης (τύπου επιμελητηρίου), ώστε να μην χρειάζεται συνεννόηση με δεκάδες μπλόκα κάθε φορά. Υπενθύμισε επίσης παρεμβάσεις υπέρ αγροτών: μειώσεις φόρων, φθηνό αγροτικό ρεύμα, ΕΦΚ στην αντλία.

Για τη ΔΕΗ και την ικανοποίηση αιτημάτων αγροτών χωρίς δημοσιονομικό κόστος ο κυβερνητικός εκπρόσωπος έκανε κριτική σε κόμματα που υπόσχονται εξαιρετικά χαμηλές τιμές ρεύματος. Τόνισε ότι η κυβέρνηση παρουσιάζει τη διάσωση της ΔΕΗ ως θεμέλιο για σταθερές τιμές και υπενθύμισε τη μεγάλη στήριξη νοικοκυριών στην ενεργειακή κρίση. Είπε ακόμη ότι η Ελλάδα έχει από τα χαμηλότερα τιμολόγια λιανικής στην Ευρώπη, λαμβάνοντας υπόψη και το διαθέσιμο εισόδημα.

Για τους κτηνοτρόφους και τον εμβολιασμό αιγοπροβάτων κατά της ευλογιάς επισήμανε ότι έχουμε άλλη μια τέτοια προσπάθεια διατύπωσης fake news και δημιουργίας μιας άλλης εικόνας. Τόνισε ότι δεν υπάρχει εγκεκριμένο εμβόλιο στην ΕΕ, «καμία χώρα δεν εμβολιάζει (πλην πρόσκαιρης εξαίρεσης στη Βουλγαρία)» και ότι οι επιστημονικές επιτροπές (ΑΠΘ, Θεσσαλία κ.λπ.) κρίνουν πως με τα σημερινά δεδομένα ο εμβολιασμός δεν ενδείκνυται. Επισήμανε δε τον κίνδυνο να καταστεί η ασθένεια ενδημική και να πληγούν οι εξαγωγές (ιδίως φέτας) σε περίπτωση λανθασμένων χειρισμών.

Για την κριτική κάποιων κτηνοτρόφων στους επιστήμονες ότι είναι «εγκάθετοι» είπε ότι ο καθένας μπορεί να λέει ό,τι θέλει και απέρριψε θεωρίες συνωμοσίας ότι κυβέρνηση και ΕΕ αποκρύπτουν λύσεις. Υπογράμμισε πως η τρέχουσα στρατηγική επιτρέπει ταχεία επιστροφή των πληγέντων κτηνοτρόφων στην παραγωγή, ενώ «μαζικός εμβολιασμός χωρίς εγκεκριμένο σκεύασμα θα δημιουργούσε σοβαρά και μακροχρόνια προβλήματα».

Για την δήλωση της κυρίας Καρυστιανού για τις αμβλώσεις και την ανάρτησή της ότι η δήλωση αυτή διαστεβλώθηκε, ο κ. Μαρινάκης είπε ότι κρίνεται «απαράδεκτη» και καθαρά λανθασμένη, χωρίς περιθώριο παρερμηνείας. Τόνισε ότι το δικαίωμα στις αμβλώσεις είναι θεσμικά κατοχυρωμένο και αδιαπραγμάτευτο. Ο εκπρόσωπος επισήμανε ότι η «ρίζα του προβλήματος» είναι «ένα αντιπολιτευτικό περιβάλλον που ”αναγορεύει” νέα πρόσωπα χωρίς να εξετάζει θέσεις ή πρόγραμμα, με αποτέλεσμα να εκτίθεται πολιτικά» και άσκησε κριτική σε όσους «αναζητούν σωτήρες» μόνο και μόνο επειδή θέλουν να «πέσει η κυβέρνηση». Ανέφερε ότι η Νέα Δημοκρατία αντέχει λόγω προτάσεων και έργου, σε αντίθεση με αντιπολιτευτικές δυνάμεις που δεν παρουσιάζουν κοστολογημένο πρόγραμμα.

Για το αν η κυρία Καρυστιανού εντάσσεται στο χώρο της Ακροδεξιάς ο κ. Μαρινάκης είπε ότι αυτό θα το απαντήσει η ίδια με τις θέσεις της. «Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, πολιτικός μας αντίπαλος δεν είναι η κυρία Καρυστιανού. Η κυρία Καρυστιανού, μέχρι να κάνει κόμμα, είναι ένας άνθρωπος που αγωνίζεται για την κόρη της».

Για το αν η ευρω-ομάδα της Νέας Δημοκρατίας είχε ψηφίσει το 2021 κατά των αμβλώσεων ο κ. Μαρινάκης έκανε λόγο για «χονδροειδή fake news». Διευκρίνισε ότι οι ευρωβουλευτές της ΝΔ είχαν ψηφίσει κατά τού να τεθεί το θέμα υπό αρμοδιότητα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, επειδή αποτελεί εθνική αρμοδιότητα - και όχι κατά του δικαιώματος στις αμβλώσεις.