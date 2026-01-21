Πλατφόρμα - «οδηγός» για όσους θέλουν να μετεγκατασταθούν στην Περιφέρεια - Τι θα περιλαμβάνει

Σημείωσε πως δεν υπάρχουν λογικές νίκης ή ήττας, επανέλαβε ότι ήταν μια δύσκολη χρονιά και «η κυβέρνηση έχει κάνει πολλά για τον αγροτικό κόσμο».

Για την ψηφιακή πλατφόρμα που ετοιμάζει η κυβέρνηση για όσους εξετάζουν να εγκατασταθούν μόνιμα στην Περιφέρεια μίλησε, μεταξύ άλλων στην ΕΡΤ ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ, Θανάσης Κοντογεώργης.

Διευκρίνισε ότι «η χώρα μας έχει πλέον σχεδιασμό για όλο το κομμάτι που αφορά στην περιφερειακή ανάπτυξη για τα επόμενα χρόνια. Αυτός υλοποιείται στοχευμένα σε κάθε περιοχή αλλά και συνολικά με παρεμβάσεις», ενώ υπογράμμισε ότι «ισχυρή Ελλάδα σημαίνει ισχυρή Περιφέρεια».

«Η πλατφόρμα θα αναλύει τις υποδομές, τα σχολεία, ποιες θέσεις εργασίας προσφέρονται και άλλα ακόμη. Αυτό όμως συνδέεται και με κάποια άλλα κίνητρα. Όπως η διαμονή και για αυτόν τον λόγο βγάζουμε ένα πρόγραμμα ανακαίνισης που θα βγει το πρώτο τρίμηνο του 2026, το οποίο θα αποδίδει έμφαση σε ορεινές και νησιωτικές περιοχές», εξηγεί ο κ. Κοντογεώργης.

Πρόσθεσε ότι «θα υπάρχουν πληροφορίες για την εργασία, την υγεία και την παιδεία, οι οποίες είναι καθοριστικές». «Θα παρέχουμε πληροφόρηση, όμως δουλεύουμε αρκετά άλλα πράγματα για την Περιφέρεια και ήδη η κυβέρνηση έχει προχωρήσει σε σημαντικές παρεμβάσεις. Η περιφερειακή ανάπτυξη ειδικά σε αυτό το περιβάλλον, είναι εθνικός στόχος», συμπλήρωσε.

«Επικράτησε η λογική»

Σχετικά με την αποκλιμάκωση των αγροτικών κινητοποιήσεων, τόνισε ότι «επικράτησε η λογική» μετά τη συνάντηση στο Μέγαρο Μαξίμου.

Σημείωσε ότι η κυβέρνηση «έχει κάνει πολλά για τον αγροτικό κόσμο και από την πρώτη στιγμή ήταν ανοιχτή στον διάλογο. Προχωρήσαμε κάποια βήματα μέχρι εκεί που μπορούσαμε δημοσιονομικά και όχι σε βάρος άλλων κοινωνικών ομάδων», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Την ίδια ώρα, αναφέρθηκε και στη σύσταση διακομματικής επιτροπής για το αγροτικό, λέγοντας ότι πρόκειται για «μια σωστή πρωτοβουλία», ενώ κατηγόρησε την αντιπολίτευση για τη στάση της.

Για το κόμμα Καρυστιανού

Ο Θανάσης Κοντογεώργης μίλησε και για τα νέα κόμματα που αναμένεται να αναδυθούν στο πολιτικό προσκήνιο, λέγοντας ότι «όταν αυτά αποκρυσταλλωθούν, η κυβέρνηση θα τοποθετηθεί σε ό,τι υπάρχει στο δημόσιο διάλογο». Ξεκαθάρισε ότι «η κυβέρνηση δεν θα επιτρέψει ένα κλίμα τοξικότητας».

Σχετικά με τις δηλώσεις της Μαρίας Καρυστιανού για τις αμβλώσεις, σχολίασε ότι «προφανώς το τι θα κάνει μια γυναίκα με το σώμα της δεν τίθεται προς συζήτηση και ούτε θα τεθεί. Αυτές είναι συλλογικές νομικές και κοινωνικές διεκδικήσεις και κατακτήσεις που έχουν κατοχυρωθεί».