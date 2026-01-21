Βουλή: Ξεκίνησε η συζήτηση της πρότασης Μητσοτάκη για σύσταση διακομματικής για τα αγροτικά

«Aντικείμενο τη μελέτη των προβλημάτων και την επεξεργασία προτάσεων για την ενίσχυση του πρωτογενούς τομέα, στη βάση των σύγχρονων προκλήσεων και των διεθνών εξελίξεων».

Άρχισε, με τις εισηγήσεις των κομμάτων στην ολομέλεια της Βουλής, η συζήτηση επί της πρότασης του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη για τη σύσταση Διακομματικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής «με αντικείμενο τη μελέτη των προβλημάτων και την επεξεργασία προτάσεων για την ενίσχυση του πρωτογενούς τομέα, στη βάση των σύγχρονων προκλήσεων και των διεθνών εξελίξεων».

Ο πρωθυπουργός, και προέδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας της ΝΔ, πρότεινε για πρόεδρο της διακομματικής επιτροπής τον βουλευτή Γιάννη Οικονόμου και ως χρονικό ορίζοντα ολοκλήρωσης των εργασιών της τους 4 μήνες.

Αίτημα να προηγηθεί ψηφοφορία επί της πρότασης του ΠΑΣΟΚ για την διεξαγωγή εθνικού διαλόγου με την συγκρότηση και σύσταση εθνικής επιτροπής Αγροτικής Παραγωγής και Διατροφικής Ανθεκτικότητας, έθεσε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης, Δ. Μάντζος. Λέμε ναι στο διάλογο αλλά όχι στα προσχήματα και τις υπεκφυγές της κυβέρνησης, είπε ο κ. Μάντζος.

Η σημερινή διαδικασία αφορά στη συζήτηση επί της πρότασης του πρωθυπουργού και προκύπτει μετά από σχετική απόφαση της Διάσκεψης των Προέδρων, είπε ο αντιπρόεδρος της Βουλής Αθ. Μπούρας. Εάν θέλατε να συζητηθεί μια δεύτερη ή τρίτη πρόταση θα έπρεπε να την καταθέσετε στη Διάσκεψη αυτή, πρόσθεσε ο κ. Μπούρας.

Σε παρέμβασή του, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ Ν. Παππάς επανέφερε πρόταση του κόμματός του για δημιουργία Εθνικού Συμβουλίου Αγροτικής Πολιτικής υπό την αιγίδα της Βουλής, και σημείωσε ότι όλες οι προτάσεις των κομμάτων πρέπει να μπουν σε ψηφοφορία.

Αντιρρήσεις επί της διαδικασίας εξέφρασαν και τα άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης, τα οποία χαρακτήρισαν προσχηματικό τον διάλογο που προτείνει η κυβέρνηση με τη διακομματική κοινοβουλευτική επιτροπή.

Αντί τα κόμματα της αντιπολίτευσης να προσέλθουν με ουσιαστικές προτάσεις σε έναν εθνικό διάλογο, προσπαθούν να βρουν μια δικαιολογία για να διαφοροποιηθούν, είπε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της ΝΔ, Νότης Μηταράκης.