Γαλλία: Ο προϋπολογισμός του 2026 θα εγκριθεί χωρίς να περάσει από τη Βουλή

Η ακροαριστερή Ανυπότακτη Γαλλία (LFI) και ο ακροδεξιός Εθνικός Συναγερμός (RN) αναμένεται ότι θα υποβάλουν προτάσεις μομφής κατά της κυβέρνησης.

Ο πρωθυπουργός της Γαλλίας Σεμπαστιάν Λεκορνί επικαλέστηκε σήμερα το ειδικό συνταγματικό δικαίωμά του για να περάσει τον προϋπολογισμό του 2026 χωρίς να τον υποβάλει προς ψήφιση στο κατακερματισμένο κοινοβούλιο.

Ο Λεκορνί προσέφυγε στο άρθρο 49.3 του Συντάγματος για να περάσει το μέρος του προϋπολογισμού που αφορά τα κρατικά έσοδα, καθώς το νομοσχέδιο παρέμενε μπλοκαρισμένο, έπειτα από τρεις μήνες συζητήσεων.

Σε απάντηση για την απόφαση αυτή, η ακροαριστερή Ανυπότακτη Γαλλία (LFI) και ο ακροδεξιός Εθνικός Συναγερμός (RN) αναμένεται ότι θα υποβάλουν προτάσεις μομφής κατά της κυβέρνησης.

Ο Λεκορνί και η κυβέρνησή του πάντως φαίνεται να διαθέτουν επαρκή πολιτική στήριξη, κυρίως από τους Σοσιαλιστές, για να επιβιώσουν από τις ψηφοφορίες αυτές, που πιθανότατα θα γίνουν την Παρασκευή.

Το νομοσχέδιο του προϋπολογισμού θα σταλεί κατόπιν στη Γερουσία και μετά θα επιστρέψει στην Εθνοσυνέλευση. Ο Λεκορνί θα χρειαστεί να περάσει μέσω του άρθρου 49.3 και το τμήμα των δαπανών, πριν από την τελική έγκριση του νομοσχεδίου στο σύνολό του.

Ένας αξιωματούχος είπε ότι η κυβέρνηση μειοψηφίας αναμένει πως ο προϋπολογισμός θα εγκριθεί οριστικά κατά το πρώτο δεκαπενθήμερο του Φεβρουαρίου.

Ο Λεκορνί είχε υποσχεθεί ότι δεν θα προσέφευγε στο άρθρο 49.3, αλλά αναγκάστηκε να το κάνει καθώς δεν έπεισε αρκετούς βουλευτές να ψηφίσουν τον προϋπολογισμό, παρά τις παραχωρήσεις που έκανε.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ