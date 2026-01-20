Πολιτική | Διεθνή

Η Νορβηγία δεν θα μετάσχει στο «Συμβούλιο Ειρήνης» του Τραμπ

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
Η Νορβηγία δεν θα μετάσχει στο «Συμβούλιο Ειρήνης» του Τραμπ
Στο Συμβούλιο αυτό θα προεδρεύει ισοβίως ο Τραμπ και θα ξεκινήσει το έργο του διευθετώντας τη σύγκρουση στη Γάζα για να επεκταθεί αργότερα και σε άλλες συρράξεις.

Η Νορβηγία δεν θα συμμετάσχει στην πρωτοβουλία του «Συμβουλίου Ειρήνης» του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ έτσι όπως παρουσιάζεται σήμερα αυτό το σχέδιο, δήλωσε ο υφυπουργός Εξωτερικών της χώρας Αντρέας Μότζφελντ στην εφημερίδα Aftenposten.

Στο Συμβούλιο αυτό θα προεδρεύει ισοβίως ο Τραμπ και θα ξεκινήσει το έργο του διευθετώντας τη σύγκρουση στη Γάζα, για να επεκταθεί αργότερα και να ασχοληθεί με άλλες συρράξεις, σύμφωνα με μια επιστολή και το προσχέδιο του ιδρυτικού χάρτη του.

Το υπουργείο Εξωτερικών της Νορβηγίας δεν ανταποκρίθηκε στο αίτημα για κάποιο σχόλιο.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

Παράσταση νίκης και καταλληλότητα βγάζουν Κυριάκο - Από που αντλεί τη συγκρότησή του

Αυθαίρετα: Τέλος χρόνου στις 31 Μαρτίου - Πρόστιμα και συνέπειες για ακίνητα, μεταβιβάσεις

Άρωμα ελληνικό στις διεθνείς αγορές - Σε ποιες χώρες επεκτείνονται οι μεγάλες αλυσίδες καφέ

tags:
Νορβηγία
Ντόναλντ Τραμπ
Γάζα
Φόρτωση BOLM...
gazzetta
gazzetta reader insider insider