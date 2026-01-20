Η Νορβηγία δεν θα μετάσχει στο «Συμβούλιο Ειρήνης» του Τραμπ

Στο Συμβούλιο αυτό θα προεδρεύει ισοβίως ο Τραμπ και θα ξεκινήσει το έργο του διευθετώντας τη σύγκρουση στη Γάζα για να επεκταθεί αργότερα και σε άλλες συρράξεις.

Η Νορβηγία δεν θα συμμετάσχει στην πρωτοβουλία του «Συμβουλίου Ειρήνης» του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ έτσι όπως παρουσιάζεται σήμερα αυτό το σχέδιο, δήλωσε ο υφυπουργός Εξωτερικών της χώρας Αντρέας Μότζφελντ στην εφημερίδα Aftenposten.

Στο Συμβούλιο αυτό θα προεδρεύει ισοβίως ο Τραμπ και θα ξεκινήσει το έργο του διευθετώντας τη σύγκρουση στη Γάζα, για να επεκταθεί αργότερα και να ασχοληθεί με άλλες συρράξεις, σύμφωνα με μια επιστολή και το προσχέδιο του ιδρυτικού χάρτη του.

Το υπουργείο Εξωτερικών της Νορβηγίας δεν ανταποκρίθηκε στο αίτημα για κάποιο σχόλιο.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ