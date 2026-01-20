Πολιτική | Διεθνή

Ζελένσκι για «Συμβούλιο Ειρήνης»: «Δύσκολο να είμαστε μαζί με τη Ρωσία σε οποιοδήποτε σώμα» - Το σκέφτεται ο Ερντογάν

Ζελένσκι για «Συμβούλιο Ειρήνης»: «Δύσκολο να είμαστε μαζί με τη Ρωσία σε οποιοδήποτε σώμα» - Το σκέφτεται ο Ερντογάν
Βολοντίμιρ Ζελένσκι / Πηγή Φωτογραφίας: ΑΡ
Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι δεν βλέπει πώς θα μπορούσε η χώρα του να βρίσκεται σε ένα σώμα που θα είναι και η Ρωσία.

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε σήμερα ότι η Ουκρανία έχει λάβει πρόσκληση για να συμμετάσχει στο "Συμβούλιο ειρήνης" που πρότεινε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, δηλώνοντας παράλληλα ότι δεν βλέπει πώς θα μπορούσε η χώρα του να βρίσκεται σε ένα σώμα που θα είναι και η Ρωσία.

«Έχουμε λάβει την πρόσκληση, οι διπλωμάτες μας εργάζονται σε αυτό», δήλωσε ο Ζελένσκι που απαντούσε σε ερωτήσεις δημοσιογράφων, προσθέτοντας ωστόσο ότι «είναι πολύ δύσκολο να φανταστώ πώς θα μπορούσαμε να είμαστε μαζί με τη Ρωσία σε οποιουδήποτε είδους συμβούλιο».

Από την πλευρά του, το τουρκικό υπουργείο Εξωτερικών δήλωσε σήμερα ότι ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν θα αποφασίσει σύντομα αν θα συμμετάσχει στην πρωτοβουλία "Συμβούλιο ειρήνης" του προέδρου των ΗΠΑ αφού έλαβε τη σχετική πρόσκληση.

«Έχουμε λάβει πρόσκληση. Ο πρόεδρός μας προσκαλείται ως ιδρυτικό μέλος εκ μέρους της Τουρκίας (και) θα λάβει πιθανόν την απόφασή του για το θέμα αυτό πολύ σύντομα», είπε ο Χακάν Φιντάν σε τηλεοπτική συνέντευξη με κρατικό μέσο ενημέρωσης.

Εξάλλου, ο Αρμένιος πρωθυπουργός Νικόλ Πασινιάν έχει λάβει πρόσκληση να συμμετάσχει στο "Συμβούλιο ειρήνης", μετέδωσε το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων TASS, επικαλούμενο τον Πασινιάν.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

