Μαρινάκης για αγρότες: Είναι σαφές ότι δεν υπάρχει περιθώριο επιστροφής στα μπλόκα

«Υπάρχει μια τάση αυτές τις μέρες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης να ανεβάζουν όλο και περισσότεροι χρήστες φωτογραφίες από το 2016. Αποφάσισε ο κ. Τσίπρας να το κάνει αυτό με ομιλίες του 2012-2015. Η διαφορά είναι ότι τα πεπραγμένα του από τη διακυβέρνηση 2015-2019 δεν ξεγράφουν, παραμένουν στη μνήμη όλων. Και εδώ είμαστε για να το θυμίζουμε όποτε προσπαθεί να μας κάνει να τα ξεχάσουμε» σχολίασε ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ και κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, για τις δηλώσεις Τσίπρα στην Θεσσαλονίκη, απαντώντας σε σχετικές ερωτήσεις κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης των πολιτικών συντακτών.

Επίσης για τις δηλώσεις του Αλέξη Τσίπρα για την Mercosur είπε: «Έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να δείτε τις δηλώσεις του τότε υπουργού, του κ. Αραχωβίτη, νομίζω είναι τον Ιούλιο του 2019, γιατί η Μερκοσούρ τοποθετείται χρονικά το 2019, πριν τις εκλογές, πριν δηλαδή φύγει από την εξουσία ο ΣΥΡΙΖΑ. Κάθε άλλο παρά καταδικαστικές ήταν οι δηλώσεις, μάλιστα θα έλεγα ότι κινούνταν στο πεδίο μεταξύ θετικών και πανηγυρικών δηλώσεων. Δεν είναι η πρώτη φορά που μιλάμε για διγλωσσία. Η περίπτωση Μερκοσούρ είναι μια από τις πιο χαρακτηριστικές περιπτώσεις που η αντιπολίτευση στη χώρα και κάποια μέσα ενημέρωσης παραπλανούν συνειδητά την κοινή γνώμη. Αξίζει ο κόσμος να διαβάσει τι συμβαίνει στην πραγματικότητα για να μην επαναλαμβάνουμε σχετικά με τη Mερκοσούρ. Η ρήτρα, για παράδειγμα 5%, αν ξεπεραστούν οι εισαγωγές κατά 5%, που ενεργοποιείται, δεν νομίζω ότι είναι ιδιαίτερα γνωστή, η προστασία συγκεκριμένων προϊόντων».

«Τα προϊόντα μας με προστασία της ονομασίας προέλευσης, γεωγραφικής προέλευσης, πάνε σε μια πολύ μεγάλη αγορά 270 εκατομμυρίων ανθρώπων.

Καλώ τον κόσμο, τους πολίτες, τους παραγωγούς να δουν τα πραγματικά δεδομένα και να μην μπερδεύονται από τα ψέματα της αντιπολίτευσης για κάποιων μέσων μαζικής ενημέρωσης» πρόσθεσε.

Σε ερώτηση για την κ. Καρυστιανού και το ενδεχόμενο δημιουργίας κόμματος ο κυβερνητικός εκπρόσωπος είπε: «Είναι ένα πράγμα να μπαίνει κάποιος στην πολιτική λόγω προσωπικών ερεθισμάτων, μιας προσωπικής εμπειρίας, μιας προσωπικής δύσκολης στιγμής, μιας τραγωδίας προσωπικής, και είναι ένα άλλο πράγμα να χρησιμοποιεί κάποιος το συλλογικό τραύμα, το συλλογικό πένθος, το πένθος και άλλων ανθρώπων για να προχωρήσει πολιτικά» σημειώνοντας ότι τον διαχωρισμό αυτό δεν τον κάνει μόνο για την κ. Καρυστιανού.

«Μα όλοι όσοι μπαίνουν στην πολιτική μπαίνουν για κάποιους προσωπικούς λόγους, για να προσφέρουν, για να αποδείξουν ότι μπορεί να γίνει κάτι διαφορετικό, ο καθένας έχει τους λόγους του. Αυτό λοιπόν πρέπει να το διαχωρίσουμε, οφείλουμε να το διαχωρίσουμε, γιατί ζούμε στη χώρα της απόλυτης διαστρέβλωσης και της ύψιστης προσπάθειας προπαγάνδας. Άλλο πράγμα, μπαίνω για τους όποιους δικούς μου προσωπικούς λόγους και άλλο πράγμα μετατρέπω το συλλογικό τραύμα σε βατήρα προσωπικής πολιτικής ανέλιξης. Έχουμε μια πλούσια γλώσσα η οποία βγάζει ξεκάθαρα νοήματα» πρόσθεσε.

Δεν θα επιβαρύνει τον κρατικό προϋπολογισμό άρα και τον Έλληνα φορολογούμενο η ειδική τιμή ρεύματος που έχει δοθεί στους αγρότες, είπε ο κ. Μαρινάκης σημειώνοντας ότι η τιμή αυτή έχει δοθεί σε συνεννόηση με τη ΔΕΗ.

«Είναι σαφές ότι δεν υπάρχει περιθώριο και δεν νομίζω ότι είναι και εκεί οι εκπρόσωποι του πρωτογενούς τομέα, επιστροφής στα μπλόκα. Οι δρόμοι είναι ανοιχτοί και πρέπει να παραμείνουν ανοιχτοί και τα τρακτέρ να απομακρυνθούν από τους δρόμους. Αυτό είναι κάτι το οποίο έχουμε καταστήσει σαφές από την πρώτη στιγμή. Νομίζω ότι μετά και τη σημερινή συνάντηση, όπου δεν υπάρχει κάτι παραπάνω να δοθεί, το λέω για να μην υπάρχουν παρεξηγήσεις, σίγουρα όμως εφόσον τεθούν σοβαρά θέματα τεχνικά τα οποία δεν έχουν δημοσιονομικό κόστος, εδώ είμαστε για να τα ακούσουμε, να τα πούμε όλα. Μετά το πέρας της σημερινής συνάντησης δεν νομίζω ότι υπάρχει κανένα περιθώριο για να συνεχιστούν αυτές οι κινητοποιήσεις. Αλλά θα συνεχίσουμε να ακούμε τα αιτήματα και του πρωτογενούς τομέα και των υπόλοιπων εργαζόμενων και να κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε για όλους» πρόσθεσε.

Σε ερώτηση για τις δηλώσεις Τραμπ και την στάση της Ευρώπης, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος σημείωσε: «Η Ελλάδα έχει καταφέρει στην πιο δύσκολη γεωπολιτικά συγκυρία των τελευταίων δεκαετιών, να είναι πιο ισχυρή από ποτέ σε όλα τα επίπεδα. Η Ελλάδα θα συνεχίσει να κινείται ως ένα ισότιμο μέλος της ευρωπαϊκής ένωσης και ένας σύμμαχος του ΝΑΤΟ. Οι θέσεις μας είναι ξεκάθαρες, οι συμμαχίες μας είναι ξεκάθαρες και πριν και πάνω απ' όλα είναι σαφής η προσήλωσή μας στο διεθνές δίκαιο και στο δίκαιο της θάλασσας, εν προκειμένω για κάποια συγκεκριμένα θέματα.

Δεν πρόκειται ποτέ σε καμία κουβέντα διμερή να διαπραγματευτούμε ούτε καν να βάλουμε στη τραπέζι ζητήματα κόκκινων γραμμών. Για να γίνω σαφής σε αυτό που λέω, γιατί υπάρχουν κάποιες εφημερίδες που παρεξηγούν ή παρερμηνεύουν κάθε απάντηση. Η συγκυρία είναι κρίσιμη πράγματι. Τα γεγονότα είναι πρωτοφανή. Τις επόμενες ημέρες είναι πολύ πιθανή η σύγκληση Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Και εδώ είμαστε να σας ενημερώνουμε με βάση και αντίστοιχα τις επίσημες ενημερώσεις και από το υπουργείο Εξωτερικών».

Για τις τιμές ρεύματος ο κ. Μαρινάκης είπε ότι σε τιμές λιανικής, η Ελλάδα έχει μια από τις φθηνότερες τιμές ρεύματος συμπεριλαμβανομένου και του εισοδήματος. «Δηλαδή, αν κανείς περάσει μέσα από το φίλτρο του διαθέσιμου εισοδήματος, τις τιμές λιανικής είμαστε κάτω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο» είπε.

Αναλυτικά κατά την εισαγωγική τοποθέτησή του στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ανέφερε:

Πριν ξεκινήσουμε θα ήθελα εκ μέρους της ελληνικής Κυβέρνησης να εκφράσω την αλληλεγγύη μας στον Ισπανικό λαό για το τραγικό σιδηροδρομικό δυστύχημα, το οποίο συνέβη χθες. Ειλικρινή συλλυπητήρια στην οικογένειες των θυμάτων και τις πιο θερμές ευχές μας για ανάρρωση σε όσους τραυματίστηκαν. Οι σκέψεις μας είναι στο πλευρό τους.

Από τη νομοθέτηση του νέου εξωδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών το 2022 μέχρι τα τέλη του 2025 πραγματοποιήθηκαν συνολικά 50.710 επιτυχείς ρυθμίσεις, οι οποίες αντιστοιχούν σε αρχικές οφειλές ύψους 15,7 δισ. ευρώ.

O τέταρτος χρόνος εφαρμογής του μηχανισμού έκλεισε με θεαματική αύξηση ρυθμίσεων, σε σχέση με τα προηγούμενα έτη, κυρίως χάρη στη νομοθετική παρέμβαση τον Απρίλιο του 2025 για τη διεύρυνση των εισοδηματικών κριτηρίων και την υποχρεωτική συμμετοχή των πιστωτών.

Συνολικά, το 2025 σημειώθηκαν 21.680 επιτυχείς αναδιαρθρώσεις, ενώ το 2022, δηλαδή τον πρώτο χρόνο λειτουργίας του, επετεύχθησαν 2.706. Αριθμός που, σήμερα, είναι πιο κοντά στις μηνιαίες ρυθμίσεις. Από τη σύγκριση των επιδόσεων των δύο ετών προκύπτει αύξηση άνω του 700% στις ρυθμίσεις.

Ο εξωδικαστικός μηχανισμός αποτελεί ένα σημαντικό εργαλείο, τόσο για την οικονομική ανακούφιση των οφειλετών και την ενίσχυση των ευάλωτων συμπολιτών μας, όσο και για τον περιορισμό του ιδιωτικού χρέους.

Χαμηλότερα από το μέσο όρο των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης διαμορφώθηκε η λιανική τιμή της ηλεκτρικής ενέργειας για τα νοικοκυριά στην Ελλάδα, συγκεκριμένα στα 232,6 ευρώ ανά μεγαβατώρα, έναντι 246 ευρώ ανά μεγαβατώρα του μέσου ορού στην ΕΕ, κατά το δεύτερο τρίμηνο του 2025.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η Ελλάδα κατατάσσεται στην 19η θέση ως προς το οικιακό τιμολόγιο, το οποίο ήταν φθηνότερο από χώρες όπως: η Ιρλανδία, η Ιταλία, η Κύπρος, η Πολωνία, η Πορτογαλία και η Ισπανία.

Στο μεταξύ, με βάση τα τελευταία στοιχεία της Eurostat, το 2024 οι Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας αντιπροσώπευαν το 47,5% της ακαθάριστης κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας στην ΕΕ. Με αυτή την εξέλιξη, η Ελλάδα βρίσκεται στην πρώτη δεκάδα στην ΕΕ, με το 51,2% της ενέργειας που καταναλώθηκε να έχει παραχθεί από ΑΠΕ.

Η Ελλάδα κατέγραψε τη μεγαλύτερη αύξηση στο ποσοστό απασχόλησης μεταξύ των χωρών του ΟΟΣΑ κατά το τρίτο τρίμηνο του 2025, σε σύγκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2024.

Πρόκειται για μία εξέλιξη που τροφοδοτήθηκε από τη μείωση της ανεργίας και από την αύξηση της συμμετοχής στο εργατικό δυναμικό.

Στις ηλικίες 15-64 ετών, μάλιστα, το ποσοστό απασχόλησης στη χώρα μας διαμορφώθηκε στο 64,6% το τρίτο τρίμηνο του 2025, σημειώνοντας άνοδο 1,4%, σε σύγκριση με έναν χρόνο πριν. Πρόκειται για ρεκόρ απασχόλησης για την Ελλάδα.

Εγκρίθηκαν από το Ελεγκτικό Συνέδριο οι τέσσερις συμβάσεις που αφορούν στους διαγωνισμούς υδρογονανθράκων της κοινοπραξίας Chevron - Helleniq Energy και πλέον απομένει η προώθησή τους προς έγκριση στη Βουλή.

Η διαδικασία κινείται εντός του προβλεπόμενου χρονοδιαγράμματος. Απώτερος στόχος είναι οι γεωφυσικές και σεισμικές έρευνες να ξεκινήσουν μέσα στο 2026.

Σε δημόσια διαβούλευση τέθηκε, έως τις 28 Ιανουαρίου, το σχέδιο νόμου: «Εθνική Κοινωνική Συμφωνία για την Ενίσχυση των Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας» του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης.

Οι βασικοί του άξονες αφορούν στα εξής:

1. Πιο εύκολη επέκταση των Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας

2. Πλήρης προστασία των εργαζομένων μετά τη λήξη των Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας

3. Επιτάχυνση διαδικασιών σε περίπτωση διαφωνίας εργαζομένων και εργοδοτών

Στην πράξη θα έχουμε περισσότερες συλλογικές συμβάσεις και πιο εύκολα επεκτάσεις συλλογικών συμβάσεων. Κατ' αυτό τον τρόπο ανοίγει ο δρόμος για αυξήσεις σε μισθούς και σε παροχές.

Συγκροτήθηκε Ομάδα Διαχείρισης Κρίσεων από εξειδικευμένα στελέχη της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας και του ΟΤΕ. Αντικείμενό της είναι η υλοποίηση των συστάσεων του πορίσματος της Επιτροπής Διερεύνησης, για το περιστατικό που συνέβη στο FIR Αθηνών στις 4 Ιανουαρίου.

Σκοπός της πρωτοβουλίας είναι η καλύτερη εποπτεία και η ταχεία αντιμετώπιση τυχόν τεχνικών ζητημάτων στα συστήματα αεροναυτιλίας. Στο μεταξύ, με τη σύμβαση 69/2025 που υπεγράφη τον Οκτώβριο 2025 για την προμήθεια πομποδεκτών VHF, θα καλυφθούν οι ανάγκες για αυξημένη τηλεμετρία των πομποδεκτών στους τηλεπικοινωνιακούς σταθμούς. Βάσει χρονοδιαγράμματος, μέσα στον Φεβρουάριο του 2026 θα παραληφθούν τα πρώτα συστήματα.

Οι εγκαταστάσεις θα αρχίσουν στοχευμένα στους απομακρυσμένους τηλεπικοινωνιακούς σταθμούς, θωρακίζοντας το σύστημα επικοινωνιών του FIR από συναφούς φύσεως προβλήματα με το συμβάν της 4ης Ιανουαρίου.

Αύριο, Τρίτη 20 Ιανουαρίου στις 10:00 ο Πρωθυπουργός θα συναντηθεί με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας στο πλαίσιο των τακτικών μηνιαίων ενημερώσεων.

