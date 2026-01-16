Γεραπετρίτης: Δεν θα συζητηθούν με την Τουρκία θέματα εθνικής κυριαρχίας

Ο κ. Γεραπετρίτης, χαρακτήρισε «κόκκινη γραμμή, χωρίς δεύτερη κουβέντα την αμφισβήτηση της κυριαρχίας μας στα ναυτικά μίλια»

«Από την πρώτη στιγμή έχω πει ότι όσο βρίσκομαι εγώ, στην συζήτηση με την Τουρκία, θέματα κυριαρχίας δεν πρόκειται να συζητηθούν. Η κυριαρχία μας είναι αδιαπραγμάτευτη» δήλωσε στη Βουλή ο Υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης κατά τη συζήτηση επίκαιρης επερώτησης για τα εθνικά θέματα, των τριών ανεξάρτητων βουλευτών, Μιχάλη Χουρδάκη, Ρένας Δούρου και Θεοδώρας Τζάκρη απορρίπτοντας παράλληλα τις κατηγορίες της Αντιπολίτευσης για επικίνδυνη, συστηματική υποβάθμιση της εξωτερικής πολιτικής της χώρας και κυβερνητική σιωπή σε κρίσιμα εθνικά θέματα.

Ο κ. Γεραπετρίτης, χαρακτήρισε «κόκκινη γραμμή, χωρίς δεύτερη κουβέντα την αμφισβήτηση της κυριαρχίας μας στα ναυτικά μίλια», τονίζοντας ότι διάλογος με τη Τουρκία δεν μπορεί να γίνει σήμερα διότι η Ελλάδα επιμένει και θα επιμένει εσαεί ότι το μόνο ζήτημα που μπορεί να αρθεί ενώπιον διεθνούς δικαιοδοσίας είναι η οριοθέτηση ΑΟΖ και υφαλοκρηπίδας.

Κατηγορηματικός εμφανίστηκε και για την στήριξη της Ελλάδας στη Κύπρο επισημαίνοντας ότι «αποτελεί διαχρονικά την άμεση και μείζονα προτεραιότητα της εθνικής εξωτερικής μας πολιτικής και δεν πρόκειται να εγκαταλειφθεί ποτέ», ενώ έκανε επίσης λόγο για υβριδική επίθεση που δέχεται σήμερα, και έδωσε έμφαση και «στην αμέριστη στήριξη της ελληνικής πλευράς για την ηλεκτρική διασύνδεση και την άρση της ενεργειακής απομόνωσης του νησιού».

Απαντώντας, στις επικρίσεις των κομμάτων της Αντιπολίτευσης, για «επικίνδυνη θέση και στάση στα κρίσιμα εθνικά θέματα», ο κ. Γεραπετρίτης αντέτεινε ότι πρώτα φορά η χώρα, μετά την μεταπολίτευση, έχει αποκτήσει ένα ισχυρό διεθνές αποτύπωμα και αυτό το κατάφερε η σημερινή κυβέρνηση.

«Η Ελλάδα όχι μόνο έχει αυξήσει σήμερα το διεθνές της αποτύπωμα, αλλά μπορεί με ασφάλεια να ομιλεί ότι βρίσκεται σε μία πραγματικά ισχυρή θέση σε όλα τα επίπεδα. Η ισχυρή μας διπλωματία κατάφερε, σε αυτό το ρευστό σύνθετο και σκληρό διεθνές σκηνικό να έχει άριστες σχέσεις με όλους τους διεθνώς δρώντες, ισχυρότατο διπλωματικό αποτύπωμα μέσα στους διεθνείς οργανισμούς και να έχει διασφαλίσει την ηρεμία και την ειρήνη στη περιοχή μας», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Χαρακτήρισε δε, «αυτοχειριακή τοποθέτηση», τον χαρακτηρισμό ότι «η Ελλάδα είναι ο χρήσιμος ηλίθιος», τονίζοντας ότι «οι αντιπολιτευτικές κορώνες το μόνο που πράττουν είναι να δημιουργούν σύγχυση.

Αναφερόμενος ειδικότερα στις ελληνοτουρκικές σχέσεις, ο κ. Γεραπετρίτης, αφού επεσήμανε ότι «είναι παράνομες και ανυπόστατες οι αξιώσεις της Τουρκίας σε βάρος της Ελλάδας», τόνισε χαρακτηριστικά:

«Η γαλάζια πατρίδα, η αποστρατικοποίηση, οι γκρίζες ζώνες, ανατρέχουν από την 10ετία του 1990. Ναι πράγματι η Τουρκία δεν έχει υπαναχωρήσει από αυτές τις θέσεις. Η ελληνική θέση όμως είναι ανυποχώρητη. Σήμερα η Ελλάδα έχει επιχειρήματα, τα οποία δεν είχε ποτέ στο τραπέζι. Η γαλάζια πατρίδα μπορεί να μην έχει φύγει από τον δημόσιο λόγο στη Τουρκία, υπάρχει όμως πλέον το θαλάσσιο χωροταξικό, το οποίο είναι η δική μας θέση για την Ελλάδα και έχει καταγεγραμμένες θέσεις σε ότι αφορά τις θαλάσσιες ζώνες, όχι μόνο με μία εθνική βούληση, αλλά σε επίπεδο ευρωπαϊκού κεκτημένου. Αυτή η κυβέρνηση το 2025 έφερε το θαλάσσιο χωροταξικό που πλέον αποτελεί τον πυρήνα της δικής μας αξίωσης και δεν πρόκειται να κάνουμε βήμα πίσω από αυτό».

Ο κ. Γεραπετρίτης απέρριψε τις κατηγορίες της Αντιπολίτευσης για «επικίνδυνη ατολμία και σιωπή», αντιτείνοντας ότι «εκτός από το θαλάσσιο χωροταξικό, τα θαλάσσια πάρκα μας κατοχυρώνουν την κυριαρχία και εξουδετερώνουν την οποιαδήποτε αξίωση θα μπορούσε να υπάρξει σε ό,τι αφορά τις ζώνες κυριαρχίας μας».

«Είναι η πρώτη φάση, -θα ακολουθήσει μετά το Θαλάσσιο Πάρκο 1- και το θαλάσσιο Πάρκο 2 το οποίο έρχεται και μην ανησυχείτε, όπως ήρθε η επέκταση στα 12 μίλια, η συμφωνία με την Αίγυπτο με την Ιταλία. Και θα έρθει και η επέκταση των χωρικών υδάτων. Ποια ήταν η κυβέρνηση η οποία έκανε έστω και ένα από αυτά στην μεταπολίτευση; Αυτό είναι ατολμία;

Πράγματι, επιδίωξη μας είναι η ειρήνη και η ευημερία στη γειτονιά μας. Η γεωγραφία δεν πρόκειται ποτέ να αλλάξει. Θα παραμείνει εδώ. Είναι μία στατική ιστορική κατάσταση. Αυτό δεν σημαίνει ότι θα πρέπει να την αγνοούμε. Θα πρέπει να την εντάσσουμε στη στρατηγική μας, η οποία είναι μία και μόνη: Χωρίς καμία έκπτωση στην κυριαρχία και στα κυριαρχικά μας δικαιώματα, αυξάνουμε τις θέσεις μας και το διεθνές μας αποτύπωμα όπως δεν έγινε ποτέ στην μεταπολίτευση», είπε χαρακτηριστικά ο κ. Γεραπετρίτης και συμπλήρωσε:

«Λέτε, γιατί να πάμε να συζητήσουμε με την Τουρκία; Πιο επιφανειακή, επικίνδυνη και ρηχή στάση δεν έχω ξανακούσει. Θέλετε να σταματήσουμε να συζητάμε με την Τουρκία; Να περικλειστούμε και να μην κάνουμε κανένα διάλογο;

Για πρώτη φορά ο διάλογος με την Τουρκία γίνεται με τρόπο δομημένο, πάνω σε ένα νομικό θεμέλιο, την Διακήρυξη των Αθηνών και έχει παράγει αποτελέσματα .

Παρήγαγε την δραματική μείωση των τουρκικών παραβιάσεων, των παράτυπων μεταναστευτικών ροών και σημαντικά εμπορικά αποτελέσματα.

Αυτά όλα μπορεί να μην σας φαίνονται σημαντικά είναι όμως σημαντική η ειρήνη στη περιοχή που μας δίνει την ευχέρεια να αναπτύσσουμε την άμυνα μας, την οικονομία μας, την διπλωματία μας».

Στη συνέχεια ο κ. Γεραπετρίτης ξεκαθάρισε ότι στον νέο ελληνοτουρκικό διάλογο που θα ξεκινήσει οι συζητήσεις θα αφορούν «τα ζητήματα εκείνα τα οποία αφορούν στις διμερείς σχέσεις, αλλά και τις θέσεις των δύο χωρών στον κόσμο». «Σας λέω όμως μετά βεβαιότητας ότι δεν θα συζητήσουμε ποτέ θέματα κυριαρχίας της χώρας. Είναι αδιαπραγμάτευτα, εγώ δεσμεύομαι ενώπιον της Βουλής ότι ουδέποτε θα υπάρξει οποιαδήποτε συζήτηση περί κυριαρχίας . Καμία απολύτως συζήτηση, όπως και καμία απολύτως έκπτωση σε σχέση με τις εθνικές μας θέσεις. Με την εξής διαφορά. Ότι σήμερα δεν είμαστε απλώς ισότιμοι. Είμαστε σε μία θέση πραγματικής ισχύος, επειδή αυτή η κυβέρνηση, με αυτή τη στήριξη δεν έκλεισε τα μάτια στο παγκόσμιο διεθνές σκηνικό όπως αλλάζει, αλλά είδε την πραγματικότητα κατάματα με στρατηγική και με σχέδιο», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Υπουργός Εξωτερικών και συνέχισε:

«Οφείλουμε όλοι να διακρίνουμε τις έννοιες που είναι πολύ βασικές στο διεθνές δίκαιο και να έχουμε όλοι μία κατανόηση. Κυριαρχία είναι σήμερα στα 6 μίλια στο Αιγαίο. Επεκτάθηκε η κυριαρχία μας, δηλαδή τα χωρικά μας ύδατα, η Αιγιαλίτιδα ζώνη, στα 12 ως το Ακρωτήρι Ταίναρος και ρητώς αναφέρθηκα ότι η Ελλάδα διατηρεί το δικαίωμα επέκτασης και στον υπόλοιπο ελληνικό χώρο. Τα κυριαρχικά δικαιώματα, εκ του διεθνούς δικαίου, είναι αντικείμενο συζήτησης. Το ίδιο το διεθνές δίκαιο αναφέρει ρητώς ότι οι χώρες που έχουν παρακείμενες ή αντικείμενες ακτές οφείλουν να συζητούν, έτσι ώστε να υπάρχει οριοθέτηση.

Κυριαρχία δεν συζητούμε σήμερα, δεν συζητούμε ούτε για τις θαλάσσιες ζώνες, υφαλοκρηπίδα και Αποκλειστική Οικονομική ζώνη. Το να συζητάμε με την Τουρκία είναι αναγκαίο, όμως το βλέμμα μας είναι πάντοτε στην εθνική μας θέση, η οποία είναι συνυποσχετικό στη Χάγη για την οριοθέτηση ΑΟΖ και υφαλοκρηπίδας που είναι κυριαρχικά μας δικαιώματα και άρα αυτή παραμένει η κυριαρχική μας θέση. Σήμερα δεν υπάρχουν οι προϋποθέσεις για τη συζήτηση αυτή διότι η Ελλάδα επιμένει και θα επιμένει εσαεί ότι υπάρχει ένα και μόνο ζήτημα, το οποίο μπορεί να αρθεί ενώπιον διεθνούς δικαιοδοσίας και είναι η οριοθέτηση ΑΟΖ και υφαλοκρηπίδας. Η Τουρκία θεωρεί ότι υπάρχουν παρελκόμενα ζητήματα, αυτό δεν μπορεί να γίνει αποδεκτό, άρα δεν μπορεί να γίνει συζήτηση».

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε ο κ. Γεραπετρίτης, στους δεσμούς Ελλάδας και Κύπρου, στη στήριξη της χώρας μας στις πρωτοβουλίες του ΟΗΕ για δίκαιη λύση του κυπριακού προβλήματος στη βάση των αποφάσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας και στην ηλεκτρική διασύνδεση των δύο χωρών.

«Η Κύπρος διαχρονικά αποτελεί το πιο σημαντικό στοιχείο της ελληνικής εξωτερικής μας πολιτικής. Αποτελεί την άμεση και μείζονα προτεραιότητα της εθνικής εξωτερικής μας πολιτικής και δεν πρόκειται να εγκαταλειφθεί ποτέ. Σε αυτή τη θητεία επανεκκίνησαν οι άτυπες συζητήσεις για την επίλυση του κυπριακού, οι οποίες παρέμεναν στάσιμες μετά το Γκραν Μοντανά και ήδη έχουν φέρει αποτελέσματα. Έχουν ήδη ξεκινήσει οι συζητήσεις για τα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης, έχουν υπάρξει ήδη -και προσβλέπουμε ότι θα υπάρξει στο άμεσο μέλλον ακόμα μία διευρυμένης μορφής συζήτηση στον ΟΗΕ- και έχουμε εξασφαλίσει, με καθολική αποδοχή και σχεδόν ομόφωνη εκλογή μας στο ΣΑ, ότι το πλαίσιο των συζητήσεων για το κυπριακό έχει ένα και μόνο θέμα και είναι αυτό των ψηφισμάτων του για διζωνική δικοινοτική ομοσπονδία», υπογράμμισε ο κ. Γεραπετρίτης και συμπλήρωσε:

«Η Ελλάδα στέκεται στο πλευρό της Κύπρου -η οποία σήμερα θεωρώ ότι δέχεται και υβριδική επίθεση σε σχέση και με την προεδρία της- και έχει πάντοτε στην κορυφή της προτεραιότητας της την Κύπρο και θα συνεχίσει να το πράττει. Αύριο, θα βρεθώ στη Λευκωσία, στην κηδεία του πρώην προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας, Γιώργου Βασιλείου, ενός πράγματι πολύ σημαντικού πολιτικού που άφησε ένα πολύ ισχυρό αποτύπωμα, και την Κυριακή θα βρεθώ στην Αίγυπτο στην τριμερή συνάντηση με τον Κύπριο και Αιγύπτιο υπουργό Εξωτερικών.

Ταυτόχρονα, επεσήμανε ότι «αποτελεί μείζονα προτεραιότητα για την Ελλάδα η ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου και έχει μεγάλη σημασία κατά το μέρος που αίρει την ενεργειακή απομόνωση της Κύπρου».

«Το έργο το στηρίζει και το έχει στηρίξει η ελληνική πλευρά αμέριστα και χωρίς κανέναν απολύτως ενδοιασμό» σημείωσε ο κ. Γεραπετρίτης.

Τέλος, ο κ. Γεραπετρίτης απέρριψε τις αιτιάσεις περί «αμφιλεγόμενες και επικίνδυνες δηλώσεις του πρωθυπουργού και στελεχών της κυβέρνησης για την εφαρμογή του διεθνούς δικαίου τόσο σε ότι αφορά τις εξελίξεις στη Βενεζουέλα όσο και στο Ιράν.

« Η θέση η δική μας είναι απαρέγκλιτη. Καθολική εφαρμογή του διεθνούς δικαίου. Η τοποθέτηση του πρωθυπουργού για την Βενεζουέλα ήταν πολύ προωθημένη από οποιονδήποτε ευρωπαίο ηγέτη. Είπε ότι τα ζητήματα νομιμότητας θα αξιολογηθούν. Το μείζον είναι αυτή τη στιγμή να υπάρχει προστασία της Βενεζουέλας. Και η ελληνική θέση καταγράφηκε σε λιγότερο από 48 ώρες στο πλαίσιο του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ στα θέματα νομιμότητας.

Είναι η θέση εκείνη η οποία προσιδιάζει σε ένα κράτος ισχυρό, με αυτοπεποίθηση και με πλήρη προσήλωση στο διεθνές δίκαιο. Είναι η θέση ενός σοβαρού κράτους που πρέπει να έχουμε και όχι μια επιλεκτική θέση για το διεθνές δίκαιο, μια θέση καθολικής αποδοχής του διεθνούς δικαίου. Ο σεβασμός στη διεθνή σκηνή δεν κατακτάται με ανερμάτιστες κραυγές. Κατακτάται με συνέπεια, επαγγελματισμό, με ανάπτυξη των διεθνών σχέσεων, του διεθνούς αποτύπωματος, με γνώση και με σοβαρότητα», υπογράμμισε ο κ. Γεραπετρίτης.

«Ο πολιτικός μηδενισμός αυτού του αντιπολιτευτικού οίστρου ότι η Ελλάδα υποχωρεί δεν έχει καμία βάση. Η Ελλάδα αυτή τη στιγμή είναι ίσως η μόνη ευρωπαϊκή χώρα, η οποία έχει καταφέρει να έχει μία στρατηγική σχέση με το Ισραήλ, που μπορεί να ενοχλεί, αλλά είναι απολύτως αναγκαία και, ταυτόχρονα, να έχει τον σεβασμό, την εκτίμηση και την συμμαχία όλου του Αραβικού κόσμου», κατέληξε ο Υπουργός Εξωτερικών.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ