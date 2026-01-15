Πηγές ΝΔ: «Τα ψέματα έχουν κοντά ποδάρια: ο ΣΥΡΙΖΑ καταγγέλλει όσα υπέγραφε!»

«Στον ΣΥΡΙΖΑ προσπαθούν άγαρμπα να 'μαζέψουν' τις αλήθειες που ομολόγησε, χθες, στην εξεταστική, ο πρώην υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Σταύρος Αραχωβίτης» αναφέρουν πηγές της ΝΔ.

«Στον ΣΥΡΙΖΑ προσπαθούν άγαρμπα να 'μαζέψουν' τις αλήθειες που ομολόγησε, χθες, στην εξεταστική, ο πρώην υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Σταύρος Αραχωβίτης. Φτάνοντας μάλιστα στο εξωφρενικό σημείο να κατηγορούν τον εισηγητή και κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο της ΝΔ, Μακάριο Λαζαρίδη, ως ψεύτη!» αναφέρουν πηγές της ΝΔ.

Όμως, προσθέτουν οι πηγές της ΝΔ «επειδή το ψέμα έχει κοντά ποδάρια από τα έγγραφα προκύπτει το εξής: ο Μάκης Βορίδης εφάρμοσε ακριβώς την ίδια ΚΥΑ και την ίδια τεχνική λύση που είχε 'εμπνευστεί' ο ΣΥΡΙΖΑ. Μοναδική μεταβολή που εισήχθη (στην ΚΥΑ 873 είναι η τροποποίηση 1123/126631/18.11.2015) - και φέρει πάλι την υπογραφή των Σκουρλέτη-Αποστόλου - αφορά αποκλειστικά τη διαδικασία υπογραφής, προβλέποντας ότι, σε περίπτωση που δεν υπογράψει ο οικείος αντιπεριφερειάρχης, η κατανομή υπογράφεται από τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων» τονίζουν οι πηγές του κυβερνώντος κόμματος.

«Με λίγα λόγια, διότι τα έγγραφα είναι αμείλικτα, το «Συμφωνώ» του Μ. Βορίδη είναι ακριβώς το ίδιο με το «Συμφωνώ» του Ευάγγελου Αποστόλου και του διαδόχου του Σταύρου Αραχωβίτη. Το να βαφτίζεται σήμερα σκάνδαλο μια πρακτική που οι ίδιοι εφάρμοζαν χωρίς καμία επιφύλαξη αγγίζει τα όρια του πολιτικού θράσους. Καλό θα ήταν πρώτα να κοιταχτούν στον καθρέφτη και να απολογηθούν για όσα υπέγραφαν ως κυβέρνηση, αντί να υψώνουν το δάκτυλο» τονίζουν οι πηγές της ΝΔ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ