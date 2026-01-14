Πολιτική | Διεθνή

Γαλλία: Δύο προτάσεις μομφής κατά της κυβέρνησης Λεκορνί λόγω Mercosur

Αντιμέτωπη με δύο νέες προτάσεις μομφής οι οποίες ωστόσο δεν συγκεντρώνουν σημαντικές πιθανότητες να υπερψηφιστούν από την γαλλική Εθνοσυνέλευση, βρίσκεται σήμερα η γαλλική κυβέρνηση.

Οι προτάσεις αυτές κατατέθηκαν από τον ακροδεξιό Εθνικό Συναγερμό και το κόμμα της ριζοσπαστικής αριστεράς Ανυπότακτη Γαλλία με αφορμή την έγκριση από την ΕΕ, παρά την αντίδραση της Γαλλίας, της εμπορικής συμφωνίας με τις χώρες του MERCOSUR.

Με δεδομένη ωστόσο την άρνηση του Σοσιαλιστικού κόμματος και του Ρεπουμπλικανικού κόμματος να τις υπερψηφίσουν, το πιθανότερο ενδεχόμενο είναι ότι θα απορριφθούν.

