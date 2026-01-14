Μηνύματα Λαβρόφ σε ΗΠΑ για Ιράν, Βενεζουέλα και Ουκρανία

Η Μόσχα θα συνεχίσει να εργάζεται με Ιράν. Στην Βενεζουέλα οι ΗΠΑ κατακερμάτισαν το διεθνές σύστημα. Η Ρωσία ανοιχτή σε ειρηνευτικές συνομιλίες για Ουκρανία

Η Ρωσία χρειάζεται να συνεχίσει να εργάζεται με το Ιράν για την εφαρμογή των διμερών τους συμφωνιών και καμία άλλη χώρα δεν θα μπορούσε να αλλάξει τη φύση των δεσμών ανάμεσα στη Μόσχα και την Τεχεράνη, δήλωσε σήμερα ο Σεργκέι Λαβρόφ σε συνέντευξη Τύπου. Υψηλόβαθμος Ιρανός αξιωματούχος προειδοποίησε γειτονικές χώρες που φιλοξενούν αμερικανικά στρατεύματα ότι θα προβεί σε αντίποινα κατά βάσεων των ΗΠΑ αν η Ουάσινγκτον υλοποιήσει τις απειλές να επέμβει λόγω των διαδηλώσεων στο Ιράν.

Ο επικεφαλής της ρωσικής διπλωματίας έσπευσε επίσης να υπογραμμίσει ότι οι ΗΠΑ κατακερματίζουν το ίδιο το διεθνές σύστημα που η Ουάσινγκτον συνέβαλε να δημιουργηθεί, αναλαμβάνοντας μια -όπως χαρακτηριστικά επεσήμανε- παράνομη επιχείρηση για την ανατροπή του ηγέτη της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο και απειλώντας το Ιράν με επίθεση.

«Μιλάμε για μια κατάφωρη παραβίαση του διεθνούς δικαίου», δήλωσε ο Λαβρόφ για την αμερικανική επιχείρηση για τη σύλληψη του Μαδούρο, προσθέτοντας ότι η Μόσχα παραμένει προσηλωμένη στις συμφωνίες της με τη Βενεζουέλα, σύμμαχο της Ρωσίας. Ο Λαβρόφ άφησε να εννοηθεί ότι οι ΗΠΑ, εγκαταλείποντας τις αρχές που είχαν προωθήσει για τόσο καιρό, βλάπτουν τη δική τους εικόνα.

«Οι Αμερικανοί συνάδελφοί μας φαίνονται αναξιόπιστοι όταν ενεργούν με αυτόν τον τρόπο» δήλωσε σε συνέντευξη που παραχώρησε με τον ομόλογό του της Ναμίμπια στη Μόσχα. Αναφερόμενος παράλληλα στην Ουκρανία, ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών σημείωσε ότι η Ρωσία είναι ανοιχτή σε ειρηνευτικές συνομιλίες για τη χώρα αυτή, αλλά ότι οι συζητήσεις για εκεχειρία ενόψει μιας πλήρους ειρηνευτικής συμφωνίας απλώς δεν είναι σοβαρές.

Ερωτηθείς για δημοσίευμα του Bloomberg, όπου ο απεσταλμένος του Λευκού Οίκου Στιβ Γουίτκοφ και ο γαμπρός του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, ο Τζάρεντ Κούσνερ, επιδιώκουν να ταξιδέψουν στη Μόσχα για να συναντηθούν με τον Ρώσο πρόεδρο, ο Λαβρόφ δήλωσε ότι ο Βλαντίμιρ Πούτιν έχει πει επανειλημμένως ότι είναι ανοιχτός σε σοβαρές συνομιλίες για την ειρήνη στην Ουκρανία. Θα ήταν χρήσιμο η Ουάσινγκτον να ενημερώσει τη Μόσχα για τις πιο πρόσφατες ειρηνευτικές προτάσεις για την Ουκρανία.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ