Κλιμακώνεται η κρίση στο Ιράν: Τεράστιες διαδηλώσεις, για «ξένους πράκτορες» λένε τα ΜΜΕ - Νέες απειλές Τραμπ

Οι διαμαρτυρίες είναι οι μεγαλύτερες των τελευταίων 50 ετών

Συνεχίζονται οι μαζικές αντικαθεστωτικές διαδηλώσεις στο Ιράν, που έχουν στοιχίσει τη ζωή σε τουλάχιστον 45 διαδηλωτές, ενώ εχθές το βράδυ κυβερνητικά κτίρια τυλίχθηκαν στις φλόγες.

Οι διαμαρτυρίες, που είναι οι μεγαλύτερες των τελευταίων 50 ετών, ξεκίνησαν στην Τεχεράνη, στις 28 Δεκεμβρίου, για το κόστος ζωής, αλλά γρήγορα μετατράπηκαν σε διαδηλώσεις κατά του κατεστημένου.

🚨 Breaking: Protesters in Tehran are burning the cars of IRGC forces 👇 pic.twitter.com/YZS7YvHo3y — Dr. Eli David (@DrEliDavid) January 8, 2026

Τα κρατικά μέσα ενημέρωσης του Ιράν αναφέρθηκαν σήμερα στις εκτεταμένες διαδηλώσεις που σημειώθηκαν κατά τη διάρκεια της νύχτας σε διάφορες περιοχές της χώρας. Σύμφωνα με τους ισχυρισμούς της κρατικής τηλεόρασης, τα επεισόδια προκλήθηκαν από «τρομοκρατικά στοιχεία» που φέρονται να συνδέονται με τις ΗΠΑ και το Ισραήλ.

Όπως αναφέρθηκε, οι κινητοποιήσεις συνοδεύτηκαν από βίαια επεισόδια με θύματα, χωρίς ωστόσο να δοθούν περαιτέρω πληροφορίες. Κατά την ίδια πηγή, καταγράφηκαν εμπρησμοί οχημάτων και μοτοσικλετών, καθώς και ζημιές σε υποδομές και δημόσιους χώρους, όπως σταθμούς του μετρό, πυροσβεστικά οχήματα και λεωφορεία.

Video of a crowd of Iranian anti-regime protesters marching in Iran earlier tonight.



They can be heard chanting:



“Long Live the Shah” pic.twitter.com/t2roG8eK70 — Visegrád 24 (@visegrad24) January 9, 2026

Τραμπ για Ιράν: Είμαστε έτοιμοι να τους χτυπήσουμε σκληρά

Κατά τη διάρκεια συνέντευξης με τον δημοσιογράφο Σον Χάνιτι του Fox News, ο Τραμπ ρωτήθηκε αν παρακολουθεί τις συνεχιζόμενες διαμαρτυρίες στο Ιράν και αν έχει ακούσει για το σχέδιο του ανώτατου ηγέτη του Ιράν, Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, να διαφύγει στη Μόσχα, απαντώντας θετικά.

Αναφορικά με τον εάν πιστεύει ότι η χώρα βρίσκεται στο χείλος της κατάρρευσης απάντησε: «Θα μπορούσε να είναι. Εννοώ, αυτό που έχουν κάνει είναι ότι, στο παρελθόν, άρχισαν να πυροβολούν αδιακρίτως τους ανθρώπους. Και ξαφνικά, άνθρωποι χωρίς κανένα όπλο στέκονται εκεί και τους πυροβολούν με πολυβόλα. Ή τους πηγαίνουν στις φυλακές και τους κρεμάνε και τους σκοτώνουν. Έπαιξαν σκληρά. Και είπα, αν το κάνουν αυτό, θα τους χτυπήσουμε πολύ σκληρά. Λοιπόν, θα τους χτυπήσουμε σκληρά. Είμαστε έτοιμοι να το κάνουμε. Αν το κάνουν αυτό, θα τους χτυπήσουμε σκληρά. Και μέχρι τώρα, ως επί το πλείστον, έχει συμβεί κάτι τέτοιο. Αλλά ως επί το πλείστον, δεν το έχουν κάνει».

Μιλώντας για τις διαδηλώσεις του κόσμου σχολίασε ότι έχουν σκοτωθεί άνθρωποι. «Ο ενθουσιασμός για την ανατροπή αυτού του καθεστώτος είναι απίστευτος. Έχουν σκοτωθεί άνθρωποι, αλλά περισσότερο από το ότι έχουν κυριολεκτικά ποδοπατηθεί. Θα δούμε τι θα συμβεί. Ξέρουν, όμως, ότι είναι μια σφαγή» καταλήγοντας ότι ο κόσμος που διαμαρτύρεται κατά του καθεστώτος ολοένα και μεγαλώνει.