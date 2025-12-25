Ο Πούτιν τόνισε ότι τα επόμενα επτά χρόνια, πάνω από 12 εκατομμύρια πολίτες πρέπει να ενταχθούν στην οικονομία της χώρας.

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν ανακήρυξε το 2026 «Έτος Ενότητας των Λαών της Ρωσίας» την Πέμπτη, μιλώντας σε συνεδρίαση του Κρατικού Συμβουλίου, ενώ πρόσθεσε ότι έχει υπογραφεί και σχετικό διάταγμα, το οποίο θα τεθεί σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 2026.

Η στρατηγική πίσω από το διάταγμα περιλαμβάνει 61 σημεία σε έξι ενότητες, όπως σημειώνει σε παλιότερο άρθρο του το πρακτορείο Tass.

Παράλληλα με τις γενικές διατάξεις, περιλαμβάνει μια αξιολόγηση της τρέχουσας κατάστασης των διεθνών σχέσεων στη Ρωσία. Άλλα σημεία περιγράφουν τους στόχους, τις αρχές και τις προτεραιότητες της εθνικής πολιτικής του κράτους, την εφαρμογή της στις περιφέρειες της Ρωσίας, καθώς και τα στάδια και τους στόχους της στρατηγικής.

Το έγγραφο σημειώνει ότι η εφαρμογή της στρατηγικής θα πρέπει να βοηθήσει στη «διατήρηση της ιστορικά εδραιωμένης κρατικής ενότητας και εδαφικής ακεραιότητας της Ρωσίας, της εσωτερικής της σταθερότητας, της ισορροπημένης ανάπτυξης και ευημερίας των λαών της και στην ενίσχυση της ενότητας του πολυεθνικού πληθυσμού της Ρωσίας ως θεμελίου αυτού του μοναδικού κράτους και πολιτισμού».

Ο Πούτιν τόνισε ότι τα επόμενα επτά χρόνια, πάνω από 12 εκατομμύρια πολίτες πρέπει να ενταχθούν στην οικονομία της χώρας.

Πρόσθεσε ότι πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στα πανεπιστήμια που εκπαιδεύουν ειδικούς σε βασικούς οικονομικούς τομείς.

Μιλώντας για την αγορά εργασίας, ο Ρώσος πρόεδρος σημείωσε ότι το ποσοστό ανεργίας στη χώρα βρίσκεται στο «ιστορικό χαμηλό» του 2,2%.

«Το ΑΙ θα φέρει συστηματικές αλλαγές»

Ο Ρώσος πρόεδρος δήλωσε ότι οι αρχές της χώρας πρέπει να είναι έτοιμες για «συστηματικές αλλαγές» που θα φέρει η τεχνητή νοημοσύνη.

Μάλιστα προέβλεψε ότι τα επόμενα 10-15 χρόνια θα είναι μια περίοδος της μεγαλύτερης τεχνολογικής ανακάλυψης στην παγκόσμια ιστορία. «Είναι ήδη προφανές ότι αυτή θα είναι μια εποχή κολοσσιαίου τεχνολογικού μετασχηματισμού, της ραγδαίας ανάπτυξης της τεχνητής νοημοσύνης», δήλωσε.

Επιπλέον, ο Ρώσος πρόεδρος εξέφρασε επίσης την άποψή του ότι η Τεχνητή Νοημοσύνη, με την πάροδο του χρόνου, θα αντικαταστήσει τους νεοεισερχόμενους εργαζόμενους στην αγορά εργασίας, δημιουργώντας ταυτόχρονα νέες θέσεις για «όσους απαιτούν την ικανότητα να θέτουν εργασίες και να εργάζονται με δεδομένα, να έχουν μηχανική σκέψη και να αναλαμβάνουν ευθύνες».

Ο Πούτιν, ωστόσο, τόνισε ότι «η ικανότητα ενός ατόμου να εργάζεται σε ομάδα» εξακολουθεί να έχει πλεονέκτημα έναντι της Τεχνητής Νοημοσύνης.