Κυρώσεις των ΗΠΑ: «Άνεμο μακαρθισμού» καταγγέλλει ο πρώην επίτροπος Μπρετόν

«Πνέει ξανά άνεμος μακαρθισμού;» διερωτήθηκε ρητορικά ο Γάλλος τη νύχτα της Τρίτης προς Τετάρτη μέσω X, παραπέμποντας στο αντικομμουνιστικό κυνήγι μαγισσών του οποίου ηγήθηκε ο αμερικανός γερουσιαστής Τζόσεφ Μακάρθι τα χρόνια του 1950.

Ο γάλλος πρώην επίτροπος Τιερί Μπρετόν στηλίτευσε τον «άνεμο μακαρθισμού» που πνέει στις ΗΠΑ, η κυβέρνηση των οποίων ανακοίνωσε πως του επιβάλλει απαγόρευση εισόδου, διαμονής και κάθε δραστηριότητας στην επικράτειά της, όπως και σε άλλες τέσσερις προσωπικότητες στην Ευρώπη στρατευμένες στην αυστηρότερη ρύθμιση των ψηφιακών υπηρεσιών.

«Πνέει ξανά άνεμος μακαρθισμού;» διερωτήθηκε ρητορικά ο Γάλλος τη νύχτα της Τρίτης προς Τετάρτη μέσω X, παραπέμποντας στο αντικομμουνιστικό κυνήγι μαγισσών του οποίου ηγήθηκε ο αμερικανός γερουσιαστής Τζόσεφ Μακάρθι τα χρόνια του 1950.

Ο κ. Μπρετόν θύμισε πως «το 90% του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου --δημοκρατικά εκλεγμένου-- και των 27 κρατών μελών ψήφισε ομόφωνα τη DSA», την ευρωπαϊκή πράξη (κανονισμό) για τις ψηφιακές υπηρεσίες. «Στους αμερικανούς φίλους μας: ‘η λογοκρισία δεν βρίσκεται εκεί που νομίζετε’», συμπλήρωσε.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ