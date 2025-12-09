Αντόνιο Κόστα προς Τραμπ: Οι σύμμαχοι πρέπει να ενεργούν ως σύμμαχοι

«Είμαστε σύμμαχοι με τις ΗΠΑ και οι σύμμαχοι πρέπει να ενεργούν ως σύμμαχοι», δήλωσε σήμερα ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα, σχολιάζοντας τις πρόσφατες δηλώσεις του Αμερικανού Προέδρου για την Ευρώπη.

Κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου με τον πρωθυπουργό της Ιρλανδίας, ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου τόνισε ότι δεν μπορεί να υπάρχει παρέμβαση στην εσωτερική πολιτική των χωρών, λέγοντας: «Σεβόμαστε την επιλογή των Αμερικανών και αυτοί πρέπει να σέβονται τις δημοκρατικές επιλογές των πολιτών μας».

Αναφερόμενος στις αποφάσεις για τη χρηματοδοτική στήριξη της Ουκρανίας, υπογράμμισε ότι συνεχίζονται οι εργασίες ώστε να βρεθεί μια νομική και τεχνική λύση που θα εξασφαλίζει συμφωνία «τουλάχιστον μιας ειδικής πλειοψηφίας των κρατών-μελών». Δήλωσε αισιόδοξος ότι «στις 18 Δεκεμβρίου θα λάβουμε μια απόφαση», προσθέτοντας ότι το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο θα μπορούσε να συνεχίσει τις εργασίες του «στις 19 ή 20 Δεκεμβρίου - μέχρι να φτάσουμε σε ένα θετικό αποτέλεσμα».

Για τις ειρηνευτικές προοπτικές, ο Α. Κόστα επανέλαβε ότι η ΕΕ παραμένει ο βασικός υποστηρικτής της Ουκρανίας «από την πρώτη μέρα του επιθετικού πολέμου της Ρωσίας». Ξεκαθάρισε ότι στόχος είναι «μια δίκαιη και διαρκής ειρήνη» που θα εξασφαλίζει την ασφάλεια τόσο της Ουκρανίας όσο και της Ευρώπης. Τόνισε ότι μόνο η Ουκρανία μπορεί να λάβει αποφάσεις για το έδαφός της και υπενθύμισε τη θέση της ΕΕ: «τίποτα για την Ουκρανία χωρίς την Ουκρανία και τίποτα για την Ευρώπη χωρίς την Ευρώπη».

Καταλήγοντας, διαβεβαίωσε πως η ευρωπαϊκή στήριξη προς το Κίεβο δεν πρόκειται να υποχωρήσει: «Δεν θα κάνουμε στην Ουκρανία αυτό που έκαναν άλλοι στο Αφγανιστάν. Θα συνεχίσουμε να υποστηρίζουμε την Ουκρανία».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ