Σε «θολά νερά» η Wall Street με βαρίδι τη Microsoft

Τελευταία ενημέρωση 18:45

Διευρύνει τα κέρδη της η Wall Street την Τετάρτη, παρά την πτώσης της Microsoft, ενώ οι επενδυτές εξετάζουν την υγεία της αμερικανικής οικονομία με αιχμή του δόρατος την αγορά εργασίας. Οι traders είναι αισιόδοξοι για τα επιχειρηματική μεγέθη και προσβλέπουν στην απόφαση της Fed για τα επιτόκια στις 10 Δεκεμβρίου, δίνοντας 89% πιθανότητα για την τρίτη συναπτή μείωση στο κόστος δανεισμού κατά 25 μονάδες μετά και τις αισθητές απώλειες θέσεων εργασίας στον ιδιωτικό τομέα.

Ειδικότερα, ο Dow Jones κερδίζει 0,56% στις 47.742 μονάδες, ο S&P 500 ενισχύεται 0,23% στις 6.845 μονάδες και ο Nasdaq προσθέτει 0,12% στις 23.441 μονάδες. Στο ταμπλό, η μετοχή τη Microsoft διολισθαίνει 1,9% μετά την ανακοίνωση της The Information ότι μείωνε τις ποσοστώσεις πωλήσεων λογισμικού που συνδέονται με την τεχνητή νοημοσύνη. Άλλoι τίτλοι που συνδέονται με το AI trade, όπως οι Nvidia και Broadcom, χάνουν 0,22% και 1,61%.

Στον αντίποδα, η μετοχή της Marvell Technology εκτινάσσεται 4,82% καθώς οι επενδυτές αντέδρασαν θετικά στις προβλέψεις ανάπτυξης των κέντρων δεδομένων. Η American Eagle Outfitters ήταν μια άλλη εταιρεία που ξεχώρισε, με ράλι 15,88% αφού αναβάθμισε τo guidance για τις επιδόσεις της για το σύνολο του έτους και υπογράμμισε ότι η εορταστική περίοδος ξεκίνησε δυναμικά.

Το Bitcoin κερδίζει την Τετάρτη, διαπραγματευόμενο πάνω από τα 92.000 δολάρια, αφού η ναυαρχίδα των crypto κατέγραψε τη χειρότερη ημέρα του από τον Μάρτιο τη Δευτέρα. Οι επενδυτές αξιολογούν την πιθανότητα ενός ράλι στο τέλος του έτους, καθώς οι συναλλαγές του Δεκεμβρίου ιστορικά αποτελούν καλό οιωνό για τις αμερικανικές μετοχές και επειδή ο Νοέμβριος ήταν ένας τόσο βαρύς μήνας, καθώς το profit-taking «τρίμαρε» τις αποτιμήσεις για ορισμένα «βαριά χαρτιά».

«Νομίζω ότι τα κέρδη από την Τεχνητή Νοημοσύνη θα συνεχίσουν να είναι ισχυρά... Θα δούμε μεγαλύτερη συμβολή από τους πιο υποβαθμισμένους τομείς και αρχίζουμε να βλέπουμε ορισμένους από τους πιο βραχυπρόθεσμους βιομηχανικούς κλάδους να βλέπουν καλύτερη τιμολογιακή δύναμη», υπογράμμισε την Τρίτη ο επικεφαλής στρατηγικής μετοχών της Wells Fargo, Οχσούν Χουάνγκ, στην εκπομπή «Power Lunch» του CNBC. «Δεν νομίζω ότι είναι ακόμα φούσκα».

Υπενθυμίζεται πως τον Νοέμβριο σημειώθηκαν 32.000 απολύσεις εργαζομένων από ιδιωτικές επιχειρήσεις στις ΗΠΑ, με τις ΜμΕ να σημειώνουν τις μεγαλύτερες απώλειες εργατικού δυναμικού, επιβεβαιώνοντας την περαιτέρω επιβράδυνση της αμερικανικής αγοράς εργασίας. Ειδικότερα, από τα στοιχεία της ADP προκύπτει ότι η μείωση στις μισθοδοσίες ιδιωτικού τομέα ήταν ιδιαίτερα απότομη σε σχέση με τον Οκτώβριο και υπολειπόταν σημαντικά των εκτιμήσεων των αναλυτών για αύξηση των θέσεων εργασίας κατά 40.000.

Οι μεγαλύτερες επιχειρήσεις, με 50 ή περισσότερους υπαλλήλους, κατέγραψαν στην πραγματικότητα καθαρή αύξηση 90.000 εργαζομένων. Αντίθετα, οι εταιρείες με λιγότερους από 50 υπαλλήλους εμφάνισαν μείωση 120.000 θέσεων, εκ των οποίων οι 74.000 προήλθαν από επιχειρήσεις με 20 έως 49 εργαζόμενους. Μάλιστα, πρόκειται για τη μεγαλύτερη πτώση από τον Μάρτιο του 2023.

Οι τομείς της εκπαίδευσης και των υπηρεσιών υγείας σημείωσαν τις περισσότερες προσλήψεις με αύξηση κατά 33.000, ενώ ο τομέας αναψυχής και φιλοξενίας πρόσθεσε 13.000 θέσεις εργασίας. Οι μεγαλύτερες περικοπές σημειώθηκαν στον τομέα των επαγγελματικών και επιχειρηματικών υπηρεσιών, με μείωση 26.000 θέσεων εργασίας. Άλλοι τομείς με πιέσεις ήταν οι υπηρεσίες πληροφοριών (-20.000), η μεταποίηση (-18.000), οι χρηματοοικονομικές δραστηριότητες και οι κατασκευές κατά 9.000 θέσεις εργασίας.

Παράλληλα, η δραστηριότητα στον τομέα των υπηρεσιών στις ΗΠΑ επεκτάθηκε με ελαφρώς ταχύτερο ρυθμό τον Νοέμβριο, ενώ οι τιμές που καταβλήθηκαν διολίσθησαν σε χαμηλό επτά μηνών. Ο δείκτης υπηρεσιών του ISM σημείωσε άνοδο 0,2 μονάδων, φτάνοντας στο υψηλό εννέα μηνών των 52,6 μονάδων. Οι μετρήσεις άνω του 50 υποδηλώνουν επέκταση στο μεγαλύτερο μέρος της οικονομίας.

Ο δείκτης τιμών που καταβάλλονται για υπηρεσίες παρουσίασε τη βραδύτερη αύξηση των τελευταίων επτά μηνών. Αν και παραμένει ιστορικά υψηλός, υποδηλώνει χαλάρωση των πληθωριστικών πιέσεων. Η συνολική μέτρηση των υπηρεσιών υποστηρίχθηκε από την επιμήκυνση των χρόνων παράδοσης προς τους προμηθευτές, καθώς και από την περαιτέρω βελτίωση της επιχειρηματικής δραστηριότητας.

Ο δείκτης παράδοσης προμηθευτών αυξήθηκε κατά 3,3 μονάδες, φτάνοντας στο υψηλότερο επίπεδο εδώ και πάνω από ένα χρόνο. Η αύξηση μπορεί να αντανακλά τις προκλήσεις που σχετίζονται με τους δασμούς και τις οποίες αντιμετωπίζουν οι εταιρείες καθώς προσπαθούν να προμηθευτούν προϊόντα σε περίπλοκο εμπορικό περιβάλλον. Ο δείκτης επιχειρηματικής δραστηριότητας, ο οποίος είναι παράλληλος με τον δείκτη εργοστασιακής παραγωγής του ISM, σημείωσε άνοδο στο υψηλό τριών μηνών των 54,5 μονάδων.

Ταυτόχρονα, η αύξηση των παραγγελιών επιβραδύνθηκε από το υψηλό ενός έτους. Ο δείκτης υπηρεσιών έρχεται σε αντίθεση με τον προβληματικό μεταποιητικό τομέα. Ξεχωριστά στοιχεία από το ISM έδειξαν ότι η δραστηριότητα των εργοστασίων τον Νοέμβριο συρρικνώθηκε για ένατο συνεχόμενο μήνα. Εν τω μεταξύ, η απασχόληση στον τομέα των υπηρεσιών έδειξε περαιτέρω σημάδια σταθεροποίησης.

Ο δείκτης σκαρφάλωσε στο υψηλό εξαμήνου των 48,9 μονάδων, υποδεικνύοντας ότι η απασχόληση συρρικνώθηκε με βραδύτερο ρυθμό. Τέλος, τα αποθέματα αυξήθηκαν με τον ταχύτερο ρυθμό των τελευταίων επτά μηνών, σύμφωνα με το ISM. Παρ' όλα αυτά, το μέτρο του κλίματος για τα αποθέματα υποχώρησε, υποδηλώνοντας ότι λιγότεροι πάροχοι υπηρεσιών θεωρούν τα αποθέματά τους πολύ υψηλά.