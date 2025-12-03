Συνεδρίαση του Κυβερνητικού Συμβουλίου Οικονομικής Πολιτικής υπό τον Κυριάκο Μητσοτάκη

Στις 19.30 ο πρωθυπουργός θα συμμετάσχει σε συζήτηση με τον πρόεδρο του Ελληνοαμερικανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου, στο πλαίσιο του 36ου Greek Economic Summit,.

Συνεδριάζει σήμερα στις 10:00 υπό τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, στο Μέγαρο Μαξίμου, το Κυβερνητικό Συμβούλιο Οικονομικής Πολιτικής.

Επίσης, στις 19.30 ο πρωθυπουργός θα συμμετάσχει σε συζήτηση με τον πρόεδρο του Ελληνοαμερικανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου, Γιάννη Σαρακάκη, στο πλαίσιο του 36ου Greek Economic Summit, που διοργανώνει το Επιμελητήριο στο ξενοδοχείο Athenaeum InterContinental.