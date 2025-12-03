Πολιτική | Διεθνή

Η Λάιεν χαιρετίζει μια «νέα εποχή» ενεργειακής ανεξαρτησίας έναντι της Ρωσίας

Η Λάιεν χαιρετίζει μια «νέα εποχή» ενεργειακής ανεξαρτησίας έναντι της Ρωσίας
Ούρσουλα Φον Ντερ Λάιεν / Πηγή Φωτογραφίας: ΑΡ
«Είναι η αυγή μιας νέας εποχής, αυτής της πλήρους ενεργειακής ανεξαρτησίας της Ευρώπης έναντι της Ρωσίας», δήλωσε απευθυνόμενη στους δημοσιογράφους.

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν χαιρέτισε σήμερα μια «νέα εποχή» ενεργειακής ανεξαρτησίας έναντι της Μόσχας, έπειτα από τη συμφωνία μεταξύ των Ευρωπαίων για τον τερματισμό των εισαγωγών ρωσικού αερίου το φθινόπωρο 2027.

Ούρσουλα Φον Ντερ Λάιεν
Ρωσία
Φυσικό Αέριο
