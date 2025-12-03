Χωρίς ταξί έως τα ξημερώματα της Πέμπτης η χώρα - Τα αιτήματα του κλάδου

H χώρα θα παραμένει χωρίς ταξί έως τα ξημερώματα της Πέμπτης 4 Δεκεμβρίου.

Συνεχίζονται και σήμερα Τετάρτη οι απεργιακές κινητοποιήσεις των ταξί, στο πλαίσιο της 48ωρης απεργίας της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Επαγγελματιών Αυτοκινητιστών Ταξί (ΠΟΕΙΑΤΑ), με την χώρα να παραμένει χωρίς ταξί έως τα ξημερώματα της Πέμπτης 4 Δεκεμβρίου.

Μεταξύ των αιτημάτων τους περιλαμβάνονται η παράταση έως το 2035 της υποχρέωσης για ηλεκτροκίνηση και η επαναδιαπραγμάτευση σχετικά με την πρόσβαση των ταξί στις λεωφορειολωρίδες.

Οι ιδιοκτήτες ταξί έχουν στήσει σκηνή έξω από το υπουργείο Μεταφορών, ζητώντας να συναντήσουν τον υπουργό και να συζητήσουν τα αιτήματά τους. Δήλωσαν μάλιστα αποφασισμένοι να παραμείνουν στο σημείο ενώ ο πρόεδρος του ΣΑΤΑ Θύμιος Λυμπερόπουλος προειδοποίησε με απεργία διαρκείας εάν δεν συναντηθούν με τον αναπληρωτή υπουργό Κωνσταντίνο Κυρανάκη.

Χθες πρώτη μέρα της 48ωρης απεργίας οι οδηγοί ταξί πραγματοποίησαν πορεία με τα αυτοκίνητά τους, στο κέντρο της Αθήνας έξω από το υπουργείο Μεταφορών. Πορείες διαμαρτυρίας πραγματοποιήθηκαν επίσης στη Θεσσαλονίκη και σε άλλες μεγάλες πόλεις της χώρας.

Σήμερα το πρωί, οι ιδιοκτήτες ταξί της Θεσσαλονίκης προγραμματίζουν συγκέντρωση με τα επαγγελματικά τους αυτοκίνητα στον σταθμό των ΚΤΕΛ «Μακεδονία» και μηχανοκίνητη πορεία προς το μπλόκο των αγροτών στα διόδια των Μαλγάρων.

Οι ιδιοκτήτες ταξί διεκδικούν: