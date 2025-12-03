Συμφωνία στρατηγικής σημασίας της Audi F1 με το Κατάρ

Η συμφωνία είναι μία φυσική εξέλιξη των πραγμάτων, αφού τον Δεκέμβριο του 2024, η QIA απέκτησε μερίδιο 30% στην Sauber την οποία έχει ήδη αγοράσει η Audi.

Αντίστροφα μετράει η Audi για την επίσημη είσοδό της στη Formula 1, δίνοντας το όνομά της στη Sauber το 2026 (την οποία έχει ήδη αγοράσει), με την γερμανική εταιρεία να έχει προχωρήσει σε σημαντικές επενδύσεις σε υποδομές, τεχνολογία και στελεχιακό δυναμικό.

Σε αυτό το πλαίσιο, η ομάδα Audi Formula One και η Αρχή Επενδύσεων του Κατάρ (QIA) ενισχύουν τη σχέση τους ενόψει της νέας σεζόν, με την Visit Qatar να γίνεται ο κύριος συνεργάτης της Audi F1.

Η συνεργασία επικεντρώνεται στην προώθηση του Κατάρ ως παγκόσμιου κόμβου για τον αθλητισμό και τον τουρισμό. Το κράτος του Κόλπου φιλοξενεί Grand Prix της Formula 1 από το 2021, διακόπτοντας μόνο το 2022 λόγω του Παγκοσμίου Κυπέλλου FIFA, και στοχεύει να εδραιώσει τη θέση του ως κορυφαίου αθλητικού προορισμού.

Με αυτή την κίνηση η Audi F1 προσθέτει στους χορηγούς της το Visit Qatar ως βασικό συνεργάτη.

Πρόκειται για μία συμφωνία στρατηγικής σημασίας, που συνδέει τη γερμανική αυτοκινητοβιομηχανία με έναν από τους πλέον φιλόδοξους παίκτες της παγκόσμιας αθλητικής σκηνής.

Το Visit Qatar θα αποκτήσει εξέχουσα θέση στο αγωνιστικό αυτοκίνητο Audi F1, στις στολές οδηγών, στα ρούχα της ομάδας, στο γκαράζ και σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες.

Επίσης, το ζευγάρι θα συνεργαστεί σε ταξιδιωτικές προωθητικές ενέργειες, διεθνείς τουριστικές καμπάνιες και premium εμπειρίες οπαδών τα Σαββατοκύριακα των αγώνων F1.

«Το Grand Prix του Κατάρ έχει εξελιχθεί σε έναν πολύτιμο προορισμό στο ημερολόγιο της F1», δήλωσε ο Jonathan Wheatley, επικεφαλής της μελλοντικής ομάδας Audi Formula 1.

«Μέσα από μοναδικές εκδηλώσεις για τους οπαδούς, πολιτιστικές παρουσιάσεις και ψηφιακές εμπειρίες, είμαστε ενθουσιασμένοι που συνεργαζόμαστε με το Visit Qatar για να ενισχύσουμε τις παγκόσμιες πολιτιστικές συνδέσεις που δημιουργούνται μέσω της πλατφόρμας της F1» τόνισε.