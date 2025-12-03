Σήμερα η παρουσίαση του βιβλίου του Αλέξη Τσίπρα, «Ιθάκη» - Τι θα αναφέρει στην ομιλία του

Το βιβλίο του "Ιθάκη" παρουσιάζει σήμερα το βράδυ στις 7:00 ο πρώην πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας σε εκδήλωση στο θέατρο "Παλλάς".

Σύμφωνα με πληροφορίες από το γραφείο του, ο Αλέξης Τσίπρας θα εξαπολύσει «ολομέτωπη επίθεση κατά της κυβέρνησης. Θα αναλύσει την πολιτική, οικονομική και κοινωνική κατάσταση. Θα περιγράψει με μελανά χρώματα τις επιλογές της κυβέρνησης που έχουν οδηγήσει συνολικά τη χώρα σε αδιέξοδο».

Αναμένεται ακόμη να πει ότι «η οικονομία πορεύεται με τις παλιές συνταγές, που μας έριξαν στα βράχια με αποτέλεσμα να συσσωρεύεται "προκλητικός πλούτος σε λίγα χέρια". Με όρους ανισότητας και κερδοσκοπίας και με ένα στρεβλό παραγωγικό μοντέλο, το ίδιο με αυτό που μας οδήγησε στην κρίση».

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες ο Αλέξης Τσίπρας:

-Αναφορικά με την συγγραφή της "Ιθάκης" αναμένεται να τονίσει ότι αποτελεί ένα ακόμη μήνυμα πως δεν θα εγκαταλείψουμε αμαχητί τη διεκδίκηση της ιστορικής αλήθειας και της μνήμης. Και θα υπογραμμίσει ότι η ιστορία δεν αποτελεί μονοπώλιο όσων θεωρούν τους εαυτούς τους νικητές.

-Θα αναφερθεί στην εκτεταμένη δημοσιότητα και επίδραση του βιβλίου μετά την κυκλοφορία και θα σημειώσει ότι με το ίδιο το βιβλίο, με όσα παραθέτει και αποκαλύπτει, μπορεί να υπερασπιστεί και τον εαυτό του και την αλήθεια.

-Θα επιτεθεί σε αυτούς που οδήγησαν την χώρα στα μνημόνια. Συγκεκριμένα: «Σε εκείνους που χρεοκόπησαν τη χώρα και την παρέδωσαν στο έλεος των δανειστών, εκτίναξαν την ανεργία στο 27%, κατέστρεψαν το ένα τέταρτο της οικονομίας, κατάργησαν το δέκατο τρίτο και το δέκατο τέταρτο μισθό στο Δημόσιο, κατάργησαν τη δέκατη τρίτη και τη δέκατη τέταρτη σύνταξη, βούλιαξαν στη ντροπή του Γερούν Γερά και του Βάστα Σόιμπλε όταν η κοινωνία αιμορραγούσε, και τώρα μας ζητούν το λόγο».

-Θα δηλώσει περήφανος για όλα όσα η δική του κυβέρνηση προσπάθησε και πέτυχε, «για την αποφασιστικότητα, την εντιμότητα, την ανιδιοτέλεια της διαδρομής. "Υπερήφανος γιατί φτάσαμε τελικά στην Ιθάκη". Υπερήφανος διότι όπως θα επισημάνει "εμείς πετύχαμε εκεί όπου αυτοί αποτύχανε δις".

-Θα υπογραμμίσει ότι παρέδωσε το 2019 μια χώρα στην οποία "οι θυσίες του λαού δεν έγιναν απευθείας αναθέσεις, δεν έγιναν καταθέσεις σε φορολογικούς παράδεισους, και εκατομμύρια παρκαρισμένα σε θολές εταιρείες οφσόρ."

-Θα μιλήσει για την επιτακτική ανάγκη να προχωρήσουμε ως χώρα και ως κοινωνία με μια άλλη νοοτροπία, μια άλλη συλλογική κουλτούρα.

Ταυτόχρονα θα κάνει λόγο για «την ανάγκη ριζικής αναδιάταξης ώστε να επιστρέψουν οι πολίτες στην πολιτική. Την ανάγκη μιας συλλογικής αντίστασης στην απολυταρχία της ολιγαρχίας και της κλεπτοκρατίας, που σήμερα μας κυβερνά».

