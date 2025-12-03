Euroxx: Περιθώριο ανόδου 44% η Intralot, τιμή-στόχος 1,50 ευρώ

Σύμφωνα με τη Euroxx, αυτή τη στιγμή η μετοχή της Intralot διαπραγματεύεται με discount περίπου 20% έναντι ομοειδών εταιρειών.

Περιθώριο ανόδου 44% βλέπουν για τη μετοχή της Intralot οι αναλυτές της Euroxx, δίνοντας νέα τιμή-στόχο 1,50 ευρώ και σύσταση overweight, με φόντο το deal με τη Bally’s International, την πρόσφατη ΑΜΚ αλλά και τις νέες φορολογικές ρυθμίσεις στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Όπως αναφέρουν, το deal δίνει στην Intralot τη δυνατότητα να δημιουργήσει μια παγκόσμια εταιρεία gaming, με κορυφαία προϊόντα σε λοταρίες και iGaming.

Σε επιχειρησιακό επίπεδο, η νέα Intralot δραστηριοποιείται πλέον σε 40 χώρες, με 49 συμβάσεις λοταρίας και περίπου 700 χιλιάδες ενεργούς παίκτες.

Όπως επισημαίνει η Euroxx, τα pro-forma έσοδα του 2025 για την Intralot υπερβαίνουν το 1 δισ. ευρώ, με το προσαρμοσμένο EBITDA στα 435 εκατ. ευρώ, σύμφωνα με το guidance της διοίκησης.

Μετά την αύξηση του φόρου online gaming στο Ηνωμένο Βασίλειο, η διοίκηση της εισηγμένης αναμένει προσαρμοσμένα EBITDA για το 2026 μεταξύ 420 και 440 εκατ. ευρώ. Παρά αυτή τη προσωρινή επιβράδυνση για το 2026, οι αναλυτές της Euroxx αναμένουν από το 2027 και μετά ρυθμό αύξησης εσόδων σε υψηλό μονοψήφιο ποσοστό. Αναμένουν επίσης ότι τα προσαρμοσμένα EBITDA θα ξεπεράσουν τα 480 εκατ. ευρώ έως το 2028, λόγω συνεργειών μετά το deal με τη Bally’s και σαφώς υψηλότερων περιθωρίων από τον μέσο όρο του κλάδου.

