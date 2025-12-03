Βέλγος ΥΠΕΞ: Οι προτάσεις της ΕΕ δεν ανταποκρίνονται στις ανησυχίες μας για τα ρωσικά παγωμένα assets

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναμένεται να διευκρινίσει σήμερα πώς σκοπεύει να χρηματοδοτήσει δάνειο επανορθώσεων 140 δισεκατομμυρίων ευρώ στο Κίεβο, στηριζόμενο σε περιουσιακά στοιχεία του ρωσικού κράτους που έχουν παγώσει στην Ευρώπη.

Οι ανησυχίες του Βελγίου όσον αφορά τη χρήση ρωσικών παγωμένων περιουσιακών στοιχείων για να χρηματοδοτηθεί η Ουκρανία είναι θεμιτές και οι προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής δεν ανταποκρίνονται στις ανησυχίες αυτές, δήλωσε σήμερα ο Βέλγος υπουργός Εξωτερικών Μαξίμ Πρεβό.

«Αισθανόμαστε απογοήτευση που δεν εισακουσθήκαμε», σημείωσε προσερχόμενος στο Συμβούλιο Υπουργών Εξωτερικών του NATO και τόνισε ότι η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η οποία θέλει να χρησιμοποιηθούν τα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία για να χρηματοδοτηθεί ένα δάνειο στην Ουκρανία, «δεν ανταποκρίνεται στις ανησυχίες» του Βελγίου και παραμένει «η χειρότερη από τις επιλογές».

Όλοι μπορούν να δουν πόσο δύσκολο είναι να βρεθεί μια ισχυρή λύση για τη χρήση των ρωσικών παγωμένων περιουσιακών στοιχείων, σημείωσε επίσης ο Βέλγος υπουργός Εξωτερικών και πρόσθεσε ότι η χώρα του αξιώνει οι κίνδυνοι που αντιμετωπίζει να καλυφθούν πλήρως.

Το Βέλγιο δεν επιδιώκει να ανταγωνιστεί τους εταίρους του ή την Ουκρανία, δήλωσε επίσης, και εξακολουθεί να ζητάει εναλλακτική στο δάνειο επανορθώσεων για την Ουκρανία με χρήση ρωσικών παγωμένων περιουσιακών στοιχείων.

Είναι καλό που ειρηνευτικές συνομιλίες για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία βρίσκονται σε εξέλιξη, αλλά είναι απαραίτητο να διασφαλιστεί ότι η χώρα βρίσκεται στην ισχυρότερη δυνατή θέση, δήλωσε παράλληλα σήμερα ο Γενικός Γραμματέας του NATO Μαρκ Ρούτε.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ